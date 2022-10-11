Графік віялових відключень застосовано на Черкащині
У Черкаській області було застосовано графік аварійних відключень першої черги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець написав у телеграм-каналі.
"Натепер частково відключені Городищенська, Смілянська, Жашківська, Звенигородська та Уманська філії "Обленерго". Це необхідно, щоб допомогти енергосистемі України відновитися після ворожих обстрілів інфраструктури", - ідеться в повідомленні.
Додаткову інформацію про графіки аварійних відключень можна отримати, дотримуючись інструкції на сайті "Черкасиобленерго" за посиланням https://bit.ly/3MmpKDo
Табурець також закликав мешканців області мінімізувати вечірнє споживання електроенергії.
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