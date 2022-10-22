Оккупанты атаковали Черкасщину
Ночью 22 октября россияне нанесли удар по Черкасской области.
Об этом сообщил глава Черкасской военной администрации Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
Во время крайней воздушной тревоги враг атаковал Черкасщину.
О последствиях позже. Работают службы", – говорится в сообщении.
Перед этим во время воздушной тревоги Табурец сообщал о повышенной опасности в Черкасском районе.
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