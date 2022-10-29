Штайнмаєр про війну в Україні: Фіктивний несправедливий мир лише посилить апетит Путіна

Російський президент Володимир Путін у своїй імперській одержимості не просто порушив правила, а перевернув усю шахівницю та зруйнував увесь європейський безпековий порядок.

Про це заявив федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На переконання Штайнмаєра, "сумна правда полягає в тому, що світ перебуває зараз на шляху до фази конфронтації – навіть якщо він як ніколи потребує співпраці". "Що це означає для нас у Німеччині? Настають важкі роки, суворі роки… Щоб вижити в цей час, ми можемо опертися на потужність і силу, яку ми набули за останні кілька років. І досвід, який ми отримали у подоланні інших серйозних криз, допоможе нам", - заявив він.

За словами Штайнмаєра, німцям не потрібен менталітет війни, "але нам потрібна стійкість". І сюди належать, перш за все, сильні і добре оснащені збройні сили ФРН (Бундесвер). "На це сподіваються наші громадяни, але також і наші сусіди та партнери. Ми – сильна країна в центрі Європи. Ми маємо обов’язок виконувати свою роль у захисті Альянсу – набагато більше сьогодні, ніж тоді, коли інші, особливо Сполучені Штати, простягали над нами руку захисту. Довгий час ми могли покладатися на інших і все ще можемо, але тепер інші також повинні мати можливість покластися на нас", - заявив він.

Говорячи про відчуття багатьма німцями "зв'язку з Росією та її народом", президент ФРН зазначив, що "якщо поглянути на сьогоднішню Росію, то тут вже немає місця старим мріям". "Сьогодні наші країни протистоять одна одній. Путін очолює армію загарбників, а українці захищають свою країну, яку будували тридцять років з моменту здобуття незалежності. Загарбницька війна Росії зруйнувала мрію Горбачова про "спільний дім у Європі". Це наступ на закон, на принципи ненасильства та непорушності кордонів. Це напад на все, за що ми, німці, виступаємо", - сказав Штайнмаєр.

На цьому тлі німецький президент запевнив, що ФРН продовжуватиме підтримувати Україну "до тих пір, поки це буде потрібно" – у військовій, політичній та фінансовій сферах, але також при відбудові. Також Штайнмаєр наголосив на важливості продовження санкційної політики проти РФ, навіть попри негативний вплив цих санкцій на німецьку економіку. "Так, санкції мають ціну, в тому числі і для нас. Але якою була б альтернатива? Бездіяльно спостерігати за цим злочинним нападом? Просто все продовжувати, ніби нічого не сталося?", - заявив він.

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Говорячи про прагнення до миру, Штайнмаєр зазначив, що "перед обличчям зла доброї волі недостатньо. "Бо ми маємо жорстокі атаки Росії за останні вісім місяців: підлі та нелюдські. Уявний мир, який винагороджує такі дії, мир, який скріплює захоплення землі Путіним, не є миром", - зазначив він.

Штайнмаєр додав, що такий "мир" лише б означав панування терору для багатьох українців, життя яких було б віддано в руки російських загарбників. "Що ще гірше, такий фіктивний мир лише посилить голод Путіна. Молдова і Грузія, а також наші партнери по НАТО в країнах Балтії живуть у страху", - додав німецький президент.

Президент ФРН зазначив, що українці, які щодня переховуються у підвалах від російських ракетних атак, "також хочуть миру, навіть більше, ніж ми". "Але вони мають рацію, коли кажуть: мир, якого ми прагнемо, має бути справедливим миром. Миром, який зберігає незалежність і свободу України. Несправедливий мир не є рішенням, оскільки він містить насіння нового насильства. До того, несправедливий мир зміцнить усіх тих у світі, чия жага влади не знає ні законів, ні правил. Це теж не може бути в наших інтересах", - наголосив Штайнмаєр.

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