Зеленский: Не знаю, как Трамп реагировал бы на вторжение РФ

Президент США Джо Байден помогает Украине больше, чем его предшественник Дональд Трамп.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

В ответ на вопрос, опасается ли он усиления Трампа после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, Зеленский сказал, что в любом случае результаты выборов в США — выбор американского народа. Он отметил, что президент США Джо Байден помогает Украине больше, чем его предшественник.

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В то же время глава государства подчеркнул, что не может упрекать Трампу, поскольку он не был президентом при полномасштабном вторжении России.

"Байден помогает нам больше, чем было до него. Но при этом я не могу винить сейчас Трампа, потому что при нем полномасштабного вторжения не было, и потому я не знаю, как бы он реагировал", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что некоторые месседжи, которые раздаются во время предвыборной кампании в США, беспокоят Украину.

"Есть беседжи, которые беспокоят нас. Они, мне кажется, политические, потому что раздаются во время избирательного процесса в США, по снижению поддержки Украины и т.д. Я считаю, что это предвыборные шаги. Будем, по крайней мере, в это верить".

Что касается поддержки Америки, то двухпартийная поддержка есть, она сохраняется, и в Конгрессе полная поддержка сохраняется. Конечно, если будет перегружена политическая атмосфера, может что-то измениться, посмотрим", - сказал Зеленский.

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