Украинцев снова просят ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00
Страна-террорист второй день подряд продолжает массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом в телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, вчера из-за ракетных обстрелов было обесточено 3,9 тыс. населенных пунктов: городов, сел, поселков. Уже сейчас энергетикам и спасателям удалось возобновить электроснабжение в большинстве регионов. В 3,8 тыс. населенных пунктов вернулся свет. Стабилизированы поставки электричества в западных областях, практически полностью заживлены Харьков и Харьковская область. Продолжаются восстановительные работы по обеспечению энергопитания центральных регионов и Киева. Их планируется завершить в течение нескольких дней.
"Но россия не останавливается в своих попытках разрушить нашу энергетическую инфраструктуру. По данным ГСЧС, в эти сутки уже зафиксировано 33 обстрела. Враг продолжает тратить десятки ракет ценой в сотни миллионов долларов на то, чтобы украинцы день-два побыли без света. Но мы едины и мы выстоим. Вчера украинцы по всей стране, откликнувшись на призыв, добровольно снизили потребление электроэнергии в среднем на 10%. Спасибо всем, кто внес свой вклад в нашу энергостабильность", - отмечает премьер.
"Сегодня мы также будем просить ограничить потребление электроэнергии. Так же в часы пик - с 17:00 до 23:00 просим не включать энергоемкие приборы: электроплиты, электрочайники, электроинструменты, обогреватели и кондиционеры, духовки и утюги, микроволновки, Стиральные и посудомоечные машины. Это очень важно для стабильной работы нашей энергосистемы", - добавляет Шмигаль.
Также в связи с необходимостью восстановить поврежденную критическую инфраструктуру, в некоторых регионах применяется график отключений электроэнергии.
"Важно понимать, что такие ограничения потребления не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме, а исключительно с необходимостью проведения восстановительных работ. Сейчас нет никакой нужды ни в аварийной помощи со стороны европейских стран, ни в импорте электрической энергии. Такая возможность при необходимости у нас существует", - резюмирует глава правительства.
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доречі, вимагають сплачувати комуналку - а з чого, якщо соцвиплати затримують??
кто с тебя болезный комуналку требует? И какого хера ты о ней заговорил в новости из за ракетных ударов рф?
й взагалі, голосніше всіх "тримай злодія" кричить сам злодій..так що, Вам видніше скільки,т хто й за що Вам платить
а просто как:
- Абрам, че, куда идешь?
- шо? водку пить с евреями.
- Шо? А ты сам кто7
- а почему вы спросила?
- Ну потому что ты бутылку украл.
- А там шо?
- Ну не водка.
- Вот и я иду - мы водку выльем в большую банку и будем пить.
- Ну ты же и трезвенник у меня.
- А то, я удивлюсь если кто то туда водку выльет, разве что Вася, но он кацап, так шо пить будем "дринк".
- а если он тоже воду принесет в бутылке?
- ну тогда и сядет на нее.
(короче евреи вычислили орка и усадили на скрепное ложе гггг)
Вот и Шмыгаль такой - Все экономьте: А все такие: ой, я просто павербанку и праску и дуйку и зарядник и прочее, а вот у соседа васи кондиционер есть видать охлаждает себя в январе, падла такая, спразу видно шо жлоб.
він допросився...
сказли волиняни, кияни, запоріжці, дніпровці, ченіговці, одесчани.
доїбаште міст!
доїбаште міст - це вже стало принципово!
українци - це персональні вороґи *****!
******!