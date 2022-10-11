Українців знову просять обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00
Країна-терорист другий день поспіль продовжує масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України.
Про це у телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, учора через ракетні обстріли було знеструмлено 3,9 тис. населених пунктів: міст, сіл, містечок. Уже зараз енергетикам та рятувальникам вдалося відновити електропостачання в більшості регіонів. У 3,8 тис. населених пунктів повернулося світло. Стабілізовано постачання електрики в західних областях, практично повністю заживлений Харків і Харківська область. Тривають відновлювальні роботи для забезпечення енергоживлення центральних регіонів та Києва. Їх планується завершити протягом кількох днів.
"Але росія не зупиняється у своїх спробах зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. За даними ДСНС, цієї доби вже зафіксовано 33 обстріли. Ворог продовжує витрачати десятки ракет ціною в сотні мільйонів доларів на те, аби українці день-два побули без світла. Але ми єдині й ми вистоїмо. Вчора українці по всій країні, відгукнувшись на заклик, добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%. Дякуємо всім, хто зробив свій внесок у нашу енергостабільність", - зазначає прем'єр.
"Сьогодні ми так само будемо просити обмежити споживання електроенергії. Так само в години пік - з 17:00 до 23:00 просимо не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми", - додає Шмигаль.
Також у зв’язку з необхідністю відновити пошкоджену критичну інфраструктуру в деяких регіонах застосовується графік відключень електроенергії.
"Важливо розуміти, що такі обмеження споживання не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі, а виключно з необхідністю проведення відновлювальних робіт. Зараз немає жодної потреби ані в аварійній допомозі з боку європейських країн, ані в імпорті електричної енергії. Така можливість за потреби в нас існує", - резюмує очільник уряду.
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доречі, вимагають сплачувати комуналку - а з чого, якщо соцвиплати затримують??
кто с тебя болезный комуналку требует? И какого хера ты о ней заговорил в новости из за ракетных ударов рф?
й взагалі, голосніше всіх "тримай злодія" кричить сам злодій..так що, Вам видніше скільки,т хто й за що Вам платить
а просто как:
- Абрам, че, куда идешь?
- шо? водку пить с евреями.
- Шо? А ты сам кто7
- а почему вы спросила?
- Ну потому что ты бутылку украл.
- А там шо?
- Ну не водка.
- Вот и я иду - мы водку выльем в большую банку и будем пить.
- Ну ты же и трезвенник у меня.
- А то, я удивлюсь если кто то туда водку выльет, разве что Вася, но он кацап, так шо пить будем "дринк".
- а если он тоже воду принесет в бутылке?
- ну тогда и сядет на нее.
(короче евреи вычислили орка и усадили на скрепное ложе гггг)
Вот и Шмыгаль такой - Все экономьте: А все такие: ой, я просто павербанку и праску и дуйку и зарядник и прочее, а вот у соседа васи кондиционер есть видать охлаждает себя в январе, падла такая, спразу видно шо жлоб.
він допросився...
сказли волиняни, кияни, запоріжці, дніпровці, ченіговці, одесчани.
доїбаште міст!
доїбаште міст - це вже стало принципово!
українци - це персональні вороґи *****!
******!