Якщо Путін не хоче ядерного удару, чому він продовжує говорити про нього? - Байден

Російський диктатор Володимир Путін веде небезпечну риторику щодо можливості застосування ядерної зброї.

Про це в інтерв'ю NewsNation заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

У Байдена запитали, чи вірить він у слова Путіна про відсутність бажання застосовувати ядерну зброю.

"Якщо він не має жодних намірів, чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про можливість застосувати тактичну ядерну зброю?" - відповів президент США.

За його словами, Путін дуже небезпечний у своєму підході щодо цього питання.

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