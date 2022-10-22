У Хмельницькій області пролунали вибухи
Під час повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали вибухи.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ
"В Хмельницькій області чути вибухи. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!", - йдеться в повідомленні.
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