УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3564 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 541 5

У Черкаській та Одеській областях працює ППО

ппо

В Одеській області сили ППО збили російську ракету. У Черкаській області також працювала ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канали.

"В Одеській області сили ППО зараз приземлили рашистську ракету!",- йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одеській області пролунали вибухи під час тривоги

Автор: 

вибух (4445) крилаті ракети (1071) обстріл (28378) Одеська область (3201) Чернігівська область (902)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мда те ППО вже годину як відпрацювало ...Там інше ..на Захід прильотів зверніть увагу ...отам буде про що писати
показати весь коментар
22.10.2022 09:11 Відповісти
Що тобі все не так? Галя балувана стала? То піди шматком асфальту ракету чи мопеда збий
показати весь коментар
22.10.2022 09:20 Відповісти
 
 