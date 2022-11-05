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Новости Война
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ВСУ сбили два вертолета и беспилотник. Россияне атакуют на Донбассе, - Генштаб

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Украинские военные сбили два вертолета Ка-52 "Аллигатор" и один БПЛА "Мерлин". В то же время, россияне ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг ведет обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более 20 населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. По имеющейся информации, продолжена проверка боевой готовности подразделений вооруженных сил республики Беларусь до 14 ноября текущего года. Сохраняется угроза нанесения авиационных ударов, включая использование ударных БпЛА с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бударки, Глубокое, Золочев, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Макеевка, Невское и Площанка в Луганской области и Торское и Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Клещиевка, Майорск, Опытное, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Каменка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Угледар, Времовка, Павловка, Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Дорожнянка, Железнодорожное, Малиновка, Новоданиловка, Успеновка и Щербаки Запорожской области.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения. Среди них – Белогорка, Давыдов Брод и Правдино Херсонской области и Заря, Мирное и Широкое в Николаевской области.

В результате действий Сил обороны в Херсонской области поражен район сосредоточения российских оккупационных войск в населенном пункте Раденск. Утраты противника уточняются.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили 1 БПЛА "Мерлин". По уточненной информации, за предыдущие сутки уничтожены 2 вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и боеприпасов оккупантов.

Автор: 

Генштаб ВС (6327) ВСУ (6616)


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Топ комментарии
+13
Всім героям які боронять та визволяють Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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05.11.2022 18:50
+11
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05.11.2022 19:00
+10
Слава ЗСУ !!!
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05.11.2022 19:16
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05.11.2022 18:49 Ответить
Всім героям які боронять та визволяють Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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05.11.2022 18:50 Ответить
стало відомо, чому з першого числа така значна утилізація свинособак...
"https://t.me/svobodnieslova/889 О потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии соприкосновения под Макеевкой «Вёрстке» рассказал один из выживших военнослужащих Алексей Агафонов. По его оценке, число погибших может превышать 500 человек .
... в ночь с 1 на 2 ноября весь батальон привезли на линию соприкосновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.
«Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел - артиллерия, «грады», миномёты, коптеры, нас просто расстреливали. Когда всё началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, ещё 12 ранены, остальные - всё», - рассказал Агафонов".

Більше і розлогіше - за вищенаведеною ссиллю.
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05.11.2022 18:55 Ответить
Мені подобається...
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05.11.2022 19:02 Ответить
500 орків загинули в чистому полі, та ще й уночі під час обстрілу?
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05.11.2022 19:49 Ответить
читать внимательно умеешь...?
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05.11.2022 20:35 Ответить
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05.11.2022 19:00 Ответить
Инфа для "любителя " енотов. Очень боевой зверек, у знакомой 7 лабрадоров , 1 котейка и маленькая собачка. Сын купил енота)))) Так мелкий енот так цапнул обнюхивающего его огромного лабрадора за ухо, что возили к ветеринару зашивать. Не байка , реальный факт. Енота после этого отдали в " хорошие руки".
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05.11.2022 19:22 Ответить
ну так собака ж...енотовидная ))) куда ж там до него собаке собаковидной? )))
(шучу... енот полоскун и енотовидная собака это две разные песни))
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05.11.2022 19:34 Ответить
Слава ЗСУ !!!
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05.11.2022 19:16 Ответить
Збиття рашистських стервятників стало доброю повсякденною традицією. Мордор не встигає поновлювати свій парк вбивць, тому настане день, коли над кремлем будуть літати тільки Байроктари з українською символікою.
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05.11.2022 19:34 Ответить
хоспадити божою, скільки ці длби можуть наступати на цей нещасний бахмут?
ну що вони там забули? яка їм користь від бахмута?
чи що, справді утилізують власне чоловіче населення?
Потім росіянські баби вишикуються в чергу на від'їб до кадировців? чи до китайців?
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05.11.2022 20:03 Ответить
Уже все знают засем им нужен Бахмут. За Бахмутом канал идет из Сев. Донца питающий Донецк и округу. Счас орки без воді сидят в Донецке. Вода подается по часу раз в пять дней
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05.11.2022 21:10 Ответить
 
 