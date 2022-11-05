ВСУ сбили два вертолета и беспилотник. Россияне атакуют на Донбассе, - Генштаб

Украинские военные сбили два вертолета Ка-52 "Аллигатор" и один БПЛА "Мерлин". В то же время, россияне ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг ведет обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более 20 населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. По имеющейся информации, продолжена проверка боевой готовности подразделений вооруженных сил республики Беларусь до 14 ноября текущего года. Сохраняется угроза нанесения авиационных ударов, включая использование ударных БпЛА с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бударки, Глубокое, Золочев, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Макеевка, Невское и Площанка в Луганской области и Торское и Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Клещиевка, Майорск, Опытное, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Каменка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Угледар, Времовка, Павловка, Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Дорожнянка, Железнодорожное, Малиновка, Новоданиловка, Успеновка и Щербаки Запорожской области.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения. Среди них – Белогорка, Давыдов Брод и Правдино Херсонской области и Заря, Мирное и Широкое в Николаевской области.

В результате действий Сил обороны в Херсонской области поражен район сосредоточения российских оккупационных войск в населенном пункте Раденск. Утраты противника уточняются.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили 1 БПЛА "Мерлин". По уточненной информации, за предыдущие сутки уничтожены 2 вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и боеприпасов оккупантов.