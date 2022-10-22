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Оккупанты атаковали Черкасщину

вибух

Ночью 22 октября россияне нанесли удар по Черкасской области.

Об этом сообщил глава Черкасской военной администрации Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

Во время крайней воздушной тревоги враг атаковал Черкасщину.

О последствиях позже. Работают службы", – говорится в сообщении.

Перед этим во время воздушной тревоги Табурец сообщал о повышенной опасности в Черкасском районе.

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обстрел (27057) Черниговская область (1127)


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Топ комментарии
+6
А нічого,що ця область добре себе з ППО показала?! Ще нічого не відомо. Але руки геть від таких коментів моєї Черкащини. До речі, тільки що отримала підтвердження, що тихо.
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22.10.2022 07:18
+5
Сьогодні прїжджали ******** на мопедах, але дядько Ігнат, зробив тра та та, і всі заснули.
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22.10.2022 07:20
+5
Нашої Черкащини.
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22.10.2022 07:53
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Якось дивно виходить - то збивають по 20 ракет, а ту тільки в одну область і все прилетіло.
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22.10.2022 07:12 Ответить
А нічого,що ця область добре себе з ППО показала?! Ще нічого не відомо. Але руки геть від таких коментів моєї Черкащини. До речі, тільки що отримала підтвердження, що тихо.
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22.10.2022 07:18 Ответить
Нашої Черкащини.
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22.10.2022 07:53 Ответить
Повторюсь,учора брат скинув відео пустої вулиці при тривозі. Тільки собаки і їх плач. Тримайтесь і бережіть себе.
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22.10.2022 07:55 Ответить
Сьогодні прїжджали ******** на мопедах, але дядько Ігнат, зробив тра та та, і всі заснули.
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22.10.2022 07:20 Ответить
От виродки! Вбивці! Вонюча орда! Черкаси - тримайся моє найрідніше місто!
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22.10.2022 08:23 Ответить
крайня Повітряна Тривога ...хмм щось нове
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22.10.2022 08:27 Ответить
ці бовдури носяться із словом "крайній" та навіть не розуміють, де його треба вживати, тому ліплять шопопало...
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22.10.2022 08:34 Ответить
крайня ,це коли в черзі стоїть ...може бот набирає текст ?
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22.10.2022 08:36 Ответить
И шо, не вдупляют, рiзницю в тлумаченнi слiв: крайнiй-останнiй. Типо, крайним в шеренге может быть чел и справа, и слева. Но если в шеренге останется один чел, то он, и только он, будет крайним, во все стороны. Дык , наборщики текста, наверняка проходят iспити на слова: полуниця-паляниця. Здесь шо-та инное... Мож автопереводчик.
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22.10.2022 09:35 Ответить
 
 