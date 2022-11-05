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Лидер фракции партии Шольца Мютцених утверждает, что в Украине его внесли в "список террористов"

мютценіх

Лидер фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Рольф Мютцених обвинил украинские власти в якобы внесении его в список террористов за поддержку дипломатических усилий в войне с РФ.

Об этом сообщает Welt, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Я раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я работаю над прекращением огня или над возможностью осуществления дальнейших дипломатических шагов через локальные перемирия", - заявил Мютцених на дебатах СДПГ в Берлине.

С украинской стороны не было подтверждения, что лидер парламентской фракции СДПГ попал в список террористов.

Мютцених также заявил на дебатах, что ему поступали угрозы.

"На основании того, что украинское правительство включило меня в список террористов, также поступали, так сказать, вторичные угрозы. С ними тоже не совсем легко бороться" - отметил он.

Мютцених пожаловался на "дискриминацию" в отношении тех, кто, как и он, выступает за дипломатию: "Я выступаю против этой жесткости".

Он отстаивает свой призыв к дипломатическим усилиям, направленным на прекращение агрессивной войны России против Украины. "Моя позиция не изменилась. Большинство войн не заканчивались на поле боя", - сказал Мютцених.

Напомним, Мютцених еще в конце января, до полномасштабного вторжения России в Украину призвал уладить конфликт с РФ с помощью переговоров, а не путем поставок вооружений в Украину.

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Автор: 

Германия (6979) терроризм (18691) Шольц Олаф (909)


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Топ комментарии
+22
Привезите этого недоумка в В ирпень или под бахмут посмотреть на массовые захоронения. Сразу отрезвеет как Шольц и перестанет молоть хрень.
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05.11.2022 19:19
+15
Бо усі хто закликає домовлятись з терористами-є також терористами...
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05.11.2022 19:22
+14
Скажіть, йому, що в нас навіть шарія і штепу з ківою в цей список не внесли...
а до речі, де можна з ним ознайомитись?
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05.11.2022 19:19
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Привезите этого недоумка в В ирпень или под бахмут посмотреть на массовые захоронения. Сразу отрезвеет как Шольц и перестанет молоть хрень.
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05.11.2022 19:19 Ответить
Не протверезіє. Ця консерва по-іншому заспіває тільки тоді, коли перестане від крємлядєй транші отримувати або правоохоронці візьмуть за зябра.
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05.11.2022 20:01 Ответить
просто ему платят за его "песни"...зачем ему куда ехать и что-то смотреть?
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05.11.2022 20:59 Ответить
Скажіть, йому, що в нас навіть шарія і штепу з ківою в цей список не внесли...
а до речі, де можна з ним ознайомитись?
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05.11.2022 19:19 Ответить
і чиє взагалі такий список
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05.11.2022 21:04 Ответить
"Я виступаю проти цієї жорсткості"
Ну прямо папа римський
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05.11.2022 19:20 Ответить
А чим ти незадоволений ? Das ist richtig .
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05.11.2022 19:21 Ответить
Бо усі хто закликає домовлятись з терористами-є також терористами...
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05.11.2022 19:22 Ответить
"Якщо ваші друзі вмовляють вас розпочати перемовини з вашими ворогами - значить зрадники вже про все домовились" - Аль-Капоне.
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05.11.2022 20:15 Ответить
..Обкурився ? Що ще за - списки терористів ?
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05.11.2022 19:23 Ответить
колишній підлеглий Шредера
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05.11.2022 19:23 Ответить
Что оно такое, чтобы его в какие-то списки включать? А по сути, это ге даже вопроса не знает. В Украине есть "Миротворец", это на параше "списки террористов" Вывод очевиден - вскрылась очередная фсбшная "консерва"
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05.11.2022 19:24 Ответить
Він напевно як московити не бажає бачити життя українців і наші законі інтереси, то для чого йому переживати за якісь наші списки?
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05.11.2022 19:24 Ответить
звичайний піар, бодай на чомусь попіаритися кортить кремлядьській шавці.
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05.11.2022 19:25 Ответить
Можливо, його внесли до бази "Миротворця"? Так Миротворець - не урядовий проект. В тій базі, здається, навіть Шкарлет присутній. Здається, і д'Єермак.
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05.11.2022 19:26 Ответить
Кур'єр московії з готівкую нарешті передав конверта? Чи "аргентинська дип.пошта" надійшла, як подарунок від коняки кремлядської? А може то машка захерова горілочки надіслала?
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05.11.2022 19:27 Ответить
Курвидло висунуло свого дзьоба з дупи пуйла і піариться на крові українців.
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05.11.2022 19:32 Ответить
Настало время и бундестаг как следует "ператрахувать"!
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05.11.2022 19:33 Ответить
Шредер юниор. А по простому їхній давидка агрохімія.
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05.11.2022 19:34 Ответить
огласите весь список пож-та))
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05.11.2022 19:34 Ответить
У этих социалистов половина всегда красные консервы.
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05.11.2022 19:42 Ответить
а н#уй 5 5 жать
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05.11.2022 19:46 Ответить
Як вже за#бали вони, скільки можна скиглити, німці?!
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05.11.2022 19:51 Ответить
Якщо нічого не зрозумів та знов наполягає на діалозі з терористами, то він і є терористом.
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05.11.2022 20:35 Ответить
якби цей хєр не морозив хєрню ми б і не здогадились про його існування
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05.11.2022 21:05 Ответить
В список ********* внесли - это да.
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05.11.2022 21:39 Ответить
По-перше, бреше, по-друге, таки терористична консерва
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05.11.2022 22:27 Ответить
кому ти нада,
ніхто навіть не чув твоє прізвище,

відробляє бабло параши чи захотів попіаритись проти шольца
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06.11.2022 01:43 Ответить
Ще одна консерва вибухнула "праведним гнівом(гімном)"
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06.11.2022 05:55 Ответить
 
 