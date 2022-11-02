Путін повідомив президенту Індонезії Відодо про плани відвідати саміт G20, - Bloomberg

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін повідомили президенту Індонезії Джоко Відодо, що планують відвідати саміт Групи двадцяти (G20), який пройде на острові Балі 15-16 листопада.

Про це сам Відодо розповів в інтерв'ю агентству Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Сьогодні Путін та Відодо обговорили підготовку до саміту під час телефонної розмови. Водночас на сайті Кремля не згадуються плани Путіна особисто приїхати на саміт. Офіційно свою участь він поки не підтверджував.

Нагадаємо, саміт G20 на Балі відбудеться з 15 до 16 листопада. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, на G20 нічого особливо не вирішиться, але всі працюють над ізоляцією Володимира Путіна на саміті. Президент США Джо Байден не має наміру зустрічатися з російським диктатором, якщо той все ж таки приїде на саміт.

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МЗС України після чергових ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі 31 жовтня закликало скасувати запрошення Путіна на саміт G20.