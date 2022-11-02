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G20 (320) Індонезія (149) путін (23325) Сі Цзіньпін (290)

Путін повідомив президенту Індонезії Відодо про плани відвідати саміт G20, - Bloomberg

путін,відодо

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін повідомили президенту Індонезії Джоко Відодо, що планують відвідати саміт Групи двадцяти (G20), який пройде на острові Балі 15-16 листопада.

Про це сам Відодо розповів в інтерв'ю агентству Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Сьогодні Путін та Відодо обговорили підготовку до саміту під час телефонної розмови. Водночас на сайті Кремля не згадуються плани Путіна особисто приїхати на саміт. Офіційно свою участь він поки не підтверджував.

Нагадаємо, саміт G20 на Балі відбудеться з 15 до 16 листопада. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, на G20 нічого особливо не вирішиться, але всі працюють над ізоляцією Володимира Путіна на саміті. Президент США Джо Байден не має наміру зустрічатися з російським диктатором, якщо той все ж таки приїде на саміт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден особисто візьме участь у саміті G20 в Індонезії, - Білий дім

МЗС України після чергових ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі 31 жовтня закликало скасувати запрошення Путіна на саміт G20.

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Топ коментарі
+25
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02.11.2022 19:42
+20
G20 превратится в шоу лицемеров .
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02.11.2022 19:34
+15
Ху@ло повинен готуватися до поіздки в Гаагу , бо він військовий злочинець і терорист номер один в світі ‼️‼️
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02.11.2022 19:44
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G20 превратится в шоу лицемеров .
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02.11.2022 19:34 Відповісти
просто у шоу
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02.11.2022 19:37 Відповісти
ух ты, вот прям выедет за пределы своей колонии? А вернется ли живым?
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02.11.2022 19:35 Відповісти
Двійник чи трійник поїде?
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02.11.2022 20:11 Відповісти
та стопудов! Однако если кокнут двойника, придется рассказывать всему миру, сколько их всех путиных там на россии.
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02.11.2022 21:39 Відповісти
Будет ботоксное ничтожество цепляться ко всем "ну поговори со мной"
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02.11.2022 19:35 Відповісти
та ні. буде як з Макроном сидіти від усіх на відстані 20 метрів. )
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02.11.2022 21:18 Відповісти
У нього знову цугцванг - поїдь - знову питання від Сі та Моді, не поїдь - така сама, ще гірша ситуація....коротше - приїхало чувирло
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02.11.2022 19:36 Відповісти
який з дублерів поїде?
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02.11.2022 19:38 Відповісти
от по дорозі і треба кончити підараса
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02.11.2022 19:36 Відповісти
в мене сумнівм, що воно живе..двійники-трійники вже на арені, походу
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02.11.2022 19:39 Відповісти
Путін коли відкриває свого смердючого рота, то завжди бреше.... Нікуди він не полетить через кілька країн та морів
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02.11.2022 19:37 Відповісти
Знов нажене туди кораблі ТФ щоб залякувати.
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02.11.2022 19:38 Відповісти
А допливуть? Хоча... Воно ж не тоне.... Хіба що "третя сила" втрутиться і "марсіянські рептилоїди" забезпечать їжею мешканців Маріанської западини...

Цікаво було б побачити баржу з "фєкальними чемоданчиками"
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02.11.2022 19:45 Відповісти
Ни куда это плешивое сцыкло не полетит. ху.ло может только по району ходить и то с пятнадцати тысечной армии ху.ло носителей говночемодана.
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02.11.2022 19:39 Відповісти
"планують відвідати" і "бути запрошеним" - це зовсім не одне теж. Зеленьский - "офіційно запрошений".
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02.11.2022 19:39 Відповісти
Террорист №1 после массовых убийств приедет на саммит. Остановите Землю, называется
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02.11.2022 19:39 Відповісти
надеемся что ***** там и останется...
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02.11.2022 19:41 Відповісти
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02.11.2022 19:42 Відповісти
Скільки розмов, аби вигуляти недолугого двійника і об нього знову ноги витирали.
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02.11.2022 19:43 Відповісти
Нас мутузять -- а Світ ше з ним ненабалакався .
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02.11.2022 19:44 Відповісти
Ху@ло повинен готуватися до поіздки в Гаагу , бо він військовий злочинець і терорист номер один в світі ‼️‼️
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02.11.2022 19:44 Відповісти
***** сидить в бункері а це двійник-актор приїде.
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02.11.2022 19:44 Відповісти
Та нікуди він не поїде, В Самарканді присів на диванчику, наслухавська і поїхав. А може буде дефілювати в кашкеті Гітлера. Як казав Невзоров, він в їхній АПі зберігається. От буде прикол.....
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02.11.2022 19:49 Відповісти
Не в АПі, а в їх сатанинській церкві міністерства нападу. Там прямо в так званій церкві стоіть під склом кітель та фуражка Гітлера, як реліквія.... Є відео на Ютюбі
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02.11.2022 19:58 Відповісти
Подивимось на США і Захід,Японію.Треба буде робити висновки по спонсірованію гангстера и по Ленд -Лизу.
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02.11.2022 19:51 Відповісти
Самый момент выкатить ему предьяву в том, что он не настоящий путин.
И арестовать, как самозванца, узурпировавшего власть.
А Россия будет тихо торжествовать: самая неприятная процедура
выполнена чужими руками.
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02.11.2022 19:52 Відповісти
Президенту Видодо сообщило *****
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02.11.2022 19:58 Відповісти
Пообщались Видодо и *******
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02.11.2022 19:59 Відповісти
Будет там с серьезным видом про боевых комаров и резиновые жопы рассказывать, а озабоченцы все это слушать... Не, без третьей мировой этому миру не обойтись. Мир заполонили инфантилы и популисты. Они по другому не поймут. Украина, то такое. Где то далеко и мало понятно. Надо чтоб пол мира под откос. Тогда может придет понимание и ощущение ситуации. Я других вариантов не вижу.
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02.11.2022 20:00 Відповісти
хоч хтось би оголосив нагороду за голову х!йла,
хоча туди мабуть поїде його двійник
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02.11.2022 20:02 Відповісти
Невідома самооборона може збити літак пу десь по дорозі. При цьому пу сам визнав - форму можна купити будь де.
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02.11.2022 20:09 Відповісти
Тройніка вишле , чмо бункерне !
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02.11.2022 20:14 Відповісти
Давно пора признать расею как государство-агрессор, представляющий экзистенциальную угрозу человечеству. В ООН есть такой механизм и он реализуем даже с их вето в совбезе. Также есть процедура исключения из ООН, процедура обжалования заседания о том, что РФ является правопреемником СССР и занимает его место в СовБезе, кстати, Тайвань тоже можно обжаловать, чтобы Китайская Республика (со столицей в Тайване, а остальная часть оккупирована бандформированиями красножопыми комунякскими) была в Совбезе, она там была не один год вместо КНР. А правопреемником СССР будет Украина и вместо Китая будет Тайвань. Во, значительно лучше будет международная ситуация. Но тут играют роль оружейные компании США, купленные ими лоббисты, разнообразные олигархические организации и инвестиционные фонды. Для них нынешний хаос - это просто доходный рай и тут ничего не сделаешь.

Исходя из такой ситуации, Боневтику достаточно просто открыто требовать восстановления территориальной целостности, отвода кацапских войск от границы на дальность их поражающего действия, затем время на проведение расследования о военных преступлениях и только затем уже начала переговоров. И на переговорах безоговорочно требовать наказания для военных преступников и полного освобождения и вызволения всех граждан Украины, на первом месте включая всех забранных отсюда детей-сирот, многие из которых стали сиротами из-за геноцида самих кацапов. Это адекватная позиция, которую поддержат диктаторские страны Азии.
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02.11.2022 20:16 Відповісти
А не модна так щоб його туди не пустили, то ж вбивця! Хіба можуть лідери сидіти за одним столом з вбивцею цивільних
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02.11.2022 20:27 Відповісти
З Путлера зняли майже всі санкції. Може і на G20 поїхати.
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02.11.2022 20:35 Відповісти
Це всеодно, що гітлер у 1941 році їде в Лігу Націй!
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02.11.2022 20:41 Відповісти
самолётом стремно лететь неужели подводной лодкой поплывет ...
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02.11.2022 20:46 Відповісти
Зачем G20 эта вонючка.
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02.11.2022 21:04 Відповісти
С чучелом чемоданного сруна никто встречаться не будет. Не потому, что он в игноре, а потому, что все знают, что это чучело
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02.11.2022 21:15 Відповісти
Дурне хоче в турне.
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02.11.2022 21:16 Відповісти
Мир сошел с ума , даже разговаривать , а тем более приглашать ........ Т. е. все эти человеческие жизни ничего не стоили , если главного виновного ,куда то приглашают Напомните , а куда приглашали гитлера в 1943
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02.11.2022 21:42 Відповісти
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03.11.2022 00:27 Відповісти
Мне вот интересно. На скамейке подсудимых в Гааге должен сидеть оригинал, и все клоны, как пособники.
И в петле пять штук путиных в ряд. Как же я хочу это увидеть!
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02.11.2022 22:52 Відповісти
Хай Верастюк їде на саміт. Якщо не вдасця при...шити ху...ла, то хоч налякає. Воно зачухане може здохне від переляку.
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03.11.2022 01:38 Відповісти
 
 