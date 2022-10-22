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Окупанти атакували Черкащину
Вночі 22 жовтня росіяни завдали удару по Черкаській області.
Про це повідомив голова Черкаської військової адміністрації Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.
"Під час крайньої повітряної тривоги ворог атакував Черкащину.
Про наслідки згодом. Працюють служби", - йдеться в повідомленні.
Перед цим, під час повітряної тривоги, Табурець повідомляв про підвищену небезпеку в Черкаському районі.
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