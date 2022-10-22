У Черкаській та Одеській областях працює ППО

В Одеській області сили ППО збили російську ракету. У Черкаській області також працювала ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канали.

"В Одеській області сили ППО зараз приземлили рашистську ракету!",- йдеться в повідомленні.

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