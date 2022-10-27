Зеленський: Не знаю, як Трамп реагував би на вторгнення РФ

Президент США Джо Байден допомагає Україні більше, ніж його попередник Дональд Трамп.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

У відповідь на питання, чи побоюється він посилення Трампа після проміжних виборів до Конгресу в листопаді, Зеленський сказав, що в будь-якому разі результати виборів у США — це вибір американського народу. Він зазначив, що президент США Джо Байден допомагає Україні більше, ніж його попередник.

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Водночас глава держави підкреслив, що не може дорікати Трампу, оскільки він не був президентом за повномасштабного вторгнення Росії.

"Байден допомагає нам більше, ніж було до нього. Але при цьому я не можу звинувачувати зараз Трампа, тому що при ньому повномасштабного вторгнення не було, і тому я не знаю, як би він реагував", - сказав Зеленський.

Президент заявив, що деякі меседжі, які лунають під час передвиборчої кампанії у США, турбують Україну.

"Є меседжі, які непокоять нас. Вони, мені здається, політичні, тому що лунають під час виборчого процесу в США, щодо зниження підтримки України, тощо. Я вважаю, що це передвиборчі кроки. Будемо принаймні в це вірити.

Що стосується підтримки Америки, двопартійна підтримка є, вона зберігається, і в Конгресі повна підтримка зберігається. Авжеж, якщо буде перевантажена політична атмосфера, може щось змінитися, подивимось", - сказав Зеленський.

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