В Одеській області пролунали вибухи під час тривоги
Вранці 22 жовтня під час масштабної повітряної тривоги в Одеській області пролунали вибухи.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Думську".
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що після вибуху в небо здіймається стовп диму. Також мешканці окремих населених пунктів заявили, що у них зникло світло.
Вранці 22 жовтня у всій Україні оголосили повітряну тривогу. У соцмережах пишуть про масові прольоти ворожих ракет над країною.
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neverlok lok
показати весь коментар22.10.2022 09:06 Відповісти Мені подобається 0
Vika Lysenko
показати весь коментар22.10.2022 09:29 Відповісти Мені подобається 1
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