Шольц на зустрічі із Сі Цзіньпінем: Війна РФ проти України створює багато проблем для світового порядку

Канцлер ФРН Олаф Шольц зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпінем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Під час зустрічі з Сі Цзіньпінем Шольц звернув увагу на війну.

"Я хочу наголосити на війні Росії проти України, яка створює багато проблем для нашого заснованого на правилах світового порядку", - сказав канцлер ФРН.

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