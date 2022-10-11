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В российском Кургане чмобикам выдают бесплатно 1 килограмм сала. ВИДЕО
В российском Кургане частично мобилизованным бесплатно выдают 1 килограмм сала.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о такой инициативе на РосТВ даже сняли сюжет. Получить сало можно в местной торговой сети "Рога и копыта", предъявив повестку.
Топ комментарии
+57 Oleg Mamont
показать весь комментарий11.10.2022 15:16
+28 Вячеслав Зубарєв
показать весь комментарий11.10.2022 15:19
+28 Tema9
показать весь комментарий11.10.2022 15:21
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Так як, мусульманам теж сало? Скрєпно.
рашка страна непуганных идиотов
Вечер удался !
Бертольт Брехт, Владимир Высоцкий - Шагают бараны в ряд
Шагают бараны в ряд
И бьют барабаны...
А кожу для них дают
Сами бараны!
Меня учили в школе
Закону: твое - не мое! -
Когда я всему научился,
Я понял, что это - не все!
Вот кто-то свиснул завтрак,
Другие украли флаг...
Вот так я впервые усвоил
Понятие: классовый враг.
Шагают бараны в ряд
И бьют барабаны...
А кожу для них дают
Сами бараны!
Потом порешило начальство:
Республику создадут! -
Где каждый свободен и счастлив,
Тучен он или худ.
Тогда голодный и бедный
Очень возликовал, -
Но толстопузый и сытый
Тоже не унывал...
Шагают бараны в ряд
И бьют барабаны...
А кожу для них дают
Те же бараны!
Кто ? сынок ,
- Вооруженные Силы Украины ......)))))
https://youtu.be/GHFDvINcJ_0
так і запам'ятають їх: «Они боролись за сало».
САЛО! А вы думаете, эти отбросы человечества хоть раз в жизни видели сразу 5 кг сала?!
Але я згоден, це дійсно юфтьові чоботи. Їх видавали офіцерам та прапорщикам у комплекті польового обмундирування.
Повсякденні офіцерські чоботи були хромові.
А строковикам видавалися ялові чоботи. Я сам їх носив під час служби у ГРВН (ГСВГ) у 1983 - 1985 роках.
Ну, вимога така була... Вимагали, я виконував. Якось так...
Як же дешево коштує життя руского.
- Сало?
- нет, салупа
Место - курган
Название - Рога и копыта (отбросите)
Реплика утилизованного - "То того стоит" (тушка кацапского мяса по цене килограмма самала)
Очень мотивирующее видео! 👍
"От мобилизации в расее до моГилизации в Украине в среднем -- 11 дней"
" погибните и вы станете бонусом для следующих мобиков")))
как деды, при Сталине и Жукове - пешком на минное поле, за которыми укреплённые позиции, а сзади - заградотряды.
и фронтовые 100 грамм перед последним боем.