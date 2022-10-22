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У Хмельницькій області пролунали вибухи

ракета

Під час повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ

"В Хмельницькій області чути вибухи. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!", - йдеться в повідомленні. 

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крилаті ракети (1071) обстріл (28378) Хмельниччина (914)


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Сьогодні судячи з усього ще 20% енергосистеми ляже, відповідати чи збивати нічим.
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22.10.2022 09:22 Відповісти
Зато є на чому жарити шашлики.
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22.10.2022 09:25 Відповісти
Без відповіді, тільки захищаючись діла не буде. Жодне ппо не зіб'є все, навіть щодо крилатих ракет. Сьогодні навіть літаки піднімали, щоб збивати.
Треба шукати можливості отримати засоби враження території русні.
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22.10.2022 09:30 Відповісти
Ну так, з перших днів, як кацапи почали нас обстрілювати ракетами, у здоровій голові повинні виникнути питання, чим відповісти. Але я не знаю що там в зеленій голові. За 8 міс вже можна було чогось важкого наклепати.
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22.10.2022 09:40 Відповісти
У їх голові сплошний асфальт і банери з великими літерами "велике будівництво Президента". На початку відкритого вторгнення, десь влітку в Миколаєві бачив на машинах "Велике волонтерство", це після того, як наші почали тиснути ворога. До цього вони всі сиділи в Одесі і західній частині України. Зараз таких машин немає, мабуть військові на блокпостах настукали по кукавці.
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22.10.2022 09:50 Відповісти
Піздєж, тривоги перед вибухом, все місто блекаут
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22.10.2022 09:35 Відповісти
 
 