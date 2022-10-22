В Киевской области работает ПВО

Жителей Киевской области предупредили о работе сил противовоздушной обороны в субботу, 22 октября.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Жители Киевщины! Находитесь в укрытиях. В области работает ПВО", - написал он в телеграм-канале.

Кулеба напомнил всем жителям о запрете на фото- и видеофиксации работы ПВО, вражеских объектов и их падения.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что в области поднялся клуб дыма после взрывов.

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