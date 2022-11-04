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Новини Війна
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Шольц на зустрічі із Сі Цзіньпінем: Війна РФ проти України створює багато проблем для світового порядку

шольц,сі,цізньпін

Канцлер ФРН Олаф Шольц зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпінем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Під час зустрічі з Сі Цзіньпінем Шольц звернув увагу на війну.

"Я хочу наголосити на війні Росії проти України, яка створює багато проблем для нашого заснованого на правилах світового порядку", - сказав канцлер ФРН.

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Топ коментарі
+12
Переклад: давай чувак, угомони того недогітлера бо всим вже остонадоїло це терпіти. А у тебе величезна країна на краю краху економіки, подумай добре про це.
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04.11.2022 10:26
+8
Перевожу на звичайну кухонну мову - від 300 до 400 млн.осіб у Китаї та Індії будуть їсти траву, потім мох, бо хробаків і червей вже не буде
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04.11.2022 10:17
+6
Несуть
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04.11.2022 10:12
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Китай і сам планує воювати.
Вони ж поки збитків не несуть
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04.11.2022 10:09 Відповісти
Несуть
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04.11.2022 10:12 Відповісти
Закончится в УКРАИНЕ, начнётся Тайвань
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04.11.2022 10:15 Відповісти
Сибирь .
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04.11.2022 10:33 Відповісти
Перевожу на звичайну кухонну мову - від 300 до 400 млн.осіб у Китаї та Індії будуть їсти траву, потім мох, бо хробаків і червей вже не буде
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04.11.2022 10:17 Відповісти
То такі всеядні істоти. Ви б нізащо не додумались їсти те, що у них делікатес.
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04.11.2022 13:42 Відповісти
Не будут. Обменяют чипы на рфское зерно.
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04.11.2022 16:26 Відповісти
Ну й правила у вас
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04.11.2022 10:22 Відповісти
Переклад: давай чувак, угомони того недогітлера бо всим вже остонадоїло це терпіти. А у тебе величезна країна на краю краху економіки, подумай добре про це.
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04.11.2022 10:26 Відповісти
Война всегда создает проблемы для мирового порядка.
А Земля как летела в космосе хрен знает куда, так и летит.
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04.11.2022 10:37 Відповісти
Можна подивитись статистику ,скільки в світі існував мир ,без жодних воєн/будь яких/.
Війни-- це вдосконалення засобів і способів,знищення людей,для ведення в майбутньому війн./Я ,так фільозофствую/.
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04.11.2022 10:52 Відповісти
Війни завжди були і є зараз - це елемент сутності людства нинішньої та минулих епох. Думаю, що колись люди таки зрозуміють, що не варто вбивати одне одного за території, ресурси, якісь політичні амбіції, релігійні переконання або просто через ненависть... Війни відійдуть у минуле, коли всі нарешті зрозуміють, що планета Земля - це наш спільний дім у безкінечному Космосі, всі люди - одна велика сім'я і насправді, ділити нам нічого. Космополітизм, насправді - найбільш правильна і найкраща ідеологія, до якої рано чи пізно прийде людство.
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04.11.2022 13:52 Відповісти
Людство ,за свою багато тисячну історію ,не дуже то і спішить.
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04.11.2022 14:04 Відповісти
Шо. дешеві китайські товари і російска нафта дуже дорого зараз обходяться?
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04.11.2022 10:41 Відповісти
Китай дружить з росією, але треба переконати товариша Сі, що набагато краще дружити із Західом, Україної та іншим цивілізованим світом, ніж зі злочинним режимом пу.
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04.11.2022 11:03 Відповісти
Лизать ноги коммунистам ради немощной бензоколонки. Вы настоящий стратег.
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04.11.2022 12:35 Відповісти
Китайці складають п'яту частину населення світу - не рахуватись із ними неможливо.
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04.11.2022 13:53 Відповісти
Смішно. Майже так само говорили про "вторую_армію_міра". Аж поки вона не отримала прочухана в Україні. Так буде і з Китаєм: колос на глиняних ногах.
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04.11.2022 17:51 Відповісти
В майбутньому буде двохполярний світ, де лідерами будуть США і Китай, от побачите. І для досягнення нашої перемоги дуже важливо, щоб і Китай став на нашу сторону, а не лише Захід.
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04.11.2022 18:17 Відповісти
Повторю: Китай -- колос на глиняних ногах. І жодного ця червона мерзота полюсу він представляти не може.
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04.11.2022 18:27 Відповісти
з росією можно буде потім, після встановлення неагресивного режиму у цій країні
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04.11.2022 11:05 Відповісти
Війна РФ проти України створює багато проблем для світового порядку

Якось воно не так, якось воно тойво, то треба було б якось той-теє, як його...
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04.11.2022 12:12 Відповісти
Похоже немцы нашли нового папика.
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04.11.2022 12:33 Відповісти
Все уже поняли что без ядерного оружия ты не защищён. Первые кто могут это объявить, это Япония. Или Тайвань например
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04.11.2022 13:37 Відповісти
капітан очєвідность.... ***********!
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04.11.2022 13:47 Відповісти
Холоднокровний пріоритет Китаю полягає в тому, щоб Захід, очолюваний американцями, врешті-решт був розділений і ослаблений. Китай розглядає це як довгу гру.

Користолюбство пояснює китайська політика. Китай засуджує оборонні альянси США та санкції, оскільки побоюється, що ті самі важелі будуть використані для стримування Китаю в Азії або для покарання за напад на Тайвань. Китайські лідери вважають, що отримають вигоду від нічиєї або російської перемоги в Україні.

Або Росія ослаблена, і тому Китай сильніший у своєму двосторонньому партнерстві, або Росія може претендувати на перемогу, і це поразка для Заходу. Скориставшись напівізоляцією Росії, Китай купує нафту і газ за низькими цінами. Завжди обережно ставлячись до своїх інтересів, Китай уникав відкритих викликів західним санкціям.

Для Китаю нинішні проблеми путіна небажані, але керовані. Іншою справою була б жалюгідна поразка Росії в Україні. По-перше, це може спровокувати загрозливий для режиму хаос у Москві. З іншого боку, якщо ліберальні демократії залишаться єдиними і проявлять готовність терпіти біль, щоб захистити порядок, заснований на правилах, це підірве улюблене звинувачення Китаю в тому, що Захід перебуває в декадентському занепаді.

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04.11.2022 15:27 Відповісти
Треба щоб всі їздили до сі цзіньпіна і перконували його виступити проти війни.
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04.11.2022 15:31 Відповісти
Старий радянський анекдот про запуск Китаєм першого космічного корабля.

- В результаті запуску космічного корабля 3 мільйони китайців отримали грижу ».

I де сьогодні Китай? Так цe ж через торгівлю із Заходом, а не конфронтацію із Заходом! Починаючи з кінця 70-х років і сідаючи на локомотив долара, Китай за кілька десятиліть вивів більшу частину свого населення з бідності.
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04.11.2022 15:43 Відповісти
Трудно заставить Китай убедить ***** соблюдать принятые правила, если сам Китай не прочь их разрушить. Конечно, Китай не ищет активного противостояния с США, он хочет, чтобы ему не мешали. Странно читать, что Китай вот-вот нападет на Сибирь: Китаю она на не нужна, на севере самого Китая живет не более 10% населения. Китай - нация достаточно южная, рисовая. А ресурсы и так сами идут в руки. Китаю нужно гораздо больше: Юго-Восточная Азия, Океания, Африка, Европа. Не как колонии, конечно, а как рынки и сырьевые или даже военные (в случае с Океанией) базы. И, конечно, им нужен Тайвань. Это вопрос принципа. Динамика событий такова, что к этому и идет. Китай достиг такого уровня, что он больше не зависит от Запада, даже технологически. Его влияние в мире огромно. А Америка ему тут про уйгуров, сенаторы на Тайвань ездят, учения. Китай будет поддерживать ***** по простой причине: показать Западу - за чужой, в основном, счет и чужими руками - его собственную нерешительность и неспособность поставить на место более-менее крупного агрессора, а также слабость демократии как модели в целом в условиях войны. Если вы ***** на место поставить не можете, то какие на хрен уйгуры? Какой на хрен Тайвань? Ну, и 6 тыс. боеголовок на своей стороне, в случае чего, не помешают. Си будет кивать, косвенно улыбаться, и продолжать делать то, что он делает.
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04.11.2022 16:29 Відповісти
На замітку літредакторові!
А що, Китай очолює якась Сі Цзіньпіня?
Якщо відмінювати Сі Цзіньпін, то правильно буде: із Сі Цзіньпіном.
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04.11.2022 17:41 Відповісти
 
 