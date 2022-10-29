Байден особисто візьме участь у саміті G20 в Індонезії, - Білий дім

Президент США Джо Байден особисто візьме участь у саміті G20 в Індонезії, який відбудеться у листопаді.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент перебуватиме на Балі, Індонезія, з 13 по 16 листопада на саміті лідерів G20. На Балі президент привітає лідерство президента Відодо у Групі двадцяти та підкреслить прихильність США цьому головному форуму економічної співпраці з країнами, на які припадає понад 80% світового ВВП", - йдеться в її заяві.

Як зазначається, Байден на саміті працюватиме з партнерами G20 над розв'язанням таких питань, як зміна клімату, глобальний вплив російської війни на Україну, включно з енергетичною та продовольчою безпекою, а також низкою інших питань, які є важливими для відновлення світової економіки.

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Перед поїздкою на Балі глава США візьме участь у кліматичній конференції ООН, яка пройде 11 листопада у Єгипті, а 12-13 листопада приїде з візитом до столиці Камбоджі Пномпень, де відвідає щорічний саміт США-АСЕАН.

Після поїздки Байдена Азією та Північною Африкою віцепрезидент США Камала Гарріс відвідає Бангкок, щоб взяти участь у зустрічі лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) 18-19 листопада.

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Нагадаємо, раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Байден не зустрічатиметься віч-на-віч з Путіним під час саміту лідерів країн Групи семи, що відбудеться наступного місяця на індонезійському острові Балі.