Четкие слова Пекина в адрес Москвы важны для Устава ООН и его принципов, - Шольц
Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц надеется, что Китай найдет "четкие слова" для России в связи с ее войной против Украины и угрозами применения ядерного оружия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он написал в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung перед визитом в Китай 3-5 ноября.
"Война России против Украины грубо подвергает сомнению международный порядок мира и безопасности", - подчеркнул Шольц.
Он отметил, что РФ даже прибегает к угрозам применения ядерного оружия, тем самым, "угрожая перейти "красную линию, которая заденет все человечество."
"Еще в начале года в заявлении с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН Китай четко позиционировал себя против использования или даже угроз применения ядерного оружия. Китай, как постоянный член Совета Безопасности, несет особую ответственность. Четкие слова Пекина в адрес Москвы важны – для Устава ООН и его принципов", - отметил глава немецкого правительства.
По его словам, к подобным принципам относится, в частности, "сохранение территориальной целостности всех государств".
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зеля - лжец и только слепой это отрицает.
Китай ищет выгоду, как Украина недавно в недорогой энергии из рфии, но без лжи. так что это другое
https://formiche.net/author/gabrielecarre1/ Габриэль Каррерhttps://formiche.net/author/gabrielecarre1/ | 10.11.2022-
https://formiche.net/sezione/esteri/ Иностранный
Разрываясь между линией Меркель и критикой таких вопросов, как права человека и Украина, канцлер готова уйти в начале ноября. Вот почему Пекин делает ставку на Берлин
Экономическое отделение от Китая было бы «неправильным», заявил сегодня канцлер Германии Олаф Шольц . Несколькими часами ранее https://www.politico.eu/article/germanys-scholz-to-travel-to-china-on-november-3-4/ Politico подтвердил https://twitter.com/noahbarkin/status/1578614933805498368 то, что в последние дни предсказывал Ноа Баркин , старший приглашенный научный сотрудник немецкого Фонда Маршалла и управляющий редактор Rhodium Group: 3-4 ноября Шольц будет в Китае, главном коммерческом партнере Германии, в сопровождении делегацией предпринимателей. Он станет первым лидером G7, посетившим Китайскую Народную Республику с начала пандемии Covid-19, и первым, кто встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.после съезда Коммунистической партии в середине октября, на котором он в третий раз станет лидером.
Как отмечает Politico , канцлер «ходит по тонкой грани между продолжением тесных экономических отношений с Пекином его предшественницы Ангелы Меркель », заместителем которой он был, и «занятием более критической позиции по таким вопросам, как права человека или молчаливая поддержка Китая». за войну России против Украины». По словам главы берлинского правительства, сотрудничество с Китаем в борьбе с изменением климата имеет важное значение. Он надеется, что Пекин сможет стать партнером климатического клуба, идею которого он выдвинул в прошлом году для продвижения защиты климата среди крупнейших экономик мира. Прежде всего, Шольц выступает против усилий США по разъединениюиз Китая. Во время своей первой поездки в Азию, Японию этой весной, он сказал журналистам, что Германия «выступает за открытые, справедливые и основанные на правилах рынки». В то же время он предупредил, что немецкие компании должны избегать «зависимости от цепочек поставок одной страны» - ссылка на важность некоторых видов китайского экспорта, таких как редкоземельные минералы, для экономики Германии и Запада.
Как всегда помнит Politico , в конце прошлого года Шольц вызвал много недоумения и критики, когда в телефонном разговоре с Си обсудил «углубление» экономических отношений с Китаем и выразил надежду, что инвестиционное соглашение между Европейским Союз и Китай, решительно поддержанные в конце 2020 года Францией и Германией за несколько недель до инаугурации Джо Байдена в Белом доме, «вступают в силу как можно скорее», даже если ратификация была заблокирована из-за проблем, связанных с человеческим фактором . права.
Кто знает, возымели ли выступления Ши Миндэ , бывшего посла Китая в Германии, который в сентябре провел несколько дней в Берлине, встречаясь с рядом правительственных чиновников, в том числе с Вольфгангом Шмидтом , руководителем аппарата Шольца, и некоторыми представителями промышленности. По словам источника, которого цитирует Баркин, послание дипломата можно резюмировать в нескольких словах: «Если вы продолжите этот путь с Китаем, вы пожалеете об этом». «Он ясно дал понять, что Германия должна успокоиться, иначе мы останемся позади», - сказал другой источник. Письмо, недавно отправленное Роберту Хабеку, заместитель канцлера и министр финансов от Торгово-промышленной палаты Германии, повторил сообщение китайского дипломата: наложение вето на соглашение https://formiche.net/2022/10/cosco-amburgo/ о входе Cosco в порт Гамбурга серьезно подорвало бы имидж Германии как квадратной экономической державы и имело бы испортились отношения с Китаем.
«Шольц следит за тем, чтобы коммерческие интересы превалировали. Точно такое же отношение привело Германию к зависимости от России, о чем мы теперь сожалеем», - https://twitter.com/ulrichspeck/status/1577652873801916418 прокомментировал аналитик Ульрих Шпек . 2 ноября, то есть накануне визита Шольца в Китай, в Мюнстере состоится встреча министров иностранных дел «большой семерки» для обсуждения, в том числе, «Партнерства для глобальной инфраструктуры и инвестиций» - альтернативы пекинскому Шелковому пути. Отметив это переплетение повесток дня, Тайсон Баркер из Немецкого совета по международным отношениям https://twitter.com/tysonbarker/status/1578708833471696897 резко сказал : «Кратко о политике Германии в отношении Китая».
В июле https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3185853/china-denies-inviting-european-leaders-meet-xi-sources-confirm газета South China Morning Post опубликовала приглашения из Пекина Шольцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону , а также лидерам Италии и Испании. Сначала в Пекине назвали приглашения «ложными новостями», но затем Ван ВэньбиньПресс-секретарь МИД заявил на пресс-конференции, что у него «нет информации, которой он мог бы поделиться по этому поводу». Слова, которые заставляли нас думать, что отрицание уже не таково. Поскольку Италия и Испания, похоже, не учитываются, все внимание теперь приковано к Шольцу и Макрону, которые, похоже, к концу года будут работать над отдельными поездками. На самом деле текущая повестка дня ноябрьской поездки президента Франции в Азию не включает Китай (откуда три года назад в Париж прибыл макси-заказ Airbus, обрадовавший Елисейский дворец).
https://formiche.net/2022/08/estonia-lettonia-pechino-prova-ue-parigi-berlino/ Как сообщалось в последние недели на Formiche.net , после многочисленных прощаний в формате 17+1, восточноевропейского формата сотрудничества с Китаем, Си сосредоточился на прямом диалоге с Францией и Германией. В ущерб Евросоюзу. «Китай быстро потерял интерес» к формату сотрудничества, «когда понял, что Германия и Франция не обращают внимания на мнение восточноевропейских стран», - https://twitter.com/leemakiyama/status/1557948717994491907 пояснил Хосук Ли-Макияма , директор Европейского центра международной политической экономии. Он также «понизил уровень своих отношений с Брюсселем и установил (де-факто) ЕС2 + 1, только Франция / Германия».
Комментируя известие о поездке Шольца, Михаэль Шефер , бывший президент BMW Foundation Герберт Квандт и бывший посол в Китае, https://twitter.com/Michael40272889/status/1579025195658285057 написал : «То, что необходимо прямо сейчас (после съезда Коммунистической партии), - это демонстрация сильного европейского единства». Визит Шольца, как и визит Макрона, похоже, не идет в том же направлении. «Идеальным вариантом была бы совместная встреча», - также с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен , «на саммите G20», - https://twitter.com/noahbarkin/status/1579030246833426432 вторит Баркин. . «Никакой промышленной делегации. Нет коммерческого соглашения. Двусторонних пока нет. Это возможность послать сообщение о единстве Европейского Союза, как обещано в коалиционном соглашении. Перспектива поездки Шольца негативна для Берлина, Евросоюза и координации между союзниками», - заключил он.
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Це припущення призвело до десятиліть торгівлі та взаємодії між Вашингтоном та Пекіном.
Замість спільних норм і цінностей Китай тепер пропонує свою модель процвітаючого авторитаризму як відмінну альтернативу.
Він наполегливо працює в міжнародних органах через свої спецслужби та широку пропагандистську діяльність для просування своєї системи, стверджуючи, що демократії занепадають.
Але у Вашингтоні думка про те, що Китай становить серйозну загрозу, стала однією з небагатьох тем сильного двопартійного консенсусу. Але що, безсумнівно, вірно на початку третього терміну пана Сі, так це те, що світ переживає момент глибоких змін.
А в Китаї, як і в Росії, Америка стикається з противником, багато в чому створеним самим собою."
BBC
Тут Китай і Росія генетичні братья навєк.