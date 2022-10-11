В российском Кургане чмобикам выдают бесплатно 1 килограмм сала. ВИДЕО

В российском Кургане частично мобилизованным бесплатно выдают 1 килограмм сала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о такой инициативе на РосТВ даже сняли сюжет. Получить сало можно в местной торговой сети "Рога и копыта", предъявив повестку.

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