У Черкаській та Одеській областях працює ППО
В Одеській області сили ППО збили російську ракету. У Черкаській області також працювала ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канали.
"В Одеській області сили ППО зараз приземлили рашистську ракету!",- йдеться в повідомленні.
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neverlok lok
показати весь коментар22.10.2022 09:11 Відповісти Мені подобається 1
саша паламарчук
показати весь коментар22.10.2022 09:20 Відповісти Мені подобається 0
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