УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3518 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
14 343 10

Окупанти атакували Черкащину

вибух

Вночі 22 жовтня росіяни завдали удару по Черкаській області.

Про це повідомив голова Черкаської військової адміністрації Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

"Під час крайньої повітряної тривоги ворог атакував Черкащину.

Про наслідки згодом. Працюють служби", - йдеться в повідомленні.

Перед цим, під час повітряної тривоги, Табурець повідомляв про підвищену небезпеку в Черкаському районі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Графік віялових відключень застосовано на Черкащині

Автор: 

обстріл (28378) Чернігівська область (902)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
А нічого,що ця область добре себе з ППО показала?! Ще нічого не відомо. Але руки геть від таких коментів моєї Черкащини. До речі, тільки що отримала підтвердження, що тихо.
показати весь коментар
22.10.2022 07:18
+5
Сьогодні прїжджали ******** на мопедах, але дядько Ігнат, зробив тра та та, і всі заснули.
показати весь коментар
22.10.2022 07:20
+5
Нашої Черкащини.
показати весь коментар
22.10.2022 07:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якось дивно виходить - то збивають по 20 ракет, а ту тільки в одну область і все прилетіло.
показати весь коментар
22.10.2022 07:12 Відповісти
А нічого,що ця область добре себе з ППО показала?! Ще нічого не відомо. Але руки геть від таких коментів моєї Черкащини. До речі, тільки що отримала підтвердження, що тихо.
показати весь коментар
22.10.2022 07:18 Відповісти
Нашої Черкащини.
показати весь коментар
22.10.2022 07:53 Відповісти
Повторюсь,учора брат скинув відео пустої вулиці при тривозі. Тільки собаки і їх плач. Тримайтесь і бережіть себе.
показати весь коментар
22.10.2022 07:55 Відповісти
Сьогодні прїжджали ******** на мопедах, але дядько Ігнат, зробив тра та та, і всі заснули.
показати весь коментар
22.10.2022 07:20 Відповісти
От виродки! Вбивці! Вонюча орда! Черкаси - тримайся моє найрідніше місто!
показати весь коментар
22.10.2022 08:23 Відповісти
крайня Повітряна Тривога ...хмм щось нове
показати весь коментар
22.10.2022 08:27 Відповісти
ці бовдури носяться із словом "крайній" та навіть не розуміють, де його треба вживати, тому ліплять шопопало...
показати весь коментар
22.10.2022 08:34 Відповісти
крайня ,це коли в черзі стоїть ...може бот набирає текст ?
показати весь коментар
22.10.2022 08:36 Відповісти
И шо, не вдупляют, рiзницю в тлумаченнi слiв: крайнiй-останнiй. Типо, крайним в шеренге может быть чел и справа, и слева. Но если в шеренге останется один чел, то он, и только он, будет крайним, во все стороны. Дык , наборщики текста, наверняка проходят iспити на слова: полуниця-паляниця. Здесь шо-та инное... Мож автопереводчик.
показати весь коментар
22.10.2022 09:35 Відповісти
 
 