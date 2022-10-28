Якщо Путін не хоче ядерного удару, чому він продовжує говорити про нього? - Байден
Російський диктатор Володимир Путін веде небезпечну риторику щодо можливості застосування ядерної зброї.
Про це в інтерв'ю NewsNation заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
У Байдена запитали, чи вірить він у слова Путіна про відсутність бажання застосовувати ядерну зброю.
"Якщо він не має жодних намірів, чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про можливість застосувати тактичну ядерну зброю?" - відповів президент США.
За його словами, Путін дуже небезпечний у своєму підході щодо цього питання.
Топ коментарі
+18 GANS MUSIC
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тут він відповів питанням на питання журналіста.
Нормальна відповідь. Позиція зрозуміла.
чдерним попелом , тільки чомусь про це нічого не пам'ятає - деменція
робить свою справу 😠
Тому, Свято наближається!
"Комфорт" был только для наступающих кацапских танковых колонн!
90 ярдов грн заложено на 23-й год, а с 19-го года спиззжено стоко ярдов - что ПВО вокруг каждого села хватило бы поставить!
Краина не может себе позволить не асфать, а вас, ****** зелёных!
Дуже цікаво в тему про 101-у УеСА дивізію Румунія.
Погугліть і поютубійть))