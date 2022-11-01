МЗС після ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі закликало скасувати запрошення Путіна на саміт G20

Російський диктатор Володимир Путін не повинен сидіти за одним столом зі світовими лідерами після ракетних ударів по цивільних цілях в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Путін публічно визнав, що віддавав наказ про ракетні удари по цивільній енергетичній інфраструктурі України, нагадав Ніколенко.

"Маючи руки по лікті в крові, він не повинен сидіти за столом зі світовими лідерами. Запрошення Путіна на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія – виключена з Групи двадцяти", – заявив речник МЗС.

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Саміт G20 на Балі відбудеться з 15 до 16 листопада. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, на G20 нічого особливо не вирішиться, але всі працюють над ізоляцією Путіна на саміті. Президент США Джо Байден не має наміру зустрічатися з російським диктатором, якщо той все ж таки приїде на саміт.