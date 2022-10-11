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Українців знову просять обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00

світло

Країна-терорист другий день поспіль продовжує масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Про це у телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, учора через ракетні обстріли було знеструмлено 3,9 тис. населених пунктів: міст, сіл, містечок. Уже зараз енергетикам та рятувальникам вдалося відновити електропостачання в більшості регіонів. У 3,8 тис. населених пунктів повернулося світло. Стабілізовано постачання електрики в західних областях, практично повністю заживлений Харків і Харківська область. Тривають відновлювальні роботи для забезпечення енергоживлення центральних регіонів та Києва. Їх планується завершити протягом кількох днів.

"Але росія не зупиняється у своїх спробах зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. За даними ДСНС, цієї доби вже зафіксовано 33 обстріли. Ворог продовжує витрачати десятки ракет ціною в сотні мільйонів доларів на те, аби українці день-два побули без світла. Але ми єдині й ми вистоїмо. Вчора українці по всій країні, відгукнувшись на заклик, добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%. Дякуємо всім, хто зробив свій внесок у нашу енергостабільність", - зазначає прем'єр.

"Сьогодні ми так само будемо просити обмежити споживання електроенергії. Так само в години пік - з 17:00 до 23:00 просимо не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми", - додає Шмигаль.

Також читайте: Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах та Києві, - Шмигаль

Також у зв’язку з необхідністю відновити пошкоджену критичну інфраструктуру в деяких регіонах застосовується графік відключень електроенергії.

"Важливо розуміти, що такі обмеження споживання не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі, а виключно з необхідністю проведення відновлювальних робіт. Зараз немає жодної потреби ані в аварійній допомозі з боку європейських країн, ані в імпорті електричної енергії. Така можливість за потреби в нас існує", - резюмує очільник уряду.

Автор: 

обстріл (28196) ракети (4000) енергетика (2577) електроенергія (6176) Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
+16
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11.10.2022 15:34
+10
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11.10.2022 15:47
+7
стрелочки пошли, ****** за украинский + 5 рублей получает?
кто с тебя болезный комуналку требует? И какого хера ты о ней заговорил в новости из за ракетных ударов рф?
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11.10.2022 15:35
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урядовий квартал відключіть - і наземний і підземний - на Київ і область точно вистачить..

доречі, вимагають сплачувати комуналку - а з чого, якщо соцвиплати затримують??
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11.10.2022 15:28 Відповісти
Это как в банке. Когда ты им должен, то они в ярости. А когда они тебе, а денег нет, то потерпите💩
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11.10.2022 15:30 Відповісти
отключи лучше себя ******* бот
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11.10.2022 15:31 Відповісти
самокритично..у дзеркало дивилось? вчи українську, кацапня недороблена
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11.10.2022 15:33 Відповісти
стрелочки пошли, ****** за украинский + 5 рублей получает?
кто с тебя болезный комуналку требует? И какого хера ты о ней заговорил в новости из за ракетных ударов рф?
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11.10.2022 15:35 Відповісти
так матюгаються тільки кацапи - бо мізків вистачає тільки на те, щоб ображати інших..чмоня, то тобі 5 рублів у сколково платять. не перекладай з хворої своєї голови
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11.10.2022 15:42 Відповісти
Зачем Вы ругаетесь? У меня вот нету никаких социалок. А долги есть. Что МНЕ делать? Я ж не кричу на людей, которые в этом не виноваты! Социалки платят так-то далеко не всем! А долгов полно у половины страны.
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11.10.2022 15:47 Відповісти
а Порошеко скільки за пост платить?
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11.10.2022 15:49 Відповісти
й гадки не маю - подзвоніть йому й запитайте, якщо цікаво..

й взагалі, голосніше всіх "тримай злодія" кричить сам злодій..так що, Вам видніше скільки,т хто й за що Вам платить
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11.10.2022 16:06 Відповісти
мизги себе в сортир засунь. не кривляйся бо зла не вистачає уже. на кривляк. проєкти еще ....... аштрисет
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11.10.2022 16:03 Відповісти
то Вам до лікаря, якщо трясе
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11.10.2022 16:08 Відповісти
Схоже, ти отримуєш соцвиплату за пошкоджені мізки. ))
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11.10.2022 16:32 Відповісти
та казали вже - коли буба відвідосює тре вирубатись з мережі
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11.10.2022 15:32 Відповісти
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11.10.2022 15:34 Відповісти
В ОП відімкніть світло!
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11.10.2022 15:38 Відповісти
Та я то без питань - хоча це важко робити на підприємстві та ще й з тарифом 5 грн
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11.10.2022 15:39 Відповісти
Потому и просят не включать бойлеры и стиралки, чтобы ПРЕДПРИЯТИЯ могли работать во благо народа. Чтобы перегрузкит из-за включенных всевозможных каминов не было. Тем более, что сейчас тепло, слава Богу)
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11.10.2022 15:43 Відповісти
Я ж і кажу, в себе на підприємстві і то перелаштовуємся і економимо
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11.10.2022 15:45 Відповісти
та графіки вже розіслали - коли й у кого не буде світла..по Києву точно
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11.10.2022 15:46 Відповісти
Да? Не видела пока такого. Есть ссылка?
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11.10.2022 15:48 Відповісти
на вайбері у Блискавці..
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11.10.2022 15:51 Відповісти
норот, бох, вы еще сталина не приплел, тут уже слава Олаху!!1
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11.10.2022 16:01 Відповісти
дайте мені тей зельоний стон - 90 лярдів в дороґи і західних гусей доіти
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11.10.2022 15:42 Відповісти
Ми обмежемо! А депутатські кабаки та казино?
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11.10.2022 15:43 Відповісти
Тероризм продовжується. Росіяни дуже раді, вже навіть не приховують що вони чинять терористичні акти, а гордяться цим... Всі хто підтримує росію і фінансує її, є спонсорами тероризму і повинні відповідати... Що не так в цьому світі???
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11.10.2022 15:44 Відповісти
Пане Шмигаль, може почнете так говорити "Через незабезпечення державними органами належного захисту повітряного простору системами ПРО та внаслідок ракетного обстрілу росіянами... і далі по тексту".
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11.10.2022 15:44 Відповісти
У нас просто свет отрубили и всего делов.
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11.10.2022 15:47 Відповісти
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11.10.2022 15:47 Відповісти
А шо зимой будет ****?
а просто как:

- Абрам, че, куда идешь?
- шо? водку пить с евреями.
- Шо? А ты сам кто7
- а почему вы спросила?
- Ну потому что ты бутылку украл.
- А там шо?
- Ну не водка.
- Вот и я иду - мы водку выльем в большую банку и будем пить.
- Ну ты же и трезвенник у меня.
- А то, я удивлюсь если кто то туда водку выльет, разве что Вася, но он кацап, так шо пить будем "дринк".
- а если он тоже воду принесет в бутылке?
- ну тогда и сядет на нее.
(короче евреи вычислили орка и усадили на скрепное ложе гггг)

Вот и Шмыгаль такой - Все экономьте: А все такие: ой, я просто павербанку и праску и дуйку и зарядник и прочее, а вот у соседа васи кондиционер есть видать охлаждает себя в январе, падла такая, спразу видно шо жлоб.
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11.10.2022 15:59 Відповісти
Припиніть. Бо вже починаю сприймати Біблію, як анекдоти про євреїв.
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11.10.2022 16:07 Відповісти
ono bylo smeshenee/?
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11.10.2022 16:57 Відповісти
адінакаває
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11.10.2022 17:19 Відповісти
а вона чим являється?
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12.10.2022 08:24 Відповісти
де злилася Женя Отрадная?
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11.10.2022 16:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DBzphX4hcMs Одна калина
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11.10.2022 16:23 Відповісти
це не має жодноґо стосунку з кацапнею - різні в нас родини...
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11.10.2022 16:27 Відповісти
У нас в районі (Чавдар, Київ) Фора, АНЦ, аптека оптових цін вимкнули вивіски над своїми магазинами, а ось Новус категорично відмовився - послали нас на х.й. Будемо продовжувати купувати у цих мерзотників?
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11.10.2022 16:30 Відповісти
У деяких районах Києва добу вже немає світла. А через дорогу навіть і не вимикали.
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11.10.2022 17:06 Відповісти
Через 10 хвилин після посту Кличка про те, що у Києві світло не вимикатимуть, світло вимкнули🤣 оце сижу і думаю, чи Дарниця - не Київ, чи одно з двох...
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11.10.2022 17:16 Відповісти
Ну в принципі після того як дтек показали графіки з сортами районів Києва, і звичайно ж печерський район це сорт номер нуль, а лівий берег то взагалі не люди, я не здивований🤣депутатам треба, пацани, терпіть.
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11.10.2022 17:18 Відповісти
засранці бешені, любі! - солов'ї наші доїбаште міст!
він допросився...
сказли волиняни, кияни, запоріжці, дніпровці, ченіговці, одесчани.
доїбаште міст!
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11.10.2022 20:23 Відповісти
не слухайте бубу, він 8 разів не здався і 32 відслужив.
доїбаште міст - це вже стало принципово!
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11.10.2022 20:29 Відповісти
є тей міст чи немає - ***** буде ********* по Украйні до здоху.
українци - це персональні вороґи *****!
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11.10.2022 20:34 Відповісти
вдуге в історії - карлік напав і в нападі звинуватив того на кого напав...
******!
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11.10.2022 20:38 Відповісти
зломаний кацапський міст - це зломаманий хребет кацапні - бийтє пол рельсах.
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11.10.2022 20:48 Відповісти
на бульбашню не звертати уваґи - то кацапня , їбашити по протоколу!
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11.10.2022 20:54 Відповісти
 
 