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Байден особисто візьме участь у саміті G20 в Індонезії, - Білий дім

байден

Президент США Джо Байден особисто візьме участь у саміті G20 в Індонезії, який відбудеться у листопаді.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент перебуватиме на Балі, Індонезія, з 13 по 16 листопада на саміті лідерів G20. На Балі президент привітає лідерство президента Відодо у Групі двадцяти та підкреслить прихильність США цьому головному форуму економічної співпраці з країнами, на які припадає понад 80% світового ВВП", - йдеться в її заяві.

Як зазначається, Байден на саміті працюватиме з партнерами G20 над розв'язанням таких питань, як зміна клімату, глобальний вплив російської війни на Україну, включно з енергетичною та продовольчою безпекою, а також низкою інших питань, які є важливими для відновлення світової економіки.

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Перед поїздкою на Балі глава США візьме участь у кліматичній конференції ООН, яка пройде 11 листопада у Єгипті, а 12-13 листопада приїде з візитом до столиці Камбоджі Пномпень, де відвідає щорічний саміт США-АСЕАН.

Після поїздки Байдена Азією та Північною Африкою віцепрезидент США Камала Гарріс відвідає Бангкок, щоб взяти участь у зустрічі лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) 18-19 листопада.

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Нагадаємо, раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Байден не зустрічатиметься віч-на-віч з Путіним під час саміту лідерів країн Групи семи, що відбудеться наступного місяця на індонезійському острові Балі.

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29.10.2022 12:21 Відповісти
Заманили бы туда вовку и грохнули бы его там , или в плен взяли бы , и ничего лапти не сделали б , вытерлись бы ) и разошлись попугав предворительно)
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29.10.2022 12:23 Відповісти
тебе ще не забанили ?
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29.10.2022 12:34 Відповісти
Сцить Вовка туда їхати. Поговорюють що план ліквідації терориста №1 уже є...
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29.10.2022 12:52 Відповісти
Сподіваюся приїде ***** і вони його толпой ногами ********* прям на червоній доріжці а яку потім і замотають трупік
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29.10.2022 12:26 Відповісти
от він якраз цей варіант і розглянув - морознувся , не їде
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29.10.2022 12:33 Відповісти
***** там виглядатиме ... ********.
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30.10.2022 16:56 Відповісти
 
 