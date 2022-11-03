Четкие слова Пекина в адрес Москвы важны для Устава ООН и его принципов, - Шольц

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц надеется, что Китай найдет "четкие слова" для России в связи с ее войной против Украины и угрозами применения ядерного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он написал в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung перед визитом в Китай 3-5 ноября.

"Война России против Украины грубо подвергает сомнению международный порядок мира и безопасности", - подчеркнул Шольц.

Он отметил, что РФ даже прибегает к угрозам применения ядерного оружия, тем самым, "угрожая перейти "красную линию, которая заденет все человечество."

"Еще в начале года в заявлении с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН Китай четко позиционировал себя против использования или даже угроз применения ядерного оружия. Китай, как постоянный член Совета Безопасности, несет особую ответственность. Четкие слова Пекина в адрес Москвы важны – для Устава ООН и его принципов", - отметил глава немецкого правительства.

По его словам, к подобным принципам относится, в частности, "сохранение территориальной целостности всех государств".

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