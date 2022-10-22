В Киевской области работает ПВО
Жителей Киевской области предупредили о работе сил противовоздушной обороны в субботу, 22 октября.
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Жители Киевщины! Находитесь в укрытиях. В области работает ПВО", - написал он в телеграм-канале.
Кулеба напомнил всем жителям о запрете на фото- и видеофиксации работы ПВО, вражеских объектов и их падения.
Ранее телеграм-каналы сообщили, что в области поднялся клуб дыма после взрывов.
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Довбаки в країні живуть.
Иначе до них не дойдёт
но где и что мы вам не скажем?
Это меня, как киевлянина, должно успокоить?
Лично меня это никак не успокаивает. Ну хоть написали бы "сбиты два дрона"....
Сичасже начну в пене доказывать сваю киевлянскость!
Что написано на плакатах на технике возле дома офицеров?
Что написано на плакатах на технике возле дома офицеров?