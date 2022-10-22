На Київщині працює ППО

Мешканців Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони у суботу, 22 жовтня.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Мешканці Київщини! Перебувайте в укриттях. В області працює ППО", - написав він у телеграмі.

Кулеба нагадав усім жителям про заборону на фото- та відеофіксацію роботи ППО, ворожих об’єктів та їхнього падіння.

Раніше телеграм-канали повідомили, що в області піднявся клуб диму після вибухів.

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