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Байден Джо (2855) путін (23323) росія (63574) США (20990) ядерна зброя (1110)

Якщо Путін не хоче ядерного удару, чому він продовжує говорити про нього? - Байден

байден

Російський диктатор Володимир Путін веде небезпечну риторику щодо можливості застосування ядерної зброї.

Про це в інтерв'ю NewsNation заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

У Байдена запитали, чи вірить він у слова Путіна про відсутність бажання застосовувати ядерну зброю.

"Якщо він не має жодних намірів, чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про можливість застосувати тактичну ядерну зброю?" - відповів президент США.

За його словами, Путін дуже небезпечний у своєму підході щодо цього питання.

Також читайте: Росія зробить "неймовірно серйозну помилку", якщо використає ядерну зброю проти України, - Байден

Автор: 
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Топ коментарі
+18
Цю хвору тварину взагалі не треба сприймати...Там палата і все
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28.10.2022 08:51
+15
Ти спеціально розконсервувався, щоб у Байдена говно мєтать?
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28.10.2022 09:08
+8
Живцем фюрера під землю 😡
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28.10.2022 08:57
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Цю хвору тварину взагалі не треба сприймати...Там палата і все
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28.10.2022 08:51 Відповісти
Живцем фюрера під землю 😡
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28.10.2022 08:57 Відповісти
Байден не дает добро!
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28.10.2022 09:03 Відповісти
там 80 млн таких тварин (не 140, бо 140 млн кацапів не існує в природі)
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28.10.2022 14:40 Відповісти
Джо про щось мабуть починає здогадуватись...
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28.10.2022 08:51 Відповісти
это метод от Байдена и ***** заставить пойти Зеленскому на переговоры. бомбежка энергетики не прошла, укры не сломились, так давайте еще раз запустим тему ядерки, может в этот раз испугаются!
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28.10.2022 08:58 Відповісти
Ти спеціально розконсервувався, щоб у Байдена говно мєтать?
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28.10.2022 09:08 Відповісти
Мухоморов наелся?
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28.10.2022 09:13 Відповісти
Таку "діч" можна тільки під бояришником верзти.
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28.10.2022 09:42 Відповісти
В тім то й річ, що лише починає здогадуватись.
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28.10.2022 09:53 Відповісти
Тему застосування ЯЗ і відповіді на це вже пройдено.
тут він відповів питанням на питання журналіста.
Нормальна відповідь. Позиція зрозуміла.
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28.10.2022 14:40 Відповісти
логіка - не ваше
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28.10.2022 09:04 Відповісти
точно, мля... байден забув бандероль відправити!
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28.10.2022 09:07 Відповісти
А того что тебя на бутылку насадили разве недостаточно?
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28.10.2022 14:48 Відповісти
Запитання Байдена доречне , тому що ху@ло постійно лякає весь світ
чдерним попелом , тільки чомусь про це нічого не пам'ятає - деменція
робить свою справу 😠
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28.10.2022 08:56 Відповісти
Да потому что он не знает что ему ещё киздеть. Ему бумажку такой же больной писака подсунет меняя лишь даты.
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28.10.2022 08:58 Відповісти
Перевіряє світ "на вошивість"
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28.10.2022 09:01 Відповісти
в Байдена вже руки чешуться роз...ти ЧФ
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28.10.2022 09:04 Відповісти
у него больше всего чешутся на российский алюминий и титан!
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28.10.2022 09:06 Відповісти
Читати вас неприємно. Що сталося? Ви навіть про функціонування ленд лізу не знаєте,а пишите казна що.
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28.10.2022 09:27 Відповісти
путін закидає вудочку .
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28.10.2022 09:06 Відповісти
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28.10.2022 09:11 Відповісти
Це вже похоже на троллінг *****))
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28.10.2022 09:12 Відповісти
Це те саме, що спитати: чому путін, щоб "запобігти війні", почав війну?
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28.10.2022 09:18 Відповісти
Потому шо умом росію не понять она с умом не совмєстіма.
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28.10.2022 09:47 Відповісти
Мало того що фюрер від природи дурний, то він ще і психічно хворий. Допоможе тільки евтаназія...
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28.10.2022 09:48 Відповісти
***** розуміє, що закінчення життя по сраліну-лєніну для нього не світить, тільки, як чауческу або каддафі чи хусейн!!
Тому, Свято наближається!
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28.10.2022 09:53 Відповісти
Ну, почему же? С. Хусейна и Чаушеску казнили - быстрая смерть. Каддафи помяли немного перед смертью, а вот Сталин умирал в муках, при этом осознавая, что умирает. Я был бы совсем не против, чтобы х#ло кончил также.
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28.10.2022 10:26 Відповісти
Чтобы ты его боялся, старый поц, вот для чего. И ты боишься, поэтому и отказываешь нам в современном оружии. Где ленд-лиз? Опять Юсупова собирает деньги на дроны со школьников.
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28.10.2022 09:55 Відповісти
Перш ніж вимагать від когось,треба самому щось робить для перемоги.
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28.10.2022 10:08 Відповісти
"Сране залізо" пошукайта в асфальті. А гарантії були підписали на "шашликах у травні". Якщо люди владу України попереджали ще рік тому, а ця влада послала тих людей попереду роSSійського корабля, то дуже дивно, що ці люди взагалі щось дають. Щоправда, дають УКРАЇНІ, а не владі.
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28.10.2022 12:56 Відповісти
А ну ****** зелёный, расскажи нам про "комфорт" от разминирования юга, отвода войск на востоке, и расформирования бригады на севере Украины!

"Комфорт" был только для наступающих кацапских танковых колонн!

90 ярдов грн заложено на 23-й год, а с 19-го года спиззжено стоко ярдов - что ПВО вокруг каждого села хватило бы поставить!
Краина не может себе позволить не асфать, а вас, ****** зелёных!
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28.10.2022 14:51 Відповісти
Готує собі виправдання
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28.10.2022 10:22 Відповісти
говорит потому что оно тварюка
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28.10.2022 10:28 Відповісти
Любое заявление путлера лживо априори. Как их можно комментировать, если они стоят меньше электричества, затраченного на работу микрофона?
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28.10.2022 10:36 Відповісти
Собака, которая гавкает - не укусит. Вот когда он замолчит, стоит напрячься
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28.10.2022 11:35 Відповісти
Сьогодні дивися інтерв"ю з Ілларіоновим.
Дуже цікаво в тему про 101-у УеСА дивізію Румунія.

Погугліть і поютубійть))
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28.10.2022 11:43 Відповісти
http://www.ukrlife.tv/video/politika/chetvrtyi-etap-voiny-v-chm-zamysel-putina-andrei-illarionov Четвёртый этап войны. В чём замысел Путина? - Андрей Илларионов
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28.10.2022 11:44 Відповісти
https://korabelov.info/2022/10/366237/ssha-razmestili-v-rumynii-101-ju-diviziju-vozdushno-desantnyh-vojsk-krichashhie-orly/ США разместили в Румынии элитную дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы"
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28.10.2022 11:48 Відповісти
Питання, на які немає відповіді, не треба ставити в повітря, де ленд ліз. Філософи, мля
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28.10.2022 11:57 Відповісти
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28.10.2022 12:47 Відповісти
Так ***** сказал что не блефует, значить США нужно относиться к этому серьезно и перебрасывать в Европу еще больше армейский дивизий и готовиться к известной операции "буре в пустыне"
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28.10.2022 12:57 Відповісти
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28.10.2022 14:48 Відповісти
 
 