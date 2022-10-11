В російському Кургані чмобікам видають безкоштовно 1 кілограм сала. ВIДЕО

У російському Кургані частково мобілізованим безкоштовно видають 1 кілограм сала.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про таку ініціативу на росТБ навіть зняли сюжет. Отримати сало можна у місцевій торговельній мережі "Рога и копыта", пред'явивши повістку.

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