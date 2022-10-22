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Новости Война
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В Киевской области работает ПВО

ппо

Жителей Киевской области предупредили о работе сил противовоздушной обороны в субботу, 22 октября.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Жители Киевщины! Находитесь в укрытиях. В области работает ПВО", - написал он в телеграм-канале.

Кулеба напомнил всем жителям о запрете на фото- и видеофиксации работы ПВО, вражеских объектов и их падения.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что в области поднялся клуб дыма после взрывов.

Смотрите: Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по селу Заречное Запорожской обасти. ФОТОрепортаж

Киевская область (4122) обстрел (27057) ПВО (2732) Кулеба Алексей (108)


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Топ комментарии
+5
Плохо.что в ответ кацапию не обстреливают.Чтоб там города были без света.
Иначе до них не дойдёт
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22.10.2022 09:13
+3
От взагалі ніразу не зеленобот, щиро ненавиджу слуг наріда - але ваш коментар є ідіотизмом у чистому вигляді. Або тупою рашапровокацією... спам, ігнор.
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22.10.2022 09:01
+2
Нас обстріляли. Три вибухи. Світла нема
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22.10.2022 09:07
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От взагалі ніразу не зеленобот, щиро ненавиджу слуг наріда - але ваш коментар є ідіотизмом у чистому вигляді. Або тупою рашапровокацією... спам, ігнор.
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22.10.2022 09:01 Ответить
Та він з тою "вавою"з учорашнього дня носиться , лайки збирає
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22.10.2022 09:19 Ответить
Нас обстріляли. Три вибухи. Світла нема
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22.10.2022 09:07 Ответить
Сьогодні сильно б'ють по Волині. Обстріляли не тільки Луцьк.
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22.10.2022 09:25 Ответить
зате в Лукьку прилет по тец света не остало і в Хмельницьком також прилет і в Рівно там прохідний двір
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22.10.2022 09:07 Ответить
А хіба в нас ППО є.
Довбаки в країні живуть.
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22.10.2022 09:09 Ответить
а ты на выборах голосовал за ППО или за шашлыки? так чего ноешь?
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22.10.2022 16:19 Ответить
я за зебила не голосовал в Киеве кстати есть свет и не выключали 5 ракет 5 пво сбили зебил не дурак iris в обл стоит а вот ты свалили от мобилизации в Германию и гавкаеш оттуда
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22.10.2022 17:08 Ответить
Плохо.что в ответ кацапию не обстреливают.Чтоб там города были без света.
Иначе до них не дойдёт
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22.10.2022 09:13 Ответить
есть цели по-важнее - так что правильно делаем а путлеру по хрен на своих рабов которые останутся без света или без жизни
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22.10.2022 16:18 Ответить
вчора дауни написали що в нас закінчуються ракети для ППО....це було вчора ...сьогодня кацапи цим скористались на 5+
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22.10.2022 09:53 Ответить
дауни ці це the washington post ось оригінал https://www.washingtonpost.com/world/2022/10/20/air-defenses-ukraine-missiles-russia/
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22.10.2022 17:11 Ответить
А В ЧЁМ СМЫСЛ ности типа "
но где и что мы вам не скажем?
Это меня, как киевлянина, должно успокоить?
Лично меня это никак не успокаивает. Ну хоть написали бы "сбиты два дрона"....
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22.10.2022 11:30 Ответить
а-га счас тебе боту кацапскому все расскажут? какой ты в жопу киевлянин?
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22.10.2022 16:17 Ответить
Вяло, Неточка, вяло! Это даже не высер, а так, пук...
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23.10.2022 10:27 Ответить
тебя как не киевляниа уже ничего не спасет - ты зашкварился ..
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23.10.2022 15:08 Ответить
Сичас же!
Сичасже начну в пене доказывать сваю киевлянскость!
Что написано на плакатах на технике возле дома офицеров?
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24.10.2022 09:57 Ответить
какой плакат весит возле метро Харьсковская дятел?
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24.10.2022 20:57 Ответить
Возле метро Харьковская, дятел, живут не киевляне, а понаехавшие.
Что написано на плакатах на технике возле дома офицеров?
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25.10.2022 09:40 Ответить
"Нагадаємо, у суботу вранці, 22 жовтня, під час масштабної повітряної тривоги https://www.slovoidilo.ua/2022/10/22/novyna/suspilstvo/kyyivshhyni-prolunav-vybux-povidomlyayetsya-pro-robotu-ppo пролунали вибухи на Київщині , працювало ППО. Пізніше стало відомо, що п'ять ракет, які летіли на Київ, https://www.slovoidilo.ua/2022/10/22/novyna/suspilstvo/masshtabna-tryvoha-vybuxy-prolunaly-luczku-ta-shhe-trox-oblastyax вдалося збити .
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22.10.2022 12:18 Ответить
 
 