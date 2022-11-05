УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11645 відвідувачів онлайн
Новини
5 274 29

Лідер фракції партії Шольца Мютценіх твердить, що в Україні його внесли до "списку терористів"

мютценіх

Лідер фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Рольф Мютценіх звинуватив українську владу у нібито внесенні його до списку терористів за підтримку дипломатичних зусиль у війні з РФ.

Про це повідомляє Welt, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я роздратований тим, що український уряд вніс мене до списку терористів на тій підставі, що я працюю над припиненням вогню або над можливістю здійснення подальших дипломатичних кроків через локальні перемир'я", - заявив Мютценіх на дебатах СДПН у Берліні.

З українського боку не було підтвердження, що лідер парламентської фракції СДПН потрапив до списку терористів.

Мютценіх також заявив на дебатах, що йому надходили погрози.

"На підставі того, що український уряд включив мене до списку терористів, також надходили, так би мовити, вторинні погрози. З ними теж не зовсім легко боротися" - зазначив він.

Читайте: У Німеччині зростає кількість прихильників дипломатичних зусиль для завершення війни в Україні, – опитування

Мютценіх поскаржився на "дискримінацію" щодо тих, хто, як і він, виступає за дипломатію:"Я виступаю проти цієї жорсткості".

Він відстоює свій заклик до дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення агресивної війни Росії проти України. "Моя позиція не змінилася. Більшість воєн не закінчувалися на полі бою", - сказав Мютценіх.

Також читайте: Шольц на зустрічі із Сі Цзіньпінем: Війна РФ проти України створює багато проблем для світового порядку

Нагадаємо, Мютценіх ще наприкінці січня, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну закликав залагодити конфлікт із РФ за допомогою переговорів, а не шляхом постачання озброєнь в Україну.

Автор: 

Німеччина (7379) тероризм (2867) Шольц Олаф (1139)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
Привезите этого недоумка в В ирпень или под бахмут посмотреть на массовые захоронения. Сразу отрезвеет как Шольц и перестанет молоть хрень.
показати весь коментар
05.11.2022 19:19
+15
Бо усі хто закликає домовлятись з терористами-є також терористами...
показати весь коментар
05.11.2022 19:22
+14
Скажіть, йому, що в нас навіть шарія і штепу з ківою в цей список не внесли...
а до речі, де можна з ним ознайомитись?
показати весь коментар
05.11.2022 19:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Привезите этого недоумка в В ирпень или под бахмут посмотреть на массовые захоронения. Сразу отрезвеет как Шольц и перестанет молоть хрень.
показати весь коментар
05.11.2022 19:19 Відповісти
Не протверезіє. Ця консерва по-іншому заспіває тільки тоді, коли перестане від крємлядєй транші отримувати або правоохоронці візьмуть за зябра.
показати весь коментар
05.11.2022 20:01 Відповісти
просто ему платят за его "песни"...зачем ему куда ехать и что-то смотреть?
показати весь коментар
05.11.2022 20:59 Відповісти
Скажіть, йому, що в нас навіть шарія і штепу з ківою в цей список не внесли...
а до речі, де можна з ним ознайомитись?
показати весь коментар
05.11.2022 19:19 Відповісти
і чиє взагалі такий список
показати весь коментар
05.11.2022 21:04 Відповісти
"Я виступаю проти цієї жорсткості"
Ну прямо папа римський
показати весь коментар
05.11.2022 19:20 Відповісти
А чим ти незадоволений ? Das ist richtig .
показати весь коментар
05.11.2022 19:21 Відповісти
Бо усі хто закликає домовлятись з терористами-є також терористами...
показати весь коментар
05.11.2022 19:22 Відповісти
"Якщо ваші друзі вмовляють вас розпочати перемовини з вашими ворогами - значить зрадники вже про все домовились" - Аль-Капоне.
показати весь коментар
05.11.2022 20:15 Відповісти
..Обкурився ? Що ще за - списки терористів ?
показати весь коментар
05.11.2022 19:23 Відповісти
колишній підлеглий Шредера
показати весь коментар
05.11.2022 19:23 Відповісти
Что оно такое, чтобы его в какие-то списки включать? А по сути, это ге даже вопроса не знает. В Украине есть "Миротворец", это на параше "списки террористов" Вывод очевиден - вскрылась очередная фсбшная "консерва"
показати весь коментар
05.11.2022 19:24 Відповісти
Він напевно як московити не бажає бачити життя українців і наші законі інтереси, то для чого йому переживати за якісь наші списки?
показати весь коментар
05.11.2022 19:24 Відповісти
звичайний піар, бодай на чомусь попіаритися кортить кремлядьській шавці.
показати весь коментар
05.11.2022 19:25 Відповісти
Можливо, його внесли до бази "Миротворця"? Так Миротворець - не урядовий проект. В тій базі, здається, навіть Шкарлет присутній. Здається, і д'Єермак.
показати весь коментар
05.11.2022 19:26 Відповісти
Кур'єр московії з готівкую нарешті передав конверта? Чи "аргентинська дип.пошта" надійшла, як подарунок від коняки кремлядської? А може то машка захерова горілочки надіслала?
показати весь коментар
05.11.2022 19:27 Відповісти
Курвидло висунуло свого дзьоба з дупи пуйла і піариться на крові українців.
показати весь коментар
05.11.2022 19:32 Відповісти
Настало время и бундестаг как следует "ператрахувать"!
показати весь коментар
05.11.2022 19:33 Відповісти
Шредер юниор. А по простому їхній давидка агрохімія.
показати весь коментар
05.11.2022 19:34 Відповісти
огласите весь список пож-та))
показати весь коментар
05.11.2022 19:34 Відповісти
У этих социалистов половина всегда красные консервы.
показати весь коментар
05.11.2022 19:42 Відповісти
а н#уй 5 5 жать
показати весь коментар
05.11.2022 19:46 Відповісти
Як вже за#бали вони, скільки можна скиглити, німці?!
показати весь коментар
05.11.2022 19:51 Відповісти
Якщо нічого не зрозумів та знов наполягає на діалозі з терористами, то він і є терористом.
показати весь коментар
05.11.2022 20:35 Відповісти
якби цей хєр не морозив хєрню ми б і не здогадились про його існування
показати весь коментар
05.11.2022 21:05 Відповісти
В список ********* внесли - это да.
показати весь коментар
05.11.2022 21:39 Відповісти
По-перше, бреше, по-друге, таки терористична консерва
показати весь коментар
05.11.2022 22:27 Відповісти
кому ти нада,
ніхто навіть не чув твоє прізвище,

відробляє бабло параши чи захотів попіаритись проти шольца
показати весь коментар
06.11.2022 01:43 Відповісти
Ще одна консерва вибухнула "праведним гнівом(гімном)"
показати весь коментар
06.11.2022 05:55 Відповісти
 
 