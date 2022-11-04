Шольц на встрече с Си Цзиньпинем: Война РФ против Украины создает много проблем для мирового порядка

Канцлер ФРГ Олаф Шольц встретился с лидером КНР Си Цзиньпинем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

В ходе встречи с Си Цзиньпинем Шольц обратил внимание на войну.

"Я хочу отметить войну России против Украины, которая создает много проблем для нашего основанного на правилах мирового порядка", - сказал канцлер ФРГ.

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