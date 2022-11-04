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Німеччина (7097) опитування (1853)

У Німеччині зростає кількість прихильників дипломатичних зусиль для завершення війни в Україні, – опитування

німеччина

Більшість німців виступає за активізацію дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни Росії проти України. 55% опитаних вважають, що уряд Німеччини докладає для цього недостатньо зусиль

Про це свідчать дані опитування Deutschlandtrend, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Кількість незадоволених діяльністю німецького уряду в цьому напрямку зросла порівняно з червнем на 14%. Лише троє з десяти німців вважають, що Берлін докладає достатньо зусиль на дипломатичному фронті.

З двох учасників збройного конфлікту німцям, як і раніше, ближча Україна, ніж Росія. Майже кожен другий респондент, 47%, вважає Україну партнером, який заслуговує на довіру. Водночас, це на 16% менше у порівнянні з березнем). Про РФ так думає тільки кожен десятий, але це на 4% більше порівняно з березнем.

Дослідження також показало, що чотири з десяти опитаних (41%) вважають допомогу зброєю, яку Німеччина надає Україні, достатньою. Лише кожен п'ятий (21%) висловлюється за її збільшення. При цьому 30% вважають, що ФРН постачає Україні надто багато зброї.

У питанні про антиросійські санкції думки німців також розділилися: 37% опитаних вважають їх недостатньо жорсткими, 31% - достатніми, 23% - надто суворими.

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Опитування також показало, що багато німців відчувають стурбованість через зростання цін у Німеччині на тлі війни в Україні. Як випливає з результатів дослідження, 66% німців відчувають велике або дуже велике занепокоєння з приводу того, що у них не вистачить коштів на оплату рахунків. Це на 9% більше, ніж було в жовтні.

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Топ коментарі
+34
Эта зима будет решающей. Не столько в военном плане, сколько в плане поддержки Украины.
Это своеобразный тест западному обществу. Готовы ли они обменять свои ценности на пару лишних градусов в квартире и пару лишних походов в ресторан за месяц .
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04.11.2022 01:27
+24
нехай їм тоді дипломатично російські ракети прилетять та дипломатично розвалять їхні будинки. квартири. та дипломатично повбивають їхніх родичів!!!!
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04.11.2022 01:28
+23
Пропоную в Німечинну направити пару тисяч бурятів дагестанців уральців і сотню танків парочку калібрів і на закуску сотню шахідів з неба.Потім провести знову опитування.
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04.11.2022 01:33
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Своя рубашка ближе к телу
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04.11.2022 10:20 Відповісти
Ну то хай дипломатично йдуть *****, в чому проблема?
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04.11.2022 01:25 Відповісти
Эта зима будет решающей. Не столько в военном плане, сколько в плане поддержки Украины.
Это своеобразный тест западному обществу. Готовы ли они обменять свои ценности на пару лишних градусов в квартире и пару лишних походов в ресторан за месяц .
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04.11.2022 01:27 Відповісти
занадто жирно і тихо живуть.
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04.11.2022 07:08 Відповісти
какие там ценности.... в чем они?
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05.11.2022 00:24 Відповісти
Не той вже німець пішов.
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04.11.2022 01:27 Відповісти
нехай їм тоді дипломатично російські ракети прилетять та дипломатично розвалять їхні будинки. квартири. та дипломатично повбивають їхніх родичів!!!!
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04.11.2022 01:28 Відповісти
не надо никаких ракет пусть отдадут баварию кацапам - и война как они думают сразу закончится
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04.11.2022 03:35 Відповісти
от так одразу? а як же прилюдія!? ))))
спочатку треба провес....... прИвеЗти з Кьонінсбергу на танках референдум в ту Баварію!!
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04.11.2022 04:17 Відповісти
чим більше німці приймають росіян - тим більше у Німеччині зростає кількість прихильників мирного відчуження 15 відсотків теріторії України на користь кацапстану.
Ми це вже проходили.
Доречі, там вже десь у Євросоюзі швендяє іпсошна кобила путіна із завданням з кремля, то якщо заберете її до себе, то вже на новий рік у вас таких прихильників стане 85%.
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04.11.2022 01:29 Відповісти
Адольф Алоізовіч так би не вважав,на рахунок "русішшвайн"
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04.11.2022 06:12 Відповісти
Пропоную в Німечинну направити пару тисяч бурятів дагестанців уральців і сотню танків парочку калібрів і на закуску сотню шахідів з неба.Потім провести знову опитування.
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04.11.2022 01:33 Відповісти
Тоді на "референдумі" вони проголосують за повернення в рідну гавань

Не шуткуйте так, останній німець-воїн вмер 8 травня 1945 р.
А нинішні "німці" - ублюдки іванів-окупантів
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04.11.2022 02:58 Відповісти
именно потому что они уверены, что это с ними не произойдет, плевать они на нас хотели
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05.11.2022 00:25 Відповісти
Хм... А их Гитлepa тоже в свое время всем миром дипломаты утихомиривали? 😄

"Пусть Адик оставит себе половину Европы, только давайте все жить дружно,
а то нам коммуналку нечем платить!"
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04.11.2022 01:33 Відповісти
Ну вообще так и было вначале =) Прочитайте про аннексию Чехословакии. Только потом уже поняли что аппетит там совсем безразмерный.
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04.11.2022 05:35 Відповісти
хотите сказать, что у россии аппетит меньше?
почему-то куча евр. придурков этого не понимает. Ну а большинство мне с пеной у рта доказывает, что НАТО их защитит и им нечего бояться, а нам с кацапами надо договариваться.... Ублюдки
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05.11.2022 00:27 Відповісти
В чем то они правы, раша не полезет на НАТО. Так что те, кто уже там в более менее безопасности. А проблемы могут быть у Украины, Белоруссии, Молдовы, Грузии и т.д. И опять же по большому счету многим пофигу на эти страны. Так что не надо думать что наша поддержка в мире такая уж безоговорочная...
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06.11.2022 00:00 Відповісти
у нас вообще не очень с поддержкой.
А дальше будет еще хуже....
А не полезут кацапы временно
Дайте им 5-10 лет, восстановиться, и - привет, новая война с неонацистами.
Ну а кто будет жертвой, это 2ой вопрос
Потому у той же европы руки в крови. Они нас не взяли в НАТО прикрываясь лицемерными причинами, да и не возьмут в будущем, радуясь что крокодил жрет не их.
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06.11.2022 00:07 Відповісти
Адік хотів взагалі поділити Европу на свої сфери впливу і Великобританські..умиротворювали ,утихомирювали...
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04.11.2022 07:02 Відповісти
А як у Німеччині зростає кількість прихильників бельгійського пива? Хто взагалі проводить такі опитування? Уявіть собі пересічного німця, якого питають - чи вважаєте ви "конфлікт" Україні краще вирішити дипломатичним шляхом? АБО ........ ... ********* всіх ядерною зброєю?
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04.11.2022 01:38 Відповісти
вонючая пердящая немчура...
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04.11.2022 01:39 Відповісти
У Німеччині побільшало схильних вірити у російські пропагандистські наративи, особливо на сході

У Німеччині за останні місяці зросла кількість людей, що схильні вірити у наративи та теорії змов на користь РФ. Про це свідчать результати опитування Центру моніторингу, аналізу та стратегії (Cemas), що працює у форматі громадської організації, пише "https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/11/3/7149951/ Європейська правда " з посиланням на https://www.spiegel.de/ Spiegel .

40% опитаних повністю або частково погодилися з твердженнями, що російська агресивна війна стала "безальтернативною реакцією на провокацію НАТО". Це на 11% більше, ніж у квітні.

44% повністю або частково переконані, що Путін бореться зі "світовою елітою", яка "смикає за ниточки за ширмою" - на 12% більше, ніж у квітні.

14% опитаних погодилися з тезою, що Україна "історично не має територіальних претензій" і насправді "була частиною Росії". Майже вдвічі зросла кількість тих, хто повірив, ніби війна РФ була "необхідна, щоб усунути фашистів при владі в Україні" - до 9%.
Підтримка цих тез помітно вища серед респондентів зі східної Німеччини, аніж західної.

Так, серед респондентів зі східної Німеччини кожен третій підтримує тези, які виправдовують напад Росії на Україну тим, що її "спровокувало НАТО", а сукупно тих, хто частково чи повністю погоджується з таким твердженням - 59%. У західній Німеччині повністю погодилися з твердженням удвічі менше респондентів.

Також простежується кореляція між схильністю вірити у російські наративи та політичними симпатіями. Серед виборців правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" тези про "провокацію НАТО" і те, що "Україна історично належить Росії", повністю підтримують майже половина опитаних; серед виборців "Лівих" це кожен третій.
Найменше схильних вірити проросійським наративам виявилося серед прихильників "Зелених" та "Вільних демократів".
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/3/7374816

Дослідження також встановило, що серед готових вірити у проросійські наративи помітно більше тих, хто готовий протестувати проти коронавірусних обмежень чи у зв'язку з цінами на енергоносії.

Для дослідження опитали понад 2200 респондентів віком від 18 до 90 років у період з 3 по 10 жовтня.

Як повідомлялося, на початку жовтня у Берліні протест прихильників правопопулістської AfD https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/8/7148344/ проти високих цін і санкцій щодо РФ зібрав майже 8 тисяч людей.
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04.11.2022 01:39 Відповісти
Ткаченко или уволить или на гиляку
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04.11.2022 02:57 Відповісти
Так может немчура дипломатично и с голодом в мире договорится
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04.11.2022 01:40 Відповісти
То може й з Алькаїдою чи ІДІЛ німці займуться дипломатією?Вони ж ні чим не відрізняються від кацапів,можливо навіть не такі кровожерливі,як мокша.
Чи демократичні цінності лише пустий звук для німців,а коли справа доходить до власного комфотру,то готові пожертвувати життям і кров'ю українців,заради лишньої чашки кави ?Забуваючи,що теж приклали руку,щоб виростити кремлівського монстра
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04.11.2022 01:43 Відповісти
Німці за пфеніг будуть торгуватись хоть з Ігіл.

Велика нація воїнів не менш велична у своєму дрібному торгашестві 🤔
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04.11.2022 02:53 Відповісти
Это результат отсутствия украинской пропаганды... И круглосуточное присутствие российской...
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04.11.2022 02:00 Відповісти
Зато у нас ежедневные видосики.
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04.11.2022 02:15 Відповісти
Не проблема. Хай віддадуть східну частину Берліну. Я думаю що ***** погодиться.
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04.11.2022 02:38 Відповісти
Немцам надо напомнить, что перед тем, как их дочек будут насиловать "освободители", бензин какое-то время будет дешевле.
Сначала полагается погладить.
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04.11.2022 02:41 Відповісти
Нажаль, в України не має Східної Пруссії, тому нам немає чого запропонувати путіну та вести з ним переговори.
Але німці можуть запропонувати йому, наприклад, Баварію щоб забрався з Криму та Таврії.
Ми не проти
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04.11.2022 02:50 Відповісти
Нашли на кого ссылаться- НА ПРОРОССИЙСКУЮ DW.
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04.11.2022 02:54 Відповісти
А вот поляки , НА КОТОРЫХ НАПАЛИ НЕМЦЫ 1 сентября 1939 года, так не считают
ПОЧЕМУ постоянно тут суют мнения немцев с их пророссийскими взглядами
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04.11.2022 03:02 Відповісти
Гниди.
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04.11.2022 03:11 Відповісти
Внуки "Мюнхенских соглашений"!
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04.11.2022 03:35 Відповісти
Якщо кількість прихильників "дипломатичного" подолання війни росте, то нехай вони відправляють Меркель та Шрьодера на рашку, та нехай друзі ***** благають його вивести війська з України та закінчити війну. А потім спитайте у путінських посіпак, як успіхи на дипломатичному фронті.
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04.11.2022 04:18 Відповісти
покажите гансам как спустя 80 лет, орки деревянный Рейхстаг им. Шайгуллина штурмуют. Может они хоть что-то поймут в "загадочной" кацапской душе. У кацапского быдла уже давно дипломатия это хамство , ложь и пропаганда. А их "дипломаты" это наркоманы, алкаши и гопники
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04.11.2022 06:25 Відповісти
Чому зараз самі запеклі бої на Бахмутському напрямку? - тому,що орки розуміють важливість логістики по материковій частині.
Вони зубами тримаються,пруть туди все,що в них є.Нам треба знищувати бк завдяки розвідці,на випередження.
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04.11.2022 06:31 Відповісти
До того і йде...як з Північною і Південною Кореями.
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04.11.2022 06:57 Відповісти
Ці рагулі посилено відгодовували кремлівського звіра, навіть після того, як він відкрито показав своє нутро, мають відповідати разом з ним.
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04.11.2022 07:00 Відповісти
Пусть , начинают с себя , восстановят стену , и Штази
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04.11.2022 07:20 Відповісти
У Німеччині зростає кількість прихильників дипломатичних зусиль для завершення війни в Україны?!

Яка то добра новина для Кремля власне того і добиваються: уміротворєнія умовного Заходу.

Ось і в Німеччині.... А там конгрес США переформатують після виборів...

І Натаньяху знову на коні... А ще тільки останній місяць осені..
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04.11.2022 07:36 Відповісти
Дипломатія пані Меркель ,нам дуже дорого коштує.
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04.11.2022 07:41 Відповісти
Історія Європу нічому не вчить! Були у 2 СВ два підхода до загарбницької диктатури. Перший Чемберлєн (Мюнхен) - здаємо Гітлеру Чехословаччину - і "принесем мир цілому поколінню" . Результат - ганьба і десятки млн. загиблих. Другий - Черчилль та Касабланка - безумовна капітуляція диктатора!
Знову заспівали про мюнхен, блд. Тільки Україна 2022 - не Чехословаччина 1938...
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04.11.2022 07:56 Відповісти
Цих прихильників б на передок, на тиждень... Думаю думка б змінилася... Якщо один з них здохне, ну то шо зробити... Така дипломатія...
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04.11.2022 08:24 Відповісти
Європа замерзає без мокшанського газу
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04.11.2022 08:49 Відповісти
Если Германия хочет добиться мира с помощью невоенных способов, то пусть она поддержит полное отключение сервиса СВИФТ для всех российских банков, в том числе для ЦБ РФ. Это мера действительно здорово приблизит окончание войны. Кстати это Запад обещал сделать еще в начале войны, но так и не сделал.
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04.11.2022 09:16 Відповісти
На это и ориентирована Россия. Это их тактика. Им плевать, что говорят европейские политики, они бьют по умам обычных людей.
И заметьте - ещё не декабрь. Именно зима покажет, кто есть кто.
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04.11.2022 09:16 Відповісти
Хотят браццкий договор Молотов -Риббентроп без Секретного Протокола о разделе Мира...23 августа 1939 года Фишка в том..что до этого братства с Германией .. были ещё два договора...в 1922 году в итальянском местечке Раппалла и в Берлине...кажись летом или осенью 1935 года...когда Гитлер уже был канцлером....именно после этого Берлинского договора товарообмен между двумя крысами Берлина и Мацковии был в миллиардах долларов...
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04.11.2022 09:23 Відповісти
С 2 декабря этого года начинается нефтяное эмбарго для крыс мавзолейных..а по факту и газовое...
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04.11.2022 09:24 Відповісти
Як тільки Zeбіли позбулися посла Мельника, так одразу німці почали здуватися. Соупадєніє? Не думаю!
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04.11.2022 10:13 Відповісти
Не выпускайте из Украины дорогие машины. Майбахи, и.т.п. Всю Европу раздражает сотня машин на украинских номерах. Почему мы Вам должны помогать, если у вас такие машины.
Нет проблем если машина до 50 тысяч евро например. Сложно немцам обьяснять откуда у Украинцев такие дорогие машины. За последний месяц уже раза четыре это мне говорили.
Скоро хрен кто будет помогать. Настроения плохие
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04.11.2022 11:15 Відповісти
ну так это ж мажоры выезжают...нормальные все тут....и без майбахов конечно
и на каком основании вы не выпустите владельца майбаха....
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05.11.2022 00:31 Відповісти
 
 