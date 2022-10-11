График веерных отключений применен в Черкасской области

В Черкасской области был применен график аварийных отключений первой очереди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец написал в телеграм-канале.

"В настоящее время частично отключены Городищенский, Смелянский, Жашковский, Звенигородский и Уманский филиалы "Облэнерго". Это необходимо, чтобы помочь энергосистеме Украины восстановиться после вражеских обстрелов инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Дополнительную информацию о графиках аварийных отключений можно получить, следуя инструкции на сайте "Черкассыоблэнерго" по ссылке https://bit.ly/3MmpKDo

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Табурец также призвал жителей области минимизировать вечернее потребление электроэнергии.