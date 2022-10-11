Украинцев снова просят ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00

Страна-террорист второй день подряд продолжает массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом в телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера из-за ракетных обстрелов было обесточено 3,9 тыс. населенных пунктов: городов, сел, поселков. Уже сейчас энергетикам и спасателям удалось возобновить электроснабжение в большинстве регионов. В 3,8 тыс. населенных пунктов вернулся свет. Стабилизированы поставки электричества в западных областях, практически полностью заживлены Харьков и Харьковская область. Продолжаются восстановительные работы по обеспечению энергопитания центральных регионов и Киева. Их планируется завершить в течение нескольких дней.

"Но россия не останавливается в своих попытках разрушить нашу энергетическую инфраструктуру. По данным ГСЧС, в эти сутки уже зафиксировано 33 обстрела. Враг продолжает тратить десятки ракет ценой в сотни миллионов долларов на то, чтобы украинцы день-два побыли без света. Но мы едины и мы выстоим. Вчера украинцы по всей стране, откликнувшись на призыв, добровольно снизили потребление электроэнергии в среднем на 10%. Спасибо всем, кто внес свой вклад в нашу энергостабильность", - отмечает премьер.

"Сегодня мы также будем просить ограничить потребление электроэнергии. Так же в часы пик - с 17:00 до 23:00 просим не включать энергоемкие приборы: электроплиты, электрочайники, электроинструменты, обогреватели и кондиционеры, духовки и утюги, микроволновки, Стиральные и посудомоечные машины. Это очень важно для стабильной работы нашей энергосистемы", - добавляет Шмигаль.

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Также в связи с необходимостью восстановить поврежденную критическую инфраструктуру, в некоторых регионах применяется график отключений электроэнергии.

"Важно понимать, что такие ограничения потребления не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме, а исключительно с необходимостью проведения восстановительных работ. Сейчас нет никакой нужды ни в аварийной помощи со стороны европейских стран, ни в импорте электрической энергии. Такая возможность при необходимости у нас существует", - резюмирует глава правительства.