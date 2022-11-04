Шольц на встрече с Си Цзиньпинем: Война РФ против Украины создает много проблем для мирового порядка
Канцлер ФРГ Олаф Шольц встретился с лидером КНР Си Цзиньпинем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.
В ходе встречи с Си Цзиньпинем Шольц обратил внимание на войну.
"Я хочу отметить войну России против Украины, которая создает много проблем для нашего основанного на правилах мирового порядка", - сказал канцлер ФРГ.
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Вони ж поки збитків не несуть
А Земля как летела в космосе хрен знает куда, так и летит.
Війни-- це вдосконалення засобів і способів,знищення людей,для ведення в майбутньому війн./Я ,так фільозофствую/.
Якось воно не так, якось воно тойво, то треба було б якось той-теє, як його...
Користолюбство пояснює китайська політика. Китай засуджує оборонні альянси США та санкції, оскільки побоюється, що ті самі важелі будуть використані для стримування Китаю в Азії або для покарання за напад на Тайвань. Китайські лідери вважають, що отримають вигоду від нічиєї або російської перемоги в Україні.
Або Росія ослаблена, і тому Китай сильніший у своєму двосторонньому партнерстві, або Росія може претендувати на перемогу, і це поразка для Заходу. Скориставшись напівізоляцією Росії, Китай купує нафту і газ за низькими цінами. Завжди обережно ставлячись до своїх інтересів, Китай уникав відкритих викликів західним санкціям.
Для Китаю нинішні проблеми путіна небажані, але керовані. Іншою справою була б жалюгідна поразка Росії в Україні. По-перше, це може спровокувати загрозливий для режиму хаос у Москві. З іншого боку, якщо ліберальні демократії залишаться єдиними і проявлять готовність терпіти біль, щоб захистити порядок, заснований на правилах, це підірве улюблене звинувачення Китаю в тому, що Захід перебуває в декадентському занепаді.
- В результаті запуску космічного корабля 3 мільйони китайців отримали грижу ».
I де сьогодні Китай? Так цe ж через торгівлю із Заходом, а не конфронтацію із Заходом! Починаючи з кінця 70-х років і сідаючи на локомотив долара, Китай за кілька десятиліть вивів більшу частину свого населення з бідності.
А що, Китай очолює якась Сі Цзіньпіня?
Якщо відмінювати Сі Цзіньпін, то правильно буде: із Сі Цзіньпіном.