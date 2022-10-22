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В Одеській області пролунали вибухи під час тривоги

обстріл_лого

Вранці 22 жовтня під час масштабної повітряної тривоги в Одеській області пролунали вибухи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Думську".

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що після вибуху в небо здіймається стовп диму. Також мешканці окремих населених пунктів заявили, що у них зникло світло.

Вранці 22 жовтня у всій Україні оголосили повітряну тривогу. У соцмережах пишуть про масові прольоти ворожих ракет над країною.

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Автор: 

вибух (4445) обстріл (28378) Одеська область (3201)


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прям під заказ ток-шоу скабєєвой щоб дальше бомбили леп і ТЕС ....
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22.10.2022 09:06 Відповісти
🆘 🌎,Почему сейчас нельзя уничтожить армию рашистов-террористов, если это возможно , не ожидая ядерного террора⁉️
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22.10.2022 09:29 Відповісти
 
 