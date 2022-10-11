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В российском Кургане чмобикам выдают бесплатно 1 килограмм сала. ВИДЕО

В российском Кургане частично мобилизованным бесплатно выдают 1 килограмм сала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о такой инициативе на РосТВ даже сняли сюжет. Получить сало можно в местной торговой сети "Рога и копыта", предъявив повестку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вагнеровцы" пошли в атаку, но мы ее отбили", - украинский воин Воронько о боях вблизи Бахмута. ВИДЕО

мобилизация (2761)


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Топ комментарии
+57
В чечне раздайте лучше )))
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11.10.2022 15:16
+28
Якщо свиня їсть мокшу який наївся сала...це канібалізм?
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11.10.2022 15:19
+28
Кацапська насмішка «героям сала» набула нового значення.

так і запам'ятають їх: «Они боролись за сало».
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11.10.2022 15:21
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В чечне раздайте лучше )))
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11.10.2022 15:16 Ответить
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11.10.2022 15:18 Ответить
Кадырову можно сразу 5 кило скормить )))
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11.10.2022 15:20 Ответить
Ему "генеральского",с проростью,дон.
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11.10.2022 15:43 Ответить
Каждый чмобик сможет заработать свою пулю...
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11.10.2022 16:27 Ответить
Каких мозгов ???
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11.10.2022 17:01 Ответить
через зад.
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11.10.2022 16:38 Ответить
Згідно Вікіпедії "Основными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F религиозными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F конфессиями в городе являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5 православное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE христианство и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC ислам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC суннитского толка ."
Так як, мусульманам теж сало? Скрєпно.
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11.10.2022 15:25 Ответить
частично мобилизованный иван рогами и копытами идет за салом - чтобы пятки не скользили, когда свои рога и копыта будет уносить с Украины

рашка страна непуганных идиотов
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11.10.2022 15:39 Ответить
Я просто ржу в голос - "частично мобилизованный" и в "конторе "Рога и копыта" получил на халяву кусок сала ...
Вечер удался !
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11.10.2022 16:11 Ответить
На улице карла маркса.
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11.10.2022 18:22 Ответить
підготовуйте їх добре- щоб наши песики мали що їсти!
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11.10.2022 15:17 Ответить
Рога и копыта не раздают, потому что и рога и копыта у чмобиков уже есть )))
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11.10.2022 15:18 Ответить
Якщо свиня їсть мокшу який наївся сала...це канібалізм?
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11.10.2022 15:19 Ответить
ні це Сансара
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11.10.2022 15:24 Ответить
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11.10.2022 15:30 Ответить
Так, канібалізм. Але головне свині нічого не казати, коли вона його їстиме !
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11.10.2022 15:26 Ответить
в кінцевому результаті сало у свині
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11.10.2022 15:30 Ответить
Якщо репоєд з'їсть сало, то вже канібалізм.
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11.10.2022 15:59 Ответить
Рога и копыта? Это приемный пункт рогов и копыт чмобиков, а куда шкуру этих орков девать?
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11.10.2022 15:20 Ответить
Идут бараны и бьют в барабаны, а кожу для них дают сами бараны.

Бертольт Брехт, Владимир Высоцкий - Шагают бараны в ряд

Шагают бараны в ряд
И бьют барабаны...
А кожу для них дают
Сами бараны!

Меня учили в школе
Закону: твое - не мое! -
Когда я всему научился,
Я понял, что это - не все!

Вот кто-то свиснул завтрак,
Другие украли флаг...
Вот так я впервые усвоил
Понятие: классовый враг.

Шагают бараны в ряд
И бьют барабаны...
А кожу для них дают
Сами бараны!

Потом порешило начальство:
Республику создадут! -
Где каждый свободен и счастлив,
Тучен он или худ.

Тогда голодный и бедный
Очень возликовал, -
Но толстопузый и сытый
Тоже не унывал...
Шагают бараны в ряд
И бьют барабаны...
А кожу для них дают
Те же бараны!
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11.10.2022 15:35 Ответить
Сала россії!!!Героям в Срало!!!
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11.10.2022 15:20 Ответить
Мама , мама , нас разбили
Кто ? сынок ,
- Вооруженные Силы Украины ......)))))

https://youtu.be/GHFDvINcJ_0
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11.10.2022 15:36 Ответить
Кацапська насмішка «героям сала» набула нового значення.

так і запам'ятають їх: «Они боролись за сало».
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11.10.2022 15:21 Ответить
Та не забудьте пару метрів мотузки, змащеної салом !))
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11.10.2022 15:24 Ответить
у кацапов-андрофагов ничего не пропадает
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11.10.2022 15:21 Ответить
Курганы тоже бесплатные будут ))) братские )))
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11.10.2022 15:21 Ответить
Какие курганы? Помойка и свинарник для этого говна.
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11.10.2022 15:23 Ответить
Ну не вижу ничего плохого в том что бы сложить из них курган повыше
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11.10.2022 15:24 Ответить
Ну, из них лучше терриконы.
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11.10.2022 15:26 Ответить
Вот оно счастье для парашников!
САЛО! А вы думаете, эти отбросы человечества хоть раз в жизни видели сразу 5 кг сала?!
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11.10.2022 15:22 Ответить
Видели. То сало шнурки завязывать мешает )))
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11.10.2022 15:23 Ответить
То не сало, а ЖИР. Не путайте САЛО с жиром.
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11.10.2022 15:25 Ответить
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11.10.2022 15:26 Ответить
А где у кирзаков шнурки ???

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11.10.2022 16:37 Ответить
В чоботах, тимчасово, поки кулю не отримав.
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11.10.2022 16:52 Ответить
А де ти бачиш "кирзаки"? Це "юхтові" чоботи (з натуральної шкіри) Їх видавали солдатам які служили у ГСВГ та інших країнах ВД
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12.10.2022 06:29 Ответить
Питання не в шкірі, з якої виготовлені чоботи, а в тому, що у чобіт немає шнурків. Ну, та це таке...
Але я згоден, це дійсно юфтьові чоботи. Їх видавали офіцерам та прапорщикам у комплекті польового обмундирування.
Повсякденні офіцерські чоботи були хромові.
А строковикам видавалися ялові чоботи. Я сам їх носив під час служби у ГРВН (ГСВГ) у 1983 - 1985 роках.
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12.10.2022 19:39 Ответить
А як "ялові чоботи" перекладаються російською? "Говяжьи сапоги"? І польові офіцерські і солдатські шилися з одного матеріалу - з "юфті" Просто крій був різний : солдатські шилися по викройках солдатських "кирзових" (халява вшивалася в "головку" і ззаду вздовж халявного шва прошивалася смуга тонкої шкіри Підошва була "рифленою" - як у "кирзачів) А офіцерські шилися за викоройкою хромових (халява пришивалася поверх головки і підошва була суцільною товстою з "мікропорки") На фотографії - саме офіцерські юхтові
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12.10.2022 20:02 Ответить
Ну, в "вещевом атестате сухопутных войск СА", який отримував кожен выйсковослужбовець і який зберігався у старшини підрозділу у каптерці, вони так і зазначалися "сапоги яловые". Кірзові (підмінний фонд) зазначалися як "Сапоги к.з.".У цьому я впевнений, оскількі за наказом ком.бата позаштатно виконував обов"язкі старшини взводу забеспечення та зв"язку тому, що за штатним роскладом танкового батальону посади старшини взводу забеспечення не було як такої. У танкових ротах були старшини, а у взводі - ні. Тому на кожного строковика у мене був атестат для ведення обліку речового забеспечення.
Ну, вимога така була... Вимагали, я виконував. Якось так...
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13.10.2022 17:32 Ответить
Ну що тобі сказать - ну написали в атестаті ТАК! Ну не було у речовому управлінні тилу Радянської армії філологів та лінгвістів! І щоб не було плутанини, вони солдатські чоботи з юхтової шкіри назвали "яловими", а офіцерські - "юфтєвими" В СРСР нацистів он півстоліття "фашистами" називають А один "чорт" мені доводив тут (з піною коло рота) що "танк" не може називаться "бойовою броньованою машиною"!
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13.10.2022 17:51 Ответить
********.
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11.10.2022 15:22 Ответить
Пельмені із чмобіків,дуже креативно.І роги з копитами забирайте з України !
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11.10.2022 15:24 Ответить
Рога и копыта вам свинособки.
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11.10.2022 15:28 Ответить
🤣 1 чмобик пошел на сало для 50 чмобиков 😂
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11.10.2022 15:28 Ответить
Необхідний елемент екіпіровки - змащувати п'ятки салом.
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11.10.2022 15:29 Ответить
Ставки підвищуються! З Лади до сала, огого!
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11.10.2022 15:29 Ответить
"Получи килограм сала сейчас, а потом от тебя останутся рога и копита" Круговорот сала в природе: Сначала чмобик ест сало,потом сало будет есть его))
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11.10.2022 15:31 Ответить
Зате бачила відео наша біженка на Кипрі розповідає, що зі слів таксиста грека, який її підвозив , в цей день у нього були клієнти разіяни, чотири чоловіки, вони не знали що він розуміє російську, тому вільно спілкувались у машині. Суть в тому, що приїхали вони з Британії з легальними українськими паспортами, придбаними по 9 тисяч євро кожний. Тим самим забезпечили вільне пересування світом.
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11.10.2022 15:31 Ответить
Ксеніє! Не виключено, що то були паспорти з паспортних столів, украдені на окупованій території Кожен з кацапів крав, до чого руки дотягувалися! (Дід колись розказував - з Німеччини везли все Хто - килими, хто швейну машинку чи велосипед А його співслужбовець - маленький фанерний ящичок А в ньому - "ГОЛКИ" Звичайні швейні! От і уявіть - який "бізнес" він розвернув у розграбованій країні! Те ж саме - і тут!
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12.10.2022 06:34 Ответить
Колись при совке сусіду дали путівку до Болгарії, залізний занавіс, їздили за кордон одиниці, так він купив там упаковку поліетиленових пакетів з малюнком, там по копійці, а тут продав кожний по рублю, тобто в 100 раз дорожче, але черга до нього стояла з сусідів. Запам'ятав на все життя.
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12.10.2022 07:52 Ответить
Чмобікам по 1кг сала, а їхнім мамкам, тоді пізніше по пару кг фаршу в пакеті і вимпел "за мужество, " чи мужелоство.
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11.10.2022 15:32 Ответить
то тайний смисл - вони думають, що готують щоб до полону звикали
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11.10.2022 15:35 Ответить
Вмерти за кілограм сала.
Як же дешево коштує життя руского.
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11.10.2022 15:35 Ответить
кило копчёного сала, как хорошая добавка к чёрному пакету с фаршем )
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11.10.2022 15:36 Ответить
Таварище! Эта пабеда, ящетаю! Фпириот, за путена, за сало, за родину-мать вашу!
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11.10.2022 15:37 Ответить
- Каждый рюськи зольдат получайт са... са... Как это по вашьему?
- Сало?
- нет, салупа
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11.10.2022 15:41 Ответить
В этом видео все знаково:
Место - курган
Название - Рога и копыта (отбросите)
Реплика утилизованного - "То того стоит" (тушка кацапского мяса по цене килограмма самала)

Очень мотивирующее видео! 👍
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11.10.2022 15:44 Ответить
вулиця -карла маркса...
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11.10.2022 15:48 Ответить
котлети з онука... будуть давати?
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11.10.2022 15:47 Ответить
Предлагаю предложение )) Каждому сдавшемуся в плен с техникой и оружием выдавать премии от 2-х до 5 кг. сала в зависимости от ценности трофеев. Они же ВСЕ сдатутся! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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11.10.2022 15:48 Ответить
і бутиль водяри в придачу до закуски...
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11.10.2022 15:50 Ответить
+)))
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11.10.2022 16:18 Ответить
Змастити сраку перед зустрічу з кадирівцями?
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11.10.2022 15:50 Ответить
Так вони ще й сало моє їстимуть????? Ах ви тварюки!
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11.10.2022 15:51 Ответить
Слышал сегодня на Радио НВ:
"От мобилизации в расее до моГилизации в Украине в среднем -- 11 дней"
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11.10.2022 15:53 Ответить
Скоріше все, ці ЧМОбіки скоро копита в Україні і відкинуть
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11.10.2022 15:55 Ответить
"Девальвация, аднака!" Скоро будуть видавать шкарпетками чи "Настойкою глоду"!
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11.10.2022 15:58 Ответить
Это хорошо или это плохо???И вообще к чему это?Где то сало дают где то целого барана....Нам что с того???)))Иной раз новини Цензора на грани сюра.....
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11.10.2022 16:01 Ответить
Можливо тобі на другі ресурси треба, на сру, або г+г?
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11.10.2022 16:17 Ответить
М'ясо прийшло за салом
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11.10.2022 16:13 Ответить
" маленький и приятный бонус")))))
" погибните и вы станете бонусом для следующих мобиков")))
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11.10.2022 16:15 Ответить
Olegu Belceru 1 kg sala.
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11.10.2022 16:25 Ответить
Гениальный троллинг!
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11.10.2022 16:28 Ответить
Салоеды!
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11.10.2022 16:52 Ответить
Але ж все сало (як і борщ) в світі належить українцям, це як маца....
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11.10.2022 17:28 Ответить
А Вы не пробовали мацу с Салом? Сало надо нарезать очень тоненькими ломтиками, делаете сэндвич маца-Сало-маца, очень вкусно...
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11.10.2022 17:47 Ответить
кацапины, вы же сами хотели "романтики" советского военного реализма.
как деды, при Сталине и Жукове - пешком на минное поле, за которыми укреплённые позиции, а сзади - заградотряды.
и фронтовые 100 грамм перед последним боем.
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11.10.2022 17:04 Ответить
* наркомовские 100 грамм.
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11.10.2022 17:06 Ответить
<*********** а не сало!!!
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11.10.2022 17:19 Ответить
Кацапи,які ви *****###ті,хай Бог милує.
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11.10.2022 17:19 Ответить
Та їх, тварюк після запитання про паляницю, треба спитати про "первое", а також - що таке "крива ковбаска"...сволота
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11.10.2022 17:30 Ответить
Рога и копыта лучше им дайте,больше пользи будет,для самообороны))))
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11.10.2022 17:59 Ответить
Розум коли видавати будуть?
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11.10.2022 19:26 Ответить
а назад у магазин привезуть чорний пакет з рогами і копитами від москальского чорта,який демілітаризувався)
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11.10.2022 21:09 Ответить
вот дурні.. тіки сало переводять..там же нерусь а воно сало не усваюе.. краще видавайте вазелин скіпідар і пакети з хлоркою
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11.10.2022 21:29 Ответить
Кадыровским ******** в анусы засуньте это сало. Все равно мы их тут накормим свинцом с салом перед тем, как они сдохнут.
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12.10.2022 03:11 Ответить
Мізків нема - на тобі сала...
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12.10.2022 08:10 Ответить
)))перед смерттю не наїсися
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14.10.2022 14:07 Ответить
 
 