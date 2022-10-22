На Київщині працює ППО
Мешканців Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони у суботу, 22 жовтня.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Мешканці Київщини! Перебувайте в укриттях. В області працює ППО", - написав він у телеграмі.
Кулеба нагадав усім жителям про заборону на фото- та відеофіксацію роботи ППО, ворожих об’єктів та їхнього падіння.
Раніше телеграм-канали повідомили, що в області піднявся клуб диму після вибухів.
Топ коментарі
+5 Лена Воробец
показати весь коментар22.10.2022 09:13
+3 Stanislav Bryzhyk
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+2 Ksenia VB
показати весь коментар22.10.2022 09:07
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Довбаки в країні живуть.
Иначе до них не дойдёт
но где и что мы вам не скажем?
Это меня, как киевлянина, должно успокоить?
Лично меня это никак не успокаивает. Ну хоть написали бы "сбиты два дрона"....
Сичасже начну в пене доказывать сваю киевлянскость!
Что написано на плакатах на технике возле дома офицеров?
Что написано на плакатах на технике возле дома офицеров?