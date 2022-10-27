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Зеленский: Не знаю, как Трамп реагировал бы на вторжение РФ

трамп,зеленський

Президент США Джо Байден помогает Украине больше, чем его предшественник Дональд Трамп.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

В ответ на вопрос, опасается ли он усиления Трампа после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, Зеленский сказал, что в любом случае результаты выборов в США — выбор американского народа. Он отметил, что президент США Джо Байден помогает Украине больше, чем его предшественник.

Читайте: Байден "почти заставил" Путина напасть на Украину, потому что издевался над ним, - Трамп

В то же время глава государства подчеркнул, что не может упрекать Трампу, поскольку он не был президентом при полномасштабном вторжении России.

"Байден помогает нам больше, чем было до него. Но при этом я не могу винить сейчас Трампа, потому что при нем полномасштабного вторжения не было, и потому я не знаю, как бы он реагировал", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что некоторые месседжи, которые раздаются во время предвыборной кампании в США, беспокоят Украину.

"Есть беседжи, которые беспокоят нас. Они, мне кажется, политические, потому что раздаются во время избирательного процесса в США, по снижению поддержки Украины и т.д. Я считаю, что это предвыборные шаги. Будем, по крайней мере, в это верить".

Что касается поддержки Америки, то двухпартийная поддержка есть, она сохраняется, и в Конгрессе полная поддержка сохраняется. Конечно, если будет перегружена политическая атмосфера, может что-то измениться, посмотрим", - сказал Зеленский.

Также читайте: США призвали Иран прекратить отправлять России оружие для убийств украинцев, - Белый дом.

Байден Джо (2789) Зеленский Владимир (20336) США (26611) Трамп Дональд (5191)


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Топ комментарии
+20
Трамп - редкий подонок и безнравственный тип.
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27.10.2022 20:26
+19
Никто по вагнерам никаких Томагавков не запускал.
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27.10.2022 20:31
+17
Саме обрання ЗЄ спонукало ***** напасти на Україну.
Бо це було ознакою домінування капітуляціцних поглядів в Україні.

Нагадувати, чого хотіли від ЗЄ 73% виборців і що він їм обіцяв?
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27.10.2022 20:46
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27.10.2022 20:55 Ответить
дана стаття - жалюгідна спроба "відбілити" "зелень", представивши все так, що "голі" Південь та Північ під час вторгнення касапів були, начебто "стратегічним оборонним "геніэм" Залужного" - а не суцільним пройобом і держзрадою "зелені". Бо, до того ж таки Киэва касапів можна було не пропускати, створивши хоча б оборонний рубіж на річці "Тетерів", та розмістивши там, для початку, хоча б кілька бригад. Натомість, навпаки, перед вторгненням, наприклад, було розформовано бригаду, котра мала стояти на Півночі, на межі Житормирщини та Киэвщини. і таких "штрихів" було дуже багато.
Статтю журналу наймовірніше замовили з ОПи, перекрутивши все з ніг на голову, викрививши або замовчавши всі факти. Ще й змусили Залужного брати в цьому "огидному шоу" участь.
Правди в тій статті э хіба тільки про те, що Залужний дійсно міг по максимуму приховувати своі приготування, особливо, що стосуэться переміщення озброэнь, тих же таки літаків, ППО тощо. А також те, що він змушений був вже "розгрібати" те лайно, котре "наворотили" "зелені", котрі "оголили" практично все з Півночі й Півдня, навіть нічого не замінувавши, не створивши жодних оборонних рубежів, й навпаки - розмінувавши те, що було створено вже до них, та побудувавши для касапів нові дороги від самих кордонів й прямо до Киэва. А зараз, коли зрозуміло вже, що питання про розмінування Чонгару нікуди саме собою так просто не зникне, зв`являються отакі "статті" в которих Головнокомандувач Заужний під тиском з ОПи вимушений "пояснювати", що всі ті "пройоби" в тому числі - то такий був "стратегічний замисел".
Угу. Рівно так, як горячкувата роздача "калашів" з вантажівок всім охочим в Киэві, або тотальна партизанська війна на тій же таки Півночі, коли наші бійці маючи мінімум озброэння кошмарили переважаючи сили касапів десь під Сумами чи Черніговом. Або як окремі особи, як той же таки Пашинський, Чорновол - вивозили ракети для "Стугни", "Вільхи" та "Нептуна" з Житомирщини перед самим знищенням складів, де вони зберігалися й потім за це "зелене" ДБР збуджували проти них же - карні справи. - Так, це все, виявляэться теж "стратегічний замисел" - коли від касапів "відмахалися" завдяки просто нелюдським зусиллям та напруженню звичайних військових, командирів, добровольців, пересічних громадян - не завдяки, а всупереч всім діям "зеленого кодла" мародерів та колаборантів. Коли ні про яку допомогу з Заходу взагалі навіть не йшлося, і коли видані раніше західними парнерами протитанкові засоби в найтячжі години касапськоі навали "гнили" десь заховані по складах внаслідок чого кілька тисяч тих же таки NLAW прийшли а негодність. Або коли тероборона була залишена фактично без зброі в регіонах напередодні касапського наступу. - і оце зараз нам "пояснюють" - що це теж був такий "стратегічний замисел", звичайно ж. Хіба що замисел здати Украіну ворогові.
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28.10.2022 02:24 Ответить
Та засунь свою ******, быдло зеленое, не дай тебе бог втянуть нас опять в эти разборки. Даже если старина Джо очень сильно этого хочет.
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27.10.2022 21:00 Ответить
"Допомогу Трампа" та "Допомогу Байдена" можливо порівнювати тільки ДО 24 лютого!
Після 24 лютого, то вже ІНША ситуація.
А в загалі:
НЕ ЛІЗЬ у внутрішню політику США!
Не твого розуму ця справа і тільки НАШКОДИШ!
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27.10.2022 21:04 Ответить
А мож у него задача такая.
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28.10.2022 00:21 Ответить
у трампа не было никакой допомоги - это все делал конгресс и сенаторы против его реальной воли
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28.10.2022 01:13 Ответить
Наши братья не республиканская или демократическая партия, наши братья американская нация. Если политик не дебил он будет держаться как можно дальше от внутренних дел США и вести отношения только со всей американской нацией.
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27.10.2022 21:15 Ответить
не все американцы братья украинцам - такие дональд трамп, маккартни , тони карлсон и остальные трамписты - просто ублюдки а не братья
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28.10.2022 01:15 Ответить
Речь идет о Нации, а не о твоих друзьях.
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28.10.2022 23:28 Ответить
я не знаю кто такие нации - я знаю только что есть американцы - демократы и республиканцы за Украину - а есть трамповские полезные идиоты и путинские продажные ублюдки- которые желают зла моему народу и многие из них тоже американцы ..
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29.10.2022 00:49 Ответить
Рыжий и черный работают на пукина и не скрывают этого.
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27.10.2022 21:20 Ответить
а черный это кто?
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28.10.2022 01:32 Ответить
Лауреат премии мира
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28.10.2022 03:44 Ответить
зачем сейчас эти кваканья???
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27.10.2022 21:30 Ответить
Что бьі забьівали Спарц, Ермака та все инше...
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27.10.2022 21:47 Ответить
кто забыл? а разве о спарц и ермаке кто-то помнит?
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28.10.2022 01:33 Ответить
А я знаю. Він дав би рашці хаймарси і джавеліни.
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27.10.2022 21:30 Ответить
ты просто ублюдок кацпский - твой рыжий трамп тупо работает на рашку и хотел силой захватить госсударственное учреждение США
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28.10.2022 01:35 Ответить
Тьікать будеш синові, потвора косномовна.

Авжеж розумітись на внутрішній кухні може той індивід що ментально в совці 😂
Мабуть за вора потім за олігарха а потім за клоуна і голосував, а скоріше гречко-акцептор)
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28.10.2022 03:11 Ответить
чего ты бот косишь под дурочка - твой трамп давно уже спалился кремлевский и путинский холуй
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28.10.2022 05:12 Ответить
Трамп сказал бы: Америка прежде всего.
То есть: "Даффай, Володя, даффай, мы умываем руки !"
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27.10.2022 21:46 Ответить
Снять запрет не означает дать оружие.
И мы говорим лично о Трампе, а он был против поставок Джавелинов.
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27.10.2022 23:16 Ответить
Про Зе та Єрмаку ми не повинні думати..???

А СПАРЦ РЕСПУБЛІКАНКА ЧИ ДЕМОНОЛГІЯ???

ИДИОТИ ті, що негативно ставиться до Трампу, чому?
А як його давить Демпартія через "напад" на Капитолия?

Хто допустив порушення кордонів Трамп чи демонократ?

Тобто "влада" США - не не те що можуть розуміти зе/Пйобики.
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28.10.2022 03:08 Ответить
Не коментар, а взірець пунтуаційної шизофренії .
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29.10.2022 01:04 Ответить
а звідки ви взяли що Китай та США не корпораціями правляться?) 1984 написано в 34-ому тоді про телефони нічого не знали але плани прослуховування були - фейсбук чи зараз зайнятий?)
Тобто те що вам вважається - тільки через те що ви нічого не знаєте істинного, а тільки те що повинно стадо знати.
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03.11.2022 00:33 Ответить
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03.11.2022 01:00 Ответить
Україна понад усе. America first.
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28.10.2022 05:38 Ответить
Рыжий был второй козырь в рукаве ботаксного, педофильного Шныря после тебя Оманского Нарко Осла!!!
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27.10.2022 21:59 Ответить
Софія Федина: Сьогодні рівно https://www.youtube.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8 #ТРИ_РОКИ як Зеленський приїхав у https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5 #Золоте , нахамив військовим і дав остаточне розпорядження на відведення українського війська з позицій.....
А Золоте, те саме Золоте, стало однією з НАЙВАЖЧИХ точок зіткнення (24-ка, зокрема, відчула на собі).Найважчих, бо коли у 2019 році Зеленський в односторонньому порядку відвів війська на НЕПІДГОТОВЛЕНІ позиції, московити зайшли на наші залишені позиції, укріпили їх бетоном, виставили свої прапори, і закріпилися так, що досі не вдалося їх звідти вибити... Хто за це відповість?
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27.10.2022 22:12 Ответить
в України залишилося трохи менше півтора року щоб вибити москалів з України.

потім може повернутися трамп та республіканці а вони перекриють краник допомоги.

тому зволікання байдена це в першу чергу ідіотизм самого байдена для себе бо йому буде ні з чим йти на вибори - просрав афганістан і зволікав з допомогою українцям.
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27.10.2022 22:17 Ответить
не гони беса кацап твоего трампа скорее в тюрьму посадят за измену а не в президенты - FUCK TRUMP !
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28.10.2022 01:38 Ответить
Дебилы не только в раше но и в Украине есть. Ты яркий приме
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28.10.2022 16:19 Ответить
трамп желает зла моему народу - ты его холуй - значит ты тоже кремлевский прихвостень - в спам животные !
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28.10.2022 21:27 Ответить
Трамп урод !
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27.10.2022 23:05 Ответить
Ленд-ліз досі не надано колективним Бідоном!! який був висунутий республіканцями, пізніше проголосований і підписаний!
Де необхідне наступальне озброєння, танки, літаки тощо? Де ППО в достатній кількості ? Немае і навряд від Бідона чи буде. А решта озброєння по чайній ложечці... Інші країни вже більше дають.
Ось вам і ваш улюблений Бідон. Ну і до чого тут Трамп, який давно не президент, та й вибори будуть тільки через 2-а роки!
Тупизна просто зашкалює.
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27.10.2022 23:12 Ответить
не пести кацапепанный - все что запрашивает украинский генштаб - Байден поставляет
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28.10.2022 01:39 Ответить
Тупизна. І не важливо чи то 73%, чи 27%. Мрак в головах. Продовжуйте і далі цілувати Байдена в дупу. Він пообіцяв, що буде з вами до кінця, до вашого кінця. І він обіцянки додержується. От цікаво кому проплачено за вимивання мозку? Яким політикам, «популярним блогерам», та медійним особам? Бо комусь обов'язково проплачено, а інші хочуть бути у тренді. Вам вочі сцуть, а ви « то Божа роса»
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28.10.2022 05:52 Ответить
да слил бы трамп Украину, сдалась она ему. трамп делец, продажен и падок на легкие бабки как и все дельцы. на баб он тоже падок, хоть и седой хер уже, и стоит у него только от таблеток.
У путена на трампа компромат нехилый, со времен проведения конкурсов красот в мацкве, когда кгбешные сексоты подкладывали трампу и его ассистентам симпотяшных мацковских путан и снимали эти темные дела на камеры. оттого трамп и дрейфит перед молью, чует что рыльце в пушку.
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27.10.2022 23:23 Ответить
Естественно, зная Трампа я более чем уверен что у него рыльце хорошенько в пушку и даже аргентинском порошочке с времён его налетов на маскву. Ведь тогда он ещё не мнил себя великим политиком и тем более мог не сдерживаться. А то, как с ним его жена на людях себя ведет, очень хорошо показывает ее отношение...можно догадаться чем оно навеяно.
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28.10.2022 00:05 Ответить
Зная Трампа! Так вы вхожи? По вас и не скажешь
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28.10.2022 05:55 Ответить
Да, у меня есть интернет, его биография доступна, а вас забанили?
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28.10.2022 18:11 Ответить
Прочесть биографию и знать человека не совсем одно и то же, если вы не знали
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28.10.2022 20:19 Ответить
Дональд Трамп держал нефть 35-40$ уничтожая росийскую экономику, а бидон сделал 120$ закрыв в США нефтедобычу. А теперь подумай у кого рыло в пушку
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28.10.2022 16:16 Ответить
Ни Трамп ни боженька ни кто либо другой не в силах "держать нефть на цене х". Как и"бидон" не в силах "поднять нефть до цены y".
Цены на нефть формируются из тысяч факторов, озаглавленных для простоты термином"рыночная экономика". Цену на нефть формирует не Трамп и не Пупкин, а спрос и предложение. Спрос зависит от экономической ситуации в целом ( привет ковид и война) предложение зависит от выкачки. Ни Трамп ни Байден не в силах сказать тем же саудам: пацаны, я решил, вы будете зарабатывать не 80 уе с барреля, а 30. Это не обсуждается. Максимум что могут сделать это попросить. Но рынок нефти это не монополия, игроков уйма. Так что сказочки о том, что кто то может держать нефть на определенной цене это просто сказочки.
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28.10.2022 18:09 Ответить
Трамп би повторив подвиг Кеннеді правда в гіршому варіанті
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28.10.2022 02:11 Ответить
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28.10.2022 00:21 Ответить
о ленд-лизе, который не даёт Бидон! не Трамп он вообще не у дел, а Бидон нифига не делает:
https://youtu.be/Zu-Cp-NTc3U

ау-ау, у вас с мозгами всё ок?
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28.10.2022 00:46 Ответить
сам ты бидон гандонкацапский
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28.10.2022 01:40 Ответить
Ой, на святое позарились! У вас дома его портрет в полный рост, или маленькая фоточка в портмоне ближе к сердцу
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28.10.2022 05:57 Ответить
у меня дома нет портретов убийц украинского народа - как у тебя в мозгу
все равно твоему путлеру-капут а брехуну трампу срок светит
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28.10.2022 06:22 Ответить
То Байден таки хто? Евій герой, чи вбивця украінського народу?
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28.10.2022 12:01 Ответить
Байден это тот кто разрывает пуканы кацапским ботам и продажным трампистам-республиканцам типа тебя
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28.10.2022 13:36 Ответить
Был тут один два дня назад, менял аватарки на 123, брызгал слюной, изрыгал яд, искал черную кошку в темной комнате, неожиданно исчез. Не твой брат близнец, двойник, или твое второе Я? Хутин-враг Украины, дебил, не Трамп.
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28.10.2022 20:23 Ответить
что значит был? он есть и будет - до полной победы над трампистами и всякими путинскими питарасами
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28.10.2022 21:25 Ответить
То есть вы-это он, просто шкурку поменяли. Я правильно вас поняла?
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28.10.2022 23:54 Ответить
я ничего не менял всегда остаюсь самим собой - беспощадным к заезжим американским троллям и к кремлевским холуям
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29.10.2022 00:46 Ответить
Я просто обрыдалась вся. Такой героический экземпляр простаивает зря, столько благородного огня-но весь в интернете
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29.10.2022 05:35 Ответить
не гавкай кацап. Якщо ти на ланцюгу у свого пгосподаря то не думай, що всі такі як ти, пес кремлівський. 15 рублів в миску тобі кинули, лізь назад в свою буду.
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28.10.2022 10:38 Ответить
верная заява.
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28.10.2022 02:32 Ответить
Не очень умные вы, если бы был Дональд Трамп президент то войны бы просто небыло бы
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28.10.2022 04:11 Ответить
сховайся кацап
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28.10.2022 09:42 Ответить
Стаття у https://www.newyorker.com/magazine/2022/10/24/inside-the-us-effort-to-arm-ukraine The New Yorker 24-Oct-2022

https://scontent-lax3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/313277940_5406366662743674_5514969807264191450_n.jpg?stp=cp0_dst-jpg_e15_fr_q65&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=110474&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=KOO3Gkn_qvUAX-cw1gp&_nc_ht=scontent-lax3-2.xx&oh=00_AfAfQYmFMeOhVDDQIOnEACMBFoqGzOvxeCVNmkiq7rrXUA&oe=63610893
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28.10.2022 05:30 Ответить
І правильно зробив.
Он Дєрьмак вже стоїть та смс ***** строчить.
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29.10.2022 00:32 Ответить
Четвёртый этап войны. В чём замысел Путина?
https://youtu.be/oVNnIo7Gf8E
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28.10.2022 12:14 Ответить
на хрен ты сюда тащишь кацапскую ботву из фсбшного сайта..
там мертветчуковиной воняет за километр
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29.10.2022 07:33 Ответить
Туман войны. Или зачем "експерты" нам лгут.
https://youtu.be/38YGDstBEHQ
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28.10.2022 13:50 Ответить
Зачем Бригада 101 Десантно-Штурмовой Дивизии США у Границе с Украиной. Худший Сценарий.
https://youtu.be/e0LMcv_QZ6A
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28.10.2022 20:33 Ответить
кацапский ипсо
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29.10.2022 07:34 Ответить
интервью о поставках вооружения в Украину, а также о проделках КГБшника Швеца
https://youtu.be/IZ4XD3dkDc0
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30.10.2022 13:16 Ответить
Информационная война 1. Украина под перекрестным огнем,
намордник Зеленскому от Бидона и т.д...
https://youtu.be/Q4RAOMW-HxM
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01.11.2022 14:00 Ответить
На жаль багато укроблогерів нахабно брешуть і це все працює на путлера!
Послухайте правду:
https://youtu.************** https://youtu.**************

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03.11.2022 11:10 Ответить
...і ще:
https://youtu.be/FUaYz5fXTBE
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04.11.2022 14:20 Ответить
Diaspora UA (в Америці) ... про демократів, республіканців, світогляди та допомогу Україні
https://youtu.be/EzwNCPNfMmc
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04.11.2022 15:24 Ответить
Sergo Fedorenko, у тебя словарный понос? Весь сайт засрал своими высерами
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16.11.2022 14:59 Ответить
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