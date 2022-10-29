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Штайнмаєр про війну в Україні: Фіктивний несправедливий мир лише посилить апетит Путіна

штайнмаєр

Російський президент Володимир Путін у своїй імперській одержимості не просто порушив правила, а перевернув усю шахівницю та зруйнував увесь європейський безпековий порядок.

Про це заявив федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На переконання Штайнмаєра, "сумна правда полягає в тому, що світ перебуває зараз на шляху до фази конфронтації – навіть якщо він як ніколи потребує співпраці". "Що це означає для нас у Німеччині? Настають важкі роки, суворі роки… Щоб вижити в цей час, ми можемо опертися на потужність і силу, яку ми набули за останні кілька років. І досвід, який ми отримали у подоланні інших серйозних криз, допоможе нам", - заявив він.

За словами Штайнмаєра, німцям не потрібен менталітет війни, "але нам потрібна стійкість". І сюди належать, перш за все, сильні і добре оснащені збройні сили ФРН (Бундесвер). "На це сподіваються наші громадяни, але також і наші сусіди та партнери. Ми – сильна країна в центрі Європи. Ми маємо обов’язок виконувати свою роль у захисті Альянсу – набагато більше сьогодні, ніж тоді, коли інші, особливо Сполучені Штати, простягали над нами руку захисту. Довгий час ми могли покладатися на інших і все ще можемо, але тепер інші також повинні мати можливість покластися на нас", - заявив він.

Говорячи про відчуття багатьма німцями "зв'язку з Росією та її народом", президент ФРН зазначив, що "якщо поглянути на сьогоднішню Росію, то тут вже немає місця старим мріям". "Сьогодні наші країни протистоять одна одній. Путін очолює армію загарбників, а українці захищають свою країну, яку будували тридцять років з моменту здобуття незалежності. Загарбницька війна Росії зруйнувала мрію Горбачова про "спільний дім у Європі". Це наступ на закон, на принципи ненасильства та непорушності кордонів. Це напад на все, за що ми, німці, виступаємо", - сказав Штайнмаєр.

На цьому тлі німецький президент запевнив, що ФРН продовжуватиме підтримувати Україну "до тих пір, поки це буде потрібно" – у військовій, політичній та фінансовій сферах, але також при відбудові. Також Штайнмаєр наголосив на важливості продовження санкційної політики проти РФ, навіть попри негативний вплив цих санкцій на німецьку економіку. "Так, санкції мають ціну, в тому числі і для нас. Але якою була б альтернатива? Бездіяльно спостерігати за цим злочинним нападом? Просто все продовжувати, ніби нічого не сталося?", - заявив він.

Також читайте: Історія відносин з Росією доводить, що економічна співпраця не гарантує політичного зближення. Європа має засвоїти урок, - Штайнмаєр

Говорячи про прагнення до миру, Штайнмаєр зазначив, що "перед обличчям зла доброї волі недостатньо. "Бо ми маємо жорстокі атаки Росії за останні вісім місяців: підлі та нелюдські. Уявний мир, який винагороджує такі дії, мир, який скріплює захоплення землі Путіним, не є миром", - зазначив він.

Штайнмаєр додав, що такий "мир" лише б означав панування терору для багатьох українців, життя яких було б віддано в руки російських загарбників. "Що ще гірше, такий фіктивний мир лише посилить голод Путіна. Молдова і Грузія, а також наші партнери по НАТО в країнах Балтії живуть у страху", - додав німецький президент.

Президент ФРН зазначив, що українці, які щодня переховуються у підвалах від російських ракетних атак, "також хочуть миру, навіть більше, ніж ми". "Але вони мають рацію, коли кажуть: мир, якого ми прагнемо, має бути справедливим миром. Миром, який зберігає незалежність і свободу України. Несправедливий мир не є рішенням, оскільки він містить насіння нового насильства. До того, несправедливий мир зміцнить усіх тих у світі, чия жага влади не знає ні законів, ні правил. Це теж не може бути в наших інтересах", - наголосив Штайнмаєр.

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Топ коментарі
+25
Це якийсь не той Штанмайєр.
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29.10.2022 00:06
+19
Человек хотел увидеть все своими глазами и увидел! Молодец!Умный человек всегда признает свои ошибки и будет их исправлять , а дурак будет упорствовать в своих ошибках!
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29.10.2022 00:32
+16
Це той що треба .!! А той , інший , маю надію що він полетів кудись - на Марс . .
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29.10.2022 00:16
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Це якийсь не той Штанмайєр.
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29.10.2022 00:06 Відповісти
Просто він дуже прудкий та метикуватий: не мине й 8 місяців встигнеш кліпнути - а він уже змінився.
Дас іст фантастішь - та й годі!
Ги...
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29.10.2022 00:11 Відповісти
Це той що треба .!! А той , інший , маю надію що він полетів кудись - на Марс . .
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29.10.2022 00:16 Відповісти
тривога в корюківському укритті пішла йому на користь
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29.10.2022 00:17 Відповісти
Саме той, дуже гнучкий
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29.10.2022 00:57 Відповісти
Після того як америкаці заблокували путінськи картки багато европейських путінферштейн втратили доходи , а на халяву Путіна ніхто любити не хоче
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29.10.2022 01:04 Відповісти
Сейчас мир стал другим! И люди стали другие!
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29.10.2022 03:56 Відповісти
оооо...ты как запел....где ж ты раньше был, соловей?!)))
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29.10.2022 00:08 Відповісти
может он был там где дороги строили и мир в очке ***** разглядывали?
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29.10.2022 00:34 Відповісти
Та здається його формула на декілька років раніше з'явилась
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29.10.2022 00:50 Відповісти
Гарно сказав. А після цього заборонив би російську пропаганду в Німеччині. І ще гарно було б повернути на родіну кацапів,які їдять зараз сосиски і запивають німецьким пивом.
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29.10.2022 00:09 Відповісти
осенение на него снизошло.
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29.10.2022 00:11 Відповісти
Ого! Штайнмайер подтёрся формулой Штайнмайера? Походу он таки провёл работу над ошибками
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29.10.2022 00:11 Відповісти
Надо же - всего-то два часа в бомбоубежище...
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29.10.2022 00:15 Відповісти
Может его видосиками пытали?
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29.10.2022 01:35 Відповісти
Наверное, его в Бахмут обещали свозить, а там никакого бомбоубежища нету.
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29.10.2022 05:00 Відповісти
Ето точно тот Штанмайер? Как человека и3менило два часа посиделки в бомбоубежище. А если бы еще выключили свет и кто то надел ему в темноте ведро на голову и дрыном сверху бахнул
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29.10.2022 00:22 Відповісти
Вот что бункер животворящий делает!
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29.10.2022 00:28 Відповісти
Человек хотел увидеть все своими глазами и увидел! Молодец!Умный человек всегда признает свои ошибки и будет их исправлять , а дурак будет упорствовать в своих ошибках!
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29.10.2022 00:32 Відповісти
Да. а конченные идиоты год отрицают по вагнеровцам операцию, и 73 процента гавкают на союзников
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29.10.2022 00:44 Відповісти
.

а пам'ятаєте, панове, як ще 10 мiсяцiв тому одна мавпа серед слуг гавкала -

"Большинство, увидев, что три, четыре, пять "точных дат" уже прошли, поняли, что это просто устрашение и попытка сеять панику. Я не знаю реальных причин, почему США так поступают, но это точно работает не в пользу экономики Украины. Мы общаемся по дипломатическим каналам. Господин Кулеба как министр иностранных дел неоднократно поднимает этот вопрос, потому что это не по-дружески.
Я о США и других странах, которые пытаются сеять панику".

https://i.lb.ua/087/13/61f3bef570b6e.jpeg
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29.10.2022 03:28 Відповісти
Только сильный человек может признать ошибки. Будет дружить дальше! На стороне Украины правда ,
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29.10.2022 04:00 Відповісти
Дякую, розсмішили дрином, хоч недипломатично, але настрій покращав
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29.10.2022 00:35 Відповісти
ПУТИН ПРОИГРЫВАЕТ УКРАИНСКОЙ АРМИИ И ТЕПЕРЬ РЕШИЛ ПОВОЕВАТЬ С УКРАИНСКИМ НАРОДОМ! БУНКЕРНЫЙ ДО СИХ ПОР НЕ ПОНЯЛ, ЧТО НАРОДУ УКРАИНЫ ОН ПРОИГРАЛ ЕЩЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ!
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29.10.2022 00:43 Відповісти
Що це з ним Дякую! Мужик!
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29.10.2022 00:46 Відповісти
Путінські картки америка заблокувала
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29.10.2022 01:01 Відповісти
С голоду подохнет.. чемодан пустой будет
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29.10.2022 04:01 Відповісти
Нарешті німці почали по-справжньому боятись божевільного ***** та його орків. Зараз багато , що може змінитися у їхньому відношенні до нас та цієї війни.

Дуже б хотілось, щоб німці почали працювати з винищенням кремлівської пропаганди у Німеччині, депортацією проросійських кацапських блохєрів та блохєрш, які у секс-індустрії там працюють, а у вільний від роботи час пропагандонять рузкій мір.
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29.10.2022 00:52 Відповісти
Штанмайєр став Бандерівцем?

Нічосі у Чернігові мухи кусають!
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29.10.2022 01:01 Відповісти
Штайнмаер интроверт как будто и все время скрывал эмоции от мира, а внутри видать все бурлило, и когда он внутри все реакции переработал, то его прорвало. Он понимает, что Россия захватив еще, накопит силы и захватит еще, а потом еще и еще, и последние еще - это была Германия. То бишь Штайнмаер понимает, что лучше врага остановить подальше от своих границ, чем вести войну на своей территории.
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29.10.2022 01:05 Відповісти
Отакої! Табуретом по ботоксному писку - без жодної формули.
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29.10.2022 01:25 Відповісти
**************! Штанмайєр наш!
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29.10.2022 01:26 Відповісти
діду нарешті дали пігулку?
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29.10.2022 01:26 Відповісти
Дід подивився своїми очами, посидів у бомбосховищі, почув сирени повітряної тривоги на власні вуха - це діє краще, ніж будь-яка пігулка!
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29.10.2022 10:29 Відповісти
фігсссє Вальтера плющить........ так вот ано чьо, міхалич......
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29.10.2022 01:45 Відповісти
Чекаємо наступного візиту, ще декілька годин в укритті, а там, гляди, і танки підвалять...
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29.10.2022 05:45 Відповісти
Нарешті це та нова формула Штаймаера яку всі хотіли чути
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29.10.2022 06:50 Відповісти
Шо ж ти ,діду,так довго прозрівав?(((
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29.10.2022 07:05 Відповісти
"От що творить з людиною реалізм" (с)
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29.10.2022 07:53 Відповісти
"Формула Штанмайера" здорового человека =)
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29.10.2022 09:33 Відповісти
Дякую, пан Штайнмайер!
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29.10.2022 09:38 Відповісти
Умеый человек в состоянии расстаться со своими иллюзиями под влиянием действительности...
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29.10.2022 10:08 Відповісти
Убежище вместе с украинцами точно на него подействовало. Хорошее начало. Надеемся что продолжение тоже будет в том же духе.
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30.10.2022 03:37 Відповісти
 
 