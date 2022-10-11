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График веерных отключений применен в Черкасской области

електроенергія

В Черкасской области был применен график аварийных отключений первой очереди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец написал в телеграм-канале.

"В настоящее время частично отключены Городищенский, Смелянский, Жашковский, Звенигородский и Уманский филиалы "Облэнерго". Это необходимо, чтобы помочь энергосистеме Украины восстановиться после вражеских обстрелов инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Дополнительную информацию о графиках аварийных отключений можно получить, следуя инструкции на сайте "Черкассыоблэнерго" по ссылке  https://bit.ly/3MmpKDo

Читайте также: Украинцев снова просят ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00

Табурец также призвал жителей области минимизировать вечернее потребление электроэнергии.

Автор: 

энергетика (2551) Тарифы на электроэнергию (2163) Черниговская область (1118)


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Топ комментарии
+6
Якраз при ній відключення припинились.
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11.10.2022 18:38
+2
Віялових відключень не було з часів Чучми
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11.10.2022 18:25
+2
взагалі від слова зовсім) хоча мій район частенько ********** відключати. не виключено що зараз *********))))
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11.10.2022 19:19
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Віялових відключень не було з часів Чучми
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11.10.2022 18:25 Ответить
Юли.
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11.10.2022 18:36 Ответить
Якраз при ній відключення припинились.
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11.10.2022 18:38 Ответить
Скоро будуть по всій Україні, добре що ще не дуже холодно.
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11.10.2022 18:34 Ответить
тиць пердиць,а я де живу? нічого не відключено,світло є
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11.10.2022 19:12 Ответить
Можливо твій район стратегічний і там не виключають. Нема поряд ЖД Вокзалу чи навіть депо? Або частин військових чи заводу?
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11.10.2022 19:16 Ответить
взагалі від слова зовсім) хоча мій район частенько ********** відключати. не виключено що зараз *********))))
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11.10.2022 19:19 Ответить
В Черкассах и обл дороги освещены?
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11.10.2022 19:38 Ответить
в Че да
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11.10.2022 19:42 Ответить
давайте веерные отключения тогда
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11.10.2022 19:48 Ответить
я не против
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11.10.2022 19:57 Ответить
а может освещение дорог отключить а гражданским оставить эе?
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11.10.2022 20:04 Ответить
в Че да
***
Черкаго. )))
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11.10.2022 20:38 Ответить
 
 