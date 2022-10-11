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Графік віялових відключень застосовано на Черкащині

електроенергія

У Черкаській області було застосовано графік аварійних відключень першої черги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець  написав  у телеграм-каналі.

"Натепер частково відключені Городищенська, Смілянська, Жашківська, Звенигородська та Уманська філії "Обленерго". Це необхідно, щоб допомогти енергосистемі України відновитися після ворожих обстрілів інфраструктури", - ідеться в повідомленні.

Додаткову інформацію про графіки аварійних відключень можна отримати, дотримуючись інструкції на сайті "Черкасиобленерго" за посиланням https://bit.ly/3MmpKDo

Також читайте: Українців знову просять обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00

Табурець також закликав мешканців області мінімізувати вечірнє споживання електроенергії.

Автор: 

енергетика (2577) електроенергія (6176) Чернігівська область (892)


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Топ коментарі
+6
Якраз при ній відключення припинились.
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11.10.2022 18:38
+2
Віялових відключень не було з часів Чучми
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11.10.2022 18:25
+2
взагалі від слова зовсім) хоча мій район частенько ********** відключати. не виключено що зараз *********))))
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11.10.2022 19:19
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Віялових відключень не було з часів Чучми
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11.10.2022 18:25 Відповісти
Юли.
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11.10.2022 18:36 Відповісти
Якраз при ній відключення припинились.
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11.10.2022 18:38 Відповісти
Скоро будуть по всій Україні, добре що ще не дуже холодно.
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11.10.2022 18:34 Відповісти
тиць пердиць,а я де живу? нічого не відключено,світло є
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11.10.2022 19:12 Відповісти
Можливо твій район стратегічний і там не виключають. Нема поряд ЖД Вокзалу чи навіть депо? Або частин військових чи заводу?
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11.10.2022 19:16 Відповісти
взагалі від слова зовсім) хоча мій район частенько ********** відключати. не виключено що зараз *********))))
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11.10.2022 19:19 Відповісти
В Черкассах и обл дороги освещены?
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11.10.2022 19:38 Відповісти
в Че да
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11.10.2022 19:42 Відповісти
давайте веерные отключения тогда
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11.10.2022 19:48 Відповісти
я не против
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11.10.2022 19:57 Відповісти
а может освещение дорог отключить а гражданским оставить эе?
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11.10.2022 20:04 Відповісти
в Че да
***
Черкаго. )))
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11.10.2022 20:38 Відповісти
 
 