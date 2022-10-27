Зеленский: Не знаю, как Трамп реагировал бы на вторжение РФ
Президент США Джо Байден помогает Украине больше, чем его предшественник Дональд Трамп.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
В ответ на вопрос, опасается ли он усиления Трампа после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, Зеленский сказал, что в любом случае результаты выборов в США — выбор американского народа. Он отметил, что президент США Джо Байден помогает Украине больше, чем его предшественник.
В то же время глава государства подчеркнул, что не может упрекать Трампу, поскольку он не был президентом при полномасштабном вторжении России.
"Байден помогает нам больше, чем было до него. Но при этом я не могу винить сейчас Трампа, потому что при нем полномасштабного вторжения не было, и потому я не знаю, как бы он реагировал", – сказал Зеленский.
Президент заявил, что некоторые месседжи, которые раздаются во время предвыборной кампании в США, беспокоят Украину.
"Есть беседжи, которые беспокоят нас. Они, мне кажется, политические, потому что раздаются во время избирательного процесса в США, по снижению поддержки Украины и т.д. Я считаю, что это предвыборные шаги. Будем, по крайней мере, в это верить".
Что касается поддержки Америки, то двухпартийная поддержка есть, она сохраняется, и в Конгрессе полная поддержка сохраняется. Конечно, если будет перегружена политическая атмосфера, может что-то измениться, посмотрим", - сказал Зеленский.
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Статтю журналу наймовірніше замовили з ОПи, перекрутивши все з ніг на голову, викрививши або замовчавши всі факти. Ще й змусили Залужного брати в цьому "огидному шоу" участь.
Правди в тій статті э хіба тільки про те, що Залужний дійсно міг по максимуму приховувати своі приготування, особливо, що стосуэться переміщення озброэнь, тих же таки літаків, ППО тощо. А також те, що він змушений був вже "розгрібати" те лайно, котре "наворотили" "зелені", котрі "оголили" практично все з Півночі й Півдня, навіть нічого не замінувавши, не створивши жодних оборонних рубежів, й навпаки - розмінувавши те, що було створено вже до них, та побудувавши для касапів нові дороги від самих кордонів й прямо до Киэва. А зараз, коли зрозуміло вже, що питання про розмінування Чонгару нікуди саме собою так просто не зникне, зв`являються отакі "статті" в которих Головнокомандувач Заужний під тиском з ОПи вимушений "пояснювати", що всі ті "пройоби" в тому числі - то такий був "стратегічний замисел".
Угу. Рівно так, як горячкувата роздача "калашів" з вантажівок всім охочим в Киэві, або тотальна партизанська війна на тій же таки Півночі, коли наші бійці маючи мінімум озброэння кошмарили переважаючи сили касапів десь під Сумами чи Черніговом. Або як окремі особи, як той же таки Пашинський, Чорновол - вивозили ракети для "Стугни", "Вільхи" та "Нептуна" з Житомирщини перед самим знищенням складів, де вони зберігалися й потім за це "зелене" ДБР збуджували проти них же - карні справи. - Так, це все, виявляэться теж "стратегічний замисел" - коли від касапів "відмахалися" завдяки просто нелюдським зусиллям та напруженню звичайних військових, командирів, добровольців, пересічних громадян - не завдяки, а всупереч всім діям "зеленого кодла" мародерів та колаборантів. Коли ні про яку допомогу з Заходу взагалі навіть не йшлося, і коли видані раніше західними парнерами протитанкові засоби в найтячжі години касапськоі навали "гнили" десь заховані по складах внаслідок чого кілька тисяч тих же таки NLAW прийшли а негодність. Або коли тероборона була залишена фактично без зброі в регіонах напередодні касапського наступу. - і оце зараз нам "пояснюють" - що це теж був такий "стратегічний замисел", звичайно ж. Хіба що замисел здати Украіну ворогові.
Після 24 лютого, то вже ІНША ситуація.
А в загалі:
НЕ ЛІЗЬ у внутрішню політику США!
Не твого розуму ця справа і тільки НАШКОДИШ!
Авжеж розумітись на внутрішній кухні може той індивід що ментально в совці 😂
Мабуть за вора потім за олігарха а потім за клоуна і голосував, а скоріше гречко-акцептор)
То есть: "Даффай, Володя, даффай, мы умываем руки !"
И мы говорим лично о Трампе, а он был против поставок Джавелинов.
А СПАРЦ РЕСПУБЛІКАНКА ЧИ ДЕМОНОЛГІЯ???
ИДИОТИ ті, що негативно ставиться до Трампу, чому?
А як його давить Демпартія через "напад" на Капитолия?
Хто допустив порушення кордонів Трамп чи демонократ?
Тобто "влада" США - не не те що можуть розуміти зе/Пйобики.
Тобто те що вам вважається - тільки через те що ви нічого не знаєте істинного, а тільки те що повинно стадо знати.
А Золоте, те саме Золоте, стало однією з НАЙВАЖЧИХ точок зіткнення (24-ка, зокрема, відчула на собі).Найважчих, бо коли у 2019 році Зеленський в односторонньому порядку відвів війська на НЕПІДГОТОВЛЕНІ позиції, московити зайшли на наші залишені позиції, укріпили їх бетоном, виставили свої прапори, і закріпилися так, що досі не вдалося їх звідти вибити... Хто за це відповість?
потім може повернутися трамп та республіканці а вони перекриють краник допомоги.
тому зволікання байдена це в першу чергу ідіотизм самого байдена для себе бо йому буде ні з чим йти на вибори - просрав афганістан і зволікав з допомогою українцям.
Де необхідне наступальне озброєння, танки, літаки тощо? Де ППО в достатній кількості ? Немае і навряд від Бідона чи буде. А решта озброєння по чайній ложечці... Інші країни вже більше дають.
Ось вам і ваш улюблений Бідон. Ну і до чого тут Трамп, який давно не президент, та й вибори будуть тільки через 2-а роки!
Тупизна просто зашкалює.
У путена на трампа компромат нехилый, со времен проведения конкурсов красот в мацкве, когда кгбешные сексоты подкладывали трампу и его ассистентам симпотяшных мацковских путан и снимали эти темные дела на камеры. оттого трамп и дрейфит перед молью, чует что рыльце в пушку.
Цены на нефть формируются из тысяч факторов, озаглавленных для простоты термином"рыночная экономика". Цену на нефть формирует не Трамп и не Пупкин, а спрос и предложение. Спрос зависит от экономической ситуации в целом ( привет ковид и война) предложение зависит от выкачки. Ни Трамп ни Байден не в силах сказать тем же саудам: пацаны, я решил, вы будете зарабатывать не 80 уе с барреля, а 30. Это не обсуждается. Максимум что могут сделать это попросить. Но рынок нефти это не монополия, игроков уйма. Так что сказочки о том, что кто то может держать нефть на определенной цене это просто сказочки.
https://youtu.be/Zu-Cp-NTc3U
ау-ау, у вас с мозгами всё ок?
все равно твоему путлеру-капут а брехуну трампу срок светит
https://scontent-lax3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/313277940_5406366662743674_5514969807264191450_n.jpg?stp=cp0_dst-jpg_e15_fr_q65&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=110474&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=KOO3Gkn_qvUAX-cw1gp&_nc_ht=scontent-lax3-2.xx&oh=00_AfAfQYmFMeOhVDDQIOnEACMBFoqGzOvxeCVNmkiq7rrXUA&oe=63610893
Он Дєрьмак вже стоїть та смс ***** строчить.
https://youtu.be/oVNnIo7Gf8E
там мертветчуковиной воняет за километр
https://youtu.be/38YGDstBEHQ
https://youtu.be/e0LMcv_QZ6A
https://youtu.be/IZ4XD3dkDc0
намордник Зеленскому от Бидона и т.д...
https://youtu.be/Q4RAOMW-HxM
Послухайте правду:
https://youtu.************** https://youtu.**************
https://youtu.be/FUaYz5fXTBE
https://youtu.be/EzwNCPNfMmc