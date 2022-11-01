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Новини
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МЗС після ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі закликало скасувати запрошення Путіна на саміт G20

g20

Російський диктатор Володимир Путін не повинен сидіти за одним столом зі світовими лідерами після ракетних ударів по цивільних цілях в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Путін публічно визнав, що віддавав наказ про ракетні удари по цивільній енергетичній інфраструктурі України, нагадав Ніколенко.

"Маючи руки по лікті в крові, він не повинен сидіти за столом зі світовими лідерами. Запрошення Путіна на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія – виключена з Групи двадцяти", – заявив речник МЗС.

Також читайте: Данілов про вихід РФ із "зернової угоди": Звичайний шантаж напередодні саміту G20

Саміт G20 на Балі відбудеться з 15 до 16 листопада. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, на G20 нічого особливо не вирішиться, але всі працюють над ізоляцією Путіна на саміті. Президент США Джо Байден не має наміру зустрічатися з російським диктатором, якщо той все ж таки приїде на саміт.

Автор: 

G20 (323) МЗС (4125) путін володимир (23827)


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Топ коментарі
+7
Да пусть приезжает и каждый из большой 20ки штрикнет его ножем. Ведь за колективное убийство ***** ответственности не предусмотрено!!!
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01.11.2022 11:12
+4
усе вірно !!! ***** дорога тільки до Китаю і кндр !!!
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01.11.2022 11:12
+4
Не треба скасовувати, хай летить, але бажано, щоб десь у нейтральних водах на його Іл-96 чекала ланка непомітних Ф-22...
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01.11.2022 11:32
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усе вірно !!! ***** дорога тільки до Китаю і кндр !!!
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01.11.2022 11:12 Відповісти
Да пусть приезжает и каждый из большой 20ки штрикнет его ножем. Ведь за колективное убийство ***** ответственности не предусмотрено!!!
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01.11.2022 11:12 Відповісти
Як кажуть китайці "великий вбиває кінчиком пензля, а низький каменюкою з-за пазухи".
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01.11.2022 11:16 Відповісти
Нє-нє! ****** ніззя нєрвіровать! НадА дАгАвАрівАцца!
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01.11.2022 11:16 Відповісти
мєсто йбнутого пєдофіла путіна біля параші.
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01.11.2022 11:19 Відповісти
Хіба агресора можна тримати в своіи компаніі .
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01.11.2022 11:20 Відповісти
Ай да речник ,какой ,на опережение!Зря,я бы посмотрел на это.
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01.11.2022 11:22 Відповісти
Не треба скасовувати, хай летить, але бажано, щоб десь у нейтральних водах на його Іл-96 чекала ланка непомітних Ф-22...
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01.11.2022 11:32 Відповісти
Путлер - ГОЙ!
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01.11.2022 11:53 Відповісти
про це написав у https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1587359986241441793 твіттері речник Міністерства закордонних справ - если это официальное заявление мид, тогда это не должно быть в твиттере, а если это не официальное заявление, тогда при чем тут МИД.
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01.11.2022 13:25 Відповісти
If putin is still coming, they need to rename it to G19+1G - Group of 19 + 1 Govno.
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01.11.2022 13:28 Відповісти
Надо надеть наручники на ******** и в Гаагу. Но кишка тонка, ведь можно от людоеда и Украиной прикрыться.
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01.11.2022 13:44 Відповісти
 
 