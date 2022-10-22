В Одеській області пролунали вибухи під час тривоги

Вранці 22 жовтня під час масштабної повітряної тривоги в Одеській області пролунали вибухи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Думську".

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що після вибуху в небо здіймається стовп диму. Також мешканці окремих населених пунктів заявили, що у них зникло світло.

Вранці 22 жовтня у всій Україні оголосили повітряну тривогу. У соцмережах пишуть про масові прольоти ворожих ракет над країною.

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