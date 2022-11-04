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Шольц на встрече с Си Цзиньпинем: Война РФ против Украины создает много проблем для мирового порядка

шольц,сі,цізньпін

Канцлер ФРГ Олаф Шольц встретился с лидером КНР Си Цзиньпинем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

В ходе встречи с Си Цзиньпинем Шольц обратил внимание на войну.

"Я хочу отметить войну России против Украины, которая создает много проблем для нашего основанного на правилах мирового порядка", - сказал канцлер ФРГ.

Читайте: Четкие слова Пекина в адрес Москвы важны для Устава ООН и его принципов, - Шольц
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Топ комментарии
+12
Переклад: давай чувак, угомони того недогітлера бо всим вже остонадоїло це терпіти. А у тебе величезна країна на краю краху економіки, подумай добре про це.
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04.11.2022 10:26
+8
Перевожу на звичайну кухонну мову - від 300 до 400 млн.осіб у Китаї та Індії будуть їсти траву, потім мох, бо хробаків і червей вже не буде
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04.11.2022 10:17
+6
Несуть
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04.11.2022 10:12
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Правила форума Совет форумчан
Китай і сам планує воювати.
Вони ж поки збитків не несуть
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04.11.2022 10:09 Ответить
Несуть
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04.11.2022 10:12 Ответить
Закончится в УКРАИНЕ, начнётся Тайвань
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04.11.2022 10:15 Ответить
Сибирь .
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04.11.2022 10:33 Ответить
Перевожу на звичайну кухонну мову - від 300 до 400 млн.осіб у Китаї та Індії будуть їсти траву, потім мох, бо хробаків і червей вже не буде
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04.11.2022 10:17 Ответить
То такі всеядні істоти. Ви б нізащо не додумались їсти те, що у них делікатес.
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04.11.2022 13:42 Ответить
Не будут. Обменяют чипы на рфское зерно.
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04.11.2022 16:26 Ответить
Ну й правила у вас
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04.11.2022 10:22 Ответить
Переклад: давай чувак, угомони того недогітлера бо всим вже остонадоїло це терпіти. А у тебе величезна країна на краю краху економіки, подумай добре про це.
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04.11.2022 10:26 Ответить
Война всегда создает проблемы для мирового порядка.
А Земля как летела в космосе хрен знает куда, так и летит.
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04.11.2022 10:37 Ответить
Можна подивитись статистику ,скільки в світі існував мир ,без жодних воєн/будь яких/.
Війни-- це вдосконалення засобів і способів,знищення людей,для ведення в майбутньому війн./Я ,так фільозофствую/.
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04.11.2022 10:52 Ответить
Війни завжди були і є зараз - це елемент сутності людства нинішньої та минулих епох. Думаю, що колись люди таки зрозуміють, що не варто вбивати одне одного за території, ресурси, якісь політичні амбіції, релігійні переконання або просто через ненависть... Війни відійдуть у минуле, коли всі нарешті зрозуміють, що планета Земля - це наш спільний дім у безкінечному Космосі, всі люди - одна велика сім'я і насправді, ділити нам нічого. Космополітизм, насправді - найбільш правильна і найкраща ідеологія, до якої рано чи пізно прийде людство.
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04.11.2022 13:52 Ответить
Людство ,за свою багато тисячну історію ,не дуже то і спішить.
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04.11.2022 14:04 Ответить
Шо. дешеві китайські товари і російска нафта дуже дорого зараз обходяться?
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04.11.2022 10:41 Ответить
Китай дружить з росією, але треба переконати товариша Сі, що набагато краще дружити із Західом, Україної та іншим цивілізованим світом, ніж зі злочинним режимом пу.
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04.11.2022 11:03 Ответить
Лизать ноги коммунистам ради немощной бензоколонки. Вы настоящий стратег.
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04.11.2022 12:35 Ответить
Китайці складають п'яту частину населення світу - не рахуватись із ними неможливо.
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04.11.2022 13:53 Ответить
Смішно. Майже так само говорили про "вторую_армію_міра". Аж поки вона не отримала прочухана в Україні. Так буде і з Китаєм: колос на глиняних ногах.
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04.11.2022 17:51 Ответить
В майбутньому буде двохполярний світ, де лідерами будуть США і Китай, от побачите. І для досягнення нашої перемоги дуже важливо, щоб і Китай став на нашу сторону, а не лише Захід.
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04.11.2022 18:17 Ответить
Повторю: Китай -- колос на глиняних ногах. І жодного ця червона мерзота полюсу він представляти не може.
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04.11.2022 18:27 Ответить
з росією можно буде потім, після встановлення неагресивного режиму у цій країні
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04.11.2022 11:05 Ответить
Війна РФ проти України створює багато проблем для світового порядку

Якось воно не так, якось воно тойво, то треба було б якось той-теє, як його...
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04.11.2022 12:12 Ответить
Похоже немцы нашли нового папика.
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04.11.2022 12:33 Ответить
Все уже поняли что без ядерного оружия ты не защищён. Первые кто могут это объявить, это Япония. Или Тайвань например
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04.11.2022 13:37 Ответить
капітан очєвідность.... ***********!
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04.11.2022 13:47 Ответить
Холоднокровний пріоритет Китаю полягає в тому, щоб Захід, очолюваний американцями, врешті-решт був розділений і ослаблений. Китай розглядає це як довгу гру.

Користолюбство пояснює китайська політика. Китай засуджує оборонні альянси США та санкції, оскільки побоюється, що ті самі важелі будуть використані для стримування Китаю в Азії або для покарання за напад на Тайвань. Китайські лідери вважають, що отримають вигоду від нічиєї або російської перемоги в Україні.

Або Росія ослаблена, і тому Китай сильніший у своєму двосторонньому партнерстві, або Росія може претендувати на перемогу, і це поразка для Заходу. Скориставшись напівізоляцією Росії, Китай купує нафту і газ за низькими цінами. Завжди обережно ставлячись до своїх інтересів, Китай уникав відкритих викликів західним санкціям.

Для Китаю нинішні проблеми путіна небажані, але керовані. Іншою справою була б жалюгідна поразка Росії в Україні. По-перше, це може спровокувати загрозливий для режиму хаос у Москві. З іншого боку, якщо ліберальні демократії залишаться єдиними і проявлять готовність терпіти біль, щоб захистити порядок, заснований на правилах, це підірве улюблене звинувачення Китаю в тому, що Захід перебуває в декадентському занепаді.

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04.11.2022 15:27 Ответить
Треба щоб всі їздили до сі цзіньпіна і перконували його виступити проти війни.
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04.11.2022 15:31 Ответить
Старий радянський анекдот про запуск Китаєм першого космічного корабля.

- В результаті запуску космічного корабля 3 мільйони китайців отримали грижу ».

I де сьогодні Китай? Так цe ж через торгівлю із Заходом, а не конфронтацію із Заходом! Починаючи з кінця 70-х років і сідаючи на локомотив долара, Китай за кілька десятиліть вивів більшу частину свого населення з бідності.
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04.11.2022 15:43 Ответить
Трудно заставить Китай убедить ***** соблюдать принятые правила, если сам Китай не прочь их разрушить. Конечно, Китай не ищет активного противостояния с США, он хочет, чтобы ему не мешали. Странно читать, что Китай вот-вот нападет на Сибирь: Китаю она на не нужна, на севере самого Китая живет не более 10% населения. Китай - нация достаточно южная, рисовая. А ресурсы и так сами идут в руки. Китаю нужно гораздо больше: Юго-Восточная Азия, Океания, Африка, Европа. Не как колонии, конечно, а как рынки и сырьевые или даже военные (в случае с Океанией) базы. И, конечно, им нужен Тайвань. Это вопрос принципа. Динамика событий такова, что к этому и идет. Китай достиг такого уровня, что он больше не зависит от Запада, даже технологически. Его влияние в мире огромно. А Америка ему тут про уйгуров, сенаторы на Тайвань ездят, учения. Китай будет поддерживать ***** по простой причине: показать Западу - за чужой, в основном, счет и чужими руками - его собственную нерешительность и неспособность поставить на место более-менее крупного агрессора, а также слабость демократии как модели в целом в условиях войны. Если вы ***** на место поставить не можете, то какие на хрен уйгуры? Какой на хрен Тайвань? Ну, и 6 тыс. боеголовок на своей стороне, в случае чего, не помешают. Си будет кивать, косвенно улыбаться, и продолжать делать то, что он делает.
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04.11.2022 16:29 Ответить
На замітку літредакторові!
А що, Китай очолює якась Сі Цзіньпіня?
Якщо відмінювати Сі Цзіньпін, то правильно буде: із Сі Цзіньпіном.
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04.11.2022 17:41 Ответить
 
 