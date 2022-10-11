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Новости Война
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Украинцев снова просят ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00

світло

Страна-террорист второй день подряд продолжает массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом в телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера из-за ракетных обстрелов было обесточено 3,9 тыс. населенных пунктов: городов, сел, поселков. Уже сейчас энергетикам и спасателям удалось возобновить электроснабжение в большинстве регионов. В 3,8 тыс. населенных пунктов вернулся свет. Стабилизированы поставки электричества в западных областях, практически полностью заживлены Харьков и Харьковская область. Продолжаются восстановительные работы по обеспечению энергопитания центральных регионов и Киева. Их планируется завершить в течение нескольких дней.

"Но россия не останавливается в своих попытках разрушить нашу энергетическую инфраструктуру. По данным ГСЧС, в эти сутки уже зафиксировано 33 обстрела. Враг продолжает тратить десятки ракет ценой в сотни миллионов долларов на то, чтобы украинцы день-два побыли без света. Но мы едины и мы выстоим. Вчера украинцы по всей стране, откликнувшись на призыв, добровольно снизили потребление электроэнергии в среднем на 10%. Спасибо всем, кто внес свой вклад в нашу энергостабильность", - отмечает премьер.

"Сегодня мы также будем просить ограничить потребление электроэнергии. Так же в часы пик - с 17:00 до 23:00 просим не включать энергоемкие приборы: электроплиты, электрочайники, электроинструменты, обогреватели и кондиционеры, духовки и утюги, микроволновки, Стиральные и посудомоечные машины. Это очень важно для стабильной работы нашей энергосистемы", - добавляет Шмигаль.

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Также в связи с необходимостью восстановить поврежденную критическую инфраструктуру, в некоторых регионах применяется график отключений электроэнергии.

"Важно понимать, что такие ограничения потребления не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме, а исключительно с необходимостью проведения восстановительных работ. Сейчас нет никакой нужды ни в аварийной помощи со стороны европейских стран, ни в импорте электрической энергии. Такая возможность при необходимости у нас существует", - резюмирует глава правительства.

обстрел (26891) ракеты (3549) энергетика (2551) Тарифы на электроэнергию (2163) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+16
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11.10.2022 15:34
+10
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11.10.2022 15:47
+7
стрелочки пошли, ****** за украинский + 5 рублей получает?
кто с тебя болезный комуналку требует? И какого хера ты о ней заговорил в новости из за ракетных ударов рф?
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11.10.2022 15:35
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урядовий квартал відключіть - і наземний і підземний - на Київ і область точно вистачить..

доречі, вимагають сплачувати комуналку - а з чого, якщо соцвиплати затримують??
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11.10.2022 15:28 Ответить
Это как в банке. Когда ты им должен, то они в ярости. А когда они тебе, а денег нет, то потерпите💩
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11.10.2022 15:30 Ответить
отключи лучше себя ******* бот
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11.10.2022 15:31 Ответить
самокритично..у дзеркало дивилось? вчи українську, кацапня недороблена
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11.10.2022 15:33 Ответить
стрелочки пошли, ****** за украинский + 5 рублей получает?
кто с тебя болезный комуналку требует? И какого хера ты о ней заговорил в новости из за ракетных ударов рф?
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11.10.2022 15:35 Ответить
так матюгаються тільки кацапи - бо мізків вистачає тільки на те, щоб ображати інших..чмоня, то тобі 5 рублів у сколково платять. не перекладай з хворої своєї голови
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11.10.2022 15:42 Ответить
Зачем Вы ругаетесь? У меня вот нету никаких социалок. А долги есть. Что МНЕ делать? Я ж не кричу на людей, которые в этом не виноваты! Социалки платят так-то далеко не всем! А долгов полно у половины страны.
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11.10.2022 15:47 Ответить
а Порошеко скільки за пост платить?
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11.10.2022 15:49 Ответить
й гадки не маю - подзвоніть йому й запитайте, якщо цікаво..

й взагалі, голосніше всіх "тримай злодія" кричить сам злодій..так що, Вам видніше скільки,т хто й за що Вам платить
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11.10.2022 16:06 Ответить
мизги себе в сортир засунь. не кривляйся бо зла не вистачає уже. на кривляк. проєкти еще ....... аштрисет
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11.10.2022 16:03 Ответить
то Вам до лікаря, якщо трясе
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11.10.2022 16:08 Ответить
Схоже, ти отримуєш соцвиплату за пошкоджені мізки. ))
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11.10.2022 16:32 Ответить
та казали вже - коли буба відвідосює тре вирубатись з мережі
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11.10.2022 15:32 Ответить
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11.10.2022 15:34 Ответить
В ОП відімкніть світло!
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11.10.2022 15:38 Ответить
Та я то без питань - хоча це важко робити на підприємстві та ще й з тарифом 5 грн
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11.10.2022 15:39 Ответить
Потому и просят не включать бойлеры и стиралки, чтобы ПРЕДПРИЯТИЯ могли работать во благо народа. Чтобы перегрузкит из-за включенных всевозможных каминов не было. Тем более, что сейчас тепло, слава Богу)
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11.10.2022 15:43 Ответить
Я ж і кажу, в себе на підприємстві і то перелаштовуємся і економимо
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11.10.2022 15:45 Ответить
та графіки вже розіслали - коли й у кого не буде світла..по Києву точно
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11.10.2022 15:46 Ответить
Да? Не видела пока такого. Есть ссылка?
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11.10.2022 15:48 Ответить
на вайбері у Блискавці..
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11.10.2022 15:51 Ответить
норот, бох, вы еще сталина не приплел, тут уже слава Олаху!!1
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11.10.2022 16:01 Ответить
дайте мені тей зельоний стон - 90 лярдів в дороґи і західних гусей доіти
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11.10.2022 15:42 Ответить
Ми обмежемо! А депутатські кабаки та казино?
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11.10.2022 15:43 Ответить
Тероризм продовжується. Росіяни дуже раді, вже навіть не приховують що вони чинять терористичні акти, а гордяться цим... Всі хто підтримує росію і фінансує її, є спонсорами тероризму і повинні відповідати... Що не так в цьому світі???
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11.10.2022 15:44 Ответить
Пане Шмигаль, може почнете так говорити "Через незабезпечення державними органами належного захисту повітряного простору системами ПРО та внаслідок ракетного обстрілу росіянами... і далі по тексту".
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11.10.2022 15:44 Ответить
У нас просто свет отрубили и всего делов.
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11.10.2022 15:47 Ответить
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11.10.2022 15:47 Ответить
А шо зимой будет ****?
а просто как:

- Абрам, че, куда идешь?
- шо? водку пить с евреями.
- Шо? А ты сам кто7
- а почему вы спросила?
- Ну потому что ты бутылку украл.
- А там шо?
- Ну не водка.
- Вот и я иду - мы водку выльем в большую банку и будем пить.
- Ну ты же и трезвенник у меня.
- А то, я удивлюсь если кто то туда водку выльет, разве что Вася, но он кацап, так шо пить будем "дринк".
- а если он тоже воду принесет в бутылке?
- ну тогда и сядет на нее.
(короче евреи вычислили орка и усадили на скрепное ложе гггг)

Вот и Шмыгаль такой - Все экономьте: А все такие: ой, я просто павербанку и праску и дуйку и зарядник и прочее, а вот у соседа васи кондиционер есть видать охлаждает себя в январе, падла такая, спразу видно шо жлоб.
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11.10.2022 15:59 Ответить
Припиніть. Бо вже починаю сприймати Біблію, як анекдоти про євреїв.
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11.10.2022 16:07 Ответить
ono bylo smeshenee/?
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11.10.2022 16:57 Ответить
адінакаває
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11.10.2022 17:19 Ответить
а вона чим являється?
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12.10.2022 08:24 Ответить
де злилася Женя Отрадная?
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11.10.2022 16:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DBzphX4hcMs Одна калина
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11.10.2022 16:23 Ответить
це не має жодноґо стосунку з кацапнею - різні в нас родини...
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11.10.2022 16:27 Ответить
У нас в районі (Чавдар, Київ) Фора, АНЦ, аптека оптових цін вимкнули вивіски над своїми магазинами, а ось Новус категорично відмовився - послали нас на х.й. Будемо продовжувати купувати у цих мерзотників?
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11.10.2022 16:30 Ответить
У деяких районах Києва добу вже немає світла. А через дорогу навіть і не вимикали.
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11.10.2022 17:06 Ответить
Через 10 хвилин після посту Кличка про те, що у Києві світло не вимикатимуть, світло вимкнули🤣 оце сижу і думаю, чи Дарниця - не Київ, чи одно з двох...
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11.10.2022 17:16 Ответить
Ну в принципі після того як дтек показали графіки з сортами районів Києва, і звичайно ж печерський район це сорт номер нуль, а лівий берег то взагалі не люди, я не здивований🤣депутатам треба, пацани, терпіть.
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11.10.2022 17:18 Ответить
засранці бешені, любі! - солов'ї наші доїбаште міст!
він допросився...
сказли волиняни, кияни, запоріжці, дніпровці, ченіговці, одесчани.
доїбаште міст!
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11.10.2022 20:23 Ответить
не слухайте бубу, він 8 разів не здався і 32 відслужив.
доїбаште міст - це вже стало принципово!
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11.10.2022 20:29 Ответить
є тей міст чи немає - ***** буде ********* по Украйні до здоху.
українци - це персональні вороґи *****!
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11.10.2022 20:34 Ответить
вдуге в історії - карлік напав і в нападі звинуватив того на кого напав...
******!
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11.10.2022 20:38 Ответить
зломаний кацапський міст - це зломаманий хребет кацапні - бийтє пол рельсах.
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11.10.2022 20:48 Ответить
на бульбашню не звертати уваґи - то кацапня , їбашити по протоколу!
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11.10.2022 20:54 Ответить
 
 