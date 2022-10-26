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Штайнмаєр після візиту в Україну: "Усе набагато страшніше, ніж собі уявляють у Німеччині"

штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після свого вчорашнього візиту до Києва заявив, що ситуація в нашій країні набагато страшніша, ніж її уявляють у Німеччині.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час інтерв'ю Tagesschau.

Учора під час своєї поїздки Штайнмаєр вимушений був близько двох годин провести в одному з укриттів Чернігівської області через оголошену в країні повітряну тривогу.

"Усе набагато страшніше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині. Мене шокували історії, які нам розповідали. Кожен, хто може думати та співчувати, хоче, щоб бойові дії в Україні припинилися", - сказав він.

Штайнмаєр також зазначив, що мир має бути справедливий.

"Це означає, що суверенітет, незалежність і територіальна цілісність України мають бути збережені. Наразі ми не на тому етапі", – розчарував він тих, хто очікує на швидке припинення війни.

Читайте: Україна хоче справедливого миру, бо несправедливий може викликати лише нову війну, - Штайнмаєр

Нагадаємо, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту в Україну 25 жовтня повідомив, що Німеччина планує найближчим часом надати Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню MARS і чотири гаубиці. Також наша держава отримає нові засоби ППО.

Автор: 

візит (1583) Україна (5887) Штайнмаєр Франк-Вальтер (342)


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Топ коментарі
+71
А МІГ ВІН ВСЕ ЦЕ ПОБАЧИТИ ЩЕ 8 МІСЯЦІВ ТОМУ. Пиха нашого поца нам усім дорого коштує.
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26.10.2022 14:42
+67
Этот прозрел.
Визите сюда старую суку Меркель с пид...ми Саркози и Берлускони. И Илюху Максимова захватите, пардон, Илона Маска и папика с погонялом "Римский"
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26.10.2022 14:44
+37
дві години в бомбосховищі вправляють мізки краще кількарічних розмов
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26.10.2022 14:56
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А МІГ ВІН ВСЕ ЦЕ ПОБАЧИТИ ЩЕ 8 МІСЯЦІВ ТОМУ. Пиха нашого поца нам усім дорого коштує.
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26.10.2022 14:42 Відповісти
дві години в бомбосховищі вправляють мізки краще кількарічних розмов
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26.10.2022 14:56 Відповісти
в бомбоубежище не было ничего особенного. Его поразило то о чем молчали наши журналисты - им насрать. О том что он ехал через ЧЕРНИГОВ. а потом еще в какой-то райцентр. Вот где руины..
да и в самом Чернигове целых домов осталось меньше половины.
В Киеве тоже надо возить в месте где прилеты были. Вон, на Лукьяновке - и то понимаешь, как все печально когда видишь дырку в Артема и вынесенные окна в офисном здании рядом.
ну вот из самого простенького зато центр, наверняка показали
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26.10.2022 15:05 Відповісти
В августе 2021 года прожил неделю в черниговском отеле "Украина": уют, чистота, радушие доброжелательного персонала оставили прекрасные воспоминания:

сейчас отель превращен орками в руины. Как может обычный отель считаться военной целью для ракеты "Калибр"?

Орки - это нелюди.

Прекрасная черниговская библиотека царской постройки благополучно пережила без единого повреждения Первую мировую, Гражданскую, Вторую мировую войну, за 2 года немецкой оккупации в ней не было разбито даже ни одного стекла.

А в 21-ом веке московские орки долбили по этой библиотеке крупнокалиберными снарядами.
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26.10.2022 15:34 Відповісти
Поэтому я против сранения с фашистами или даже нацистами. Они гораздо ближе к коммунистам и Джугашвили. Это российский нарратив сравнивать агрессора с немцами, они старательно обходят стороной упоминания и сравнения со сталинизмом. Гитлер создал свои концлагеря по образу и подобию сталинских гулагов и никакой Гитлер не сравниться с преступлениями Джугашвили.
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26.10.2022 18:56 Відповісти
згоден на всі 100%, більш нелюдського та кривавого режиму, ніж радянський комуняцький режим, у 20 столітті не було, тому москалота копіює не німців, вони копіють куміра ху@ла - сатану сталіна
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26.10.2022 20:05 Відповісти
mrtime1800 написал:

"Поэтому я против сравнения с фашистами или даже нацистами. Орки гораздо ближе к коммунистам и Джугашвили. Это российский нарратив сравнивать агрессора с немцами, они старательно обходят стороной упоминания и сравнения со сталинизмом. Гитлер создал свои концлагеря по образу и подобию сталинских гулагов и никакой Гитлер не сравниться с преступлениями Джугашвили."

Абсолютно правильная историческо-нравственная оценка.

Простой, но очень показательный пример из истории: 2 августа 1942 года, за 4 дня перед бомбовыми ударами по военным аэродромам в Ставрополе и в Минеральных Водах немцы сбросили на каждый город по 200 тысяч листовок с предупреждениями мирным жителям о предстоящих бомбардировках военных аэродромов и с разъяснениями населению в каких частях городов безопаснее всего укрыться. Также в листовках был призыв к мирным жителям срочно выехать в близлежащие пригородные сёла и провести в сёлах день 6 августа, когда будут нанесены бомбовые удары по военным аэродромам.

Московские орки сделали предупреждение мирным жителям Украины за 4 дня до массированных варварских ракетных ударов по 11 областям 10 октября 2022 года? Жителей Винницы орки предупреждали 14 июля о ракетном ударе, которым были убиты, разорваны в куски 24 винничан, включая 2-ух летнюю девочку и её маму и 8-летнего Костю Пряхина, русского беженца из Херсона?

Полностью поддерживаю ваш фундаментальный вывод, уважаемый mrtime1800 .
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27.10.2022 08:32 Відповісти
вони бачать що в Монако робиться і роблять висновки що в Україні все заіпісссь. Тому по правді в мене до Штайнмаєра претензій немає. Претензії до ублюдочної зеленої влади що приближеним до Тіла та прихвостням влаштовує райське життя а пересічні в злиднях рятують країну
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26.10.2022 15:02 Відповісти
А ще дорожче коштують його дурість і зрада.
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26.10.2022 15:22 Відповісти
Він президент Німеччини, а не України. Це не його завдання дбати про безпеку України.
А ось наш незрівнянний стратег всіх часів і народів по прізвиську "членограй" взагалі навесні збирався на шашлики та дбав лише про дороги. Ось і маємо що маємо.
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26.10.2022 19:22 Відповісти
Дурко, шо таке твій рот говорить? Мозк не контролює зовсім, бачу
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26.10.2022 22:16 Відповісти
Прозрів.
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26.10.2022 14:44 Відповісти
Штанмаер на стороне справедливости! Теперь вместе с шольцем вагонами отправлять оружие будут. Достал их плешивый.
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26.10.2022 14:56 Відповісти
Сидя в роскошном чистом Берлине с его наибольшим количеством парков и озёр, невозможно прочувствовать через телевизионную картинку, какой ужас творит в Украине орковская Орда.

Вот сейчас Штайнмайер побывал в черниговском бомбоубежище и сразу понял, что надо всем миром мочить Крысу, загнанную в угол.
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26.10.2022 15:03 Відповісти
соласен, один раз увидеть - это больше тысячи слов.
Если бы не Зелупонь и его обидочки то все было бы раньше - и деньги и оружие и понимание...
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26.10.2022 15:07 Відповісти
Наоборот, если бы не "обидочки", то уже был бы план штайнмайера - 2.0
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27.10.2022 03:15 Відповісти
Те ж саме, до речі, відбулось і з Макроном. Коли він приїхав на екскурсію в деокуповану Бучу. Підхід дуже правильний. Всім промивати очі українською реальність.
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26.10.2022 15:30 Відповісти
Подход правильный, но ваши выводы не правильные. Что случилось с макроном? А ничего не случилось, каким он был, таким и остался. Тогда его свозили в Бучу и он не осмелился предлагать капитуляцию. Но, прошло несколько месяцев и он снова взялся за старое.
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27.10.2022 03:38 Відповісти
тепер ще треба терміново дати дідові Байдену дві години у бункері під артою послухати сонату ля-мінор "Прильоти".
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27.10.2022 02:08 Відповісти
Этот прозрел.
Визите сюда старую суку Меркель с пид...ми Саркози и Берлускони. И Илюху Максимова захватите, пардон, Илона Маска и папика с погонялом "Римский"
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26.10.2022 14:44 Відповісти
Перші троє вже навряд чи прозріють ,, їх вже тільки могила виправить .!!
Вони все чудово розуміють , але тваринний страх перед паРашою , а для декого і кацапські грошики , які для них - не пахнуть , відключають їм раціональне мислення . !! .
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26.10.2022 14:55 Відповісти
Перші три , тим більше, вже нах нікому не потрібні...
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26.10.2022 14:58 Відповісти
Це точно .. .
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26.10.2022 15:00 Відповісти
Трибуналу в Гааге могут пригодиться.
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26.10.2022 15:02 Відповісти
Золотые слова, герр Альте Зольдат.
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26.10.2022 15:38 Відповісти
Маск тупо играл на бирже и троллил. А Папа Римский формально говорил в контексте церкви.
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26.10.2022 14:59 Відповісти
Надо же, так поиграл что его акции обвалились. А папик в контексте какой церкви говорил? РПЦ?
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26.10.2022 15:01 Відповісти
Ти мабуть не знаєшь що грати на біржі це в тому числі ставити на те, що якісь конкретні акції впадуть?)))) і якщо ти вчасно вгадав то фактичний прибуток від падіння акцій буде той же свмий, як і від вдалого зростання )) а з умови на те, що коли Маск сказав що старлінк і далі буде працювати і все стихло фактичний курс його акцій знов пійшов угору. Таким чином Маск як раз таки зіграв дуже добре. І вже не вперше доречі. Так саме він робив із біткоїном знаючи, що після його хвалебних твітів всі кинуться його скуповувати.
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26.10.2022 15:08 Відповісти
Ложечки нашлись, а осадок остался.
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26.10.2022 15:11 Відповісти
Причем 2ды... И на падении и на подъеме. Которые сам же и "создал"...
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26.10.2022 18:04 Відповісти
Очень часто обвал тоже выигрыш. Таковы реалии финансового рынка.
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26.10.2022 15:09 Відповісти
От шоб он теперь так ПОСТОЯННО выигрывал.
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26.10.2022 15:10 Відповісти
Ему это было выгодно.
Нет, католической. Ну не мог он сказать что то иное.
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26.10.2022 15:17 Відповісти
Ну, с учётом того, сколько грязного и неправедного иудиного бабла зашло в банк Ватикана от парашников и лично от поца срущего в чемодан, оно и не удивительно, что этот старый и меркантильный сквалыжник не мог сказать что то иное.
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26.10.2022 15:19 Відповісти
Лично видели? Или как с остальными сказочками зрадофилов....
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26.10.2022 16:59 Відповісти
Маск целенаправленно сделал так чтобы цены на акции обвалились. Чтобы их скупить.
за это с ним побеседовали ФБР. Потом подкобчился Пентагон. и опа - Маск уже не хочет денег от Украины за Старлинк, и внезапно и расследование ФБР по Твиттеру приостановилось.
Уолл-стрит смотрели? ну вот.
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26.10.2022 15:17 Відповісти
Я не биржевой маклер. А за ФБР я сразу сказал что поработает с Илюхой.
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26.10.2022 15:20 Відповісти
А от с Украины деньги требовал?
Акции Маска на том же уровне уже пару месяцев,никто не подскакивал.
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26.10.2022 17:46 Відповісти
нах они нужны, у них давно нет авторитета тем более у сидящего под арестом Саркози. Да и Берлускони уже давно пугало в Италии.
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26.10.2022 15:08 Відповісти
А для наглядности на камеру их рыла продемонстрировать.
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26.10.2022 15:09 Відповісти
Орбана ще хай захватять.
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26.10.2022 15:14 Відповісти
Этот конченый. Бесполезно с этим полумонголом-полуциганом.
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26.10.2022 15:15 Відповісти
це він про Зебуіна після того, як наживо побачив
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26.10.2022 14:50 Відповісти
Скажите фрау Меркель велике дякую!
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26.10.2022 14:51 Відповісти
ему-то что. Ему пофигу. Это у нас война - нас должно больше волновать чем его.
а мы за Зелю голосовали и за "договоримся посередине"
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26.10.2022 15:10 Відповісти
Переконався в наслідках своєї формули
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26.10.2022 14:52 Відповісти
Сподівась, побачене спонукає Германію, ще активніше підтримувати Україну.
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26.10.2022 14:52 Відповісти
Та там насправді можна нікуди не ходити.
Прямо на центральному залізничному вокзалі є експозиція про перші місяці війни і як наші люди евакуювалися. Там просто фотки, відео і речі.
ЦЮ ЕКСПОЗИЦІЮ НЕМОЖЛИВО ДИВИТИСЯ БЕЗ СЛІЗ
Навіть якщо ти сорокалітній дядько який купу лайна в житті бачив...
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26.10.2022 14:53 Відповісти
Передзвони ***** та вислови своє занепокоєння.
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26.10.2022 14:54 Відповісти
лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать (или не услышать !!!...или услышать но не поверить)
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26.10.2022 14:56 Відповісти
Дупа хоч і німецька, але під обстрілами "жим-жим".
Природньо
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26.10.2022 14:56 Відповісти
он не побоялся приехать. Понимал что его ожидает, хотя мог и не приезжать - он нам ничего не должен. Так с чего ВЫ язвите?
вот жеж убогое...
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26.10.2022 15:11 Відповісти
Ну так Зе казав три Роки тому...я ваш Приговор,мы их сделали...,вместе...шампанское рекою...самое интересное что в том компании были Гордоны доктор Кошмаровский и даже Савик Шустер..и прочие Наташи Власенко...
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26.10.2022 14:57 Відповісти
Влащенко...,Sorry,,,а то вдруг Наталья скаже,Сенатор подам в Суд...🤣
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26.10.2022 14:59 Відповісти
В Бучу его свозили?
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26.10.2022 15:01 Відповісти
я сама киевлянка, но то, как носятся с Бучей и Ирпенем, уже достало. ы в курсе что в Украине ВЕЗДЕ где побывали оккупанты - руины?
он был в Чернигове.
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26.10.2022 15:15 Відповісти
У меня коллеги по работе из БУчи, поэтому я про Бучу больше слышал.
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26.10.2022 19:45 Відповісти
Чернигов был в окружении, но орки туда не зашли.
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26.10.2022 23:27 Відповісти
Не стоит возить всех в одно место - наши правильно делают, что возят всех визитеров в РАЗНЫЕ места кацапских преступлений - так кацапская ложь о "постановках" развеивается гораздо эффективнее.
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26.10.2022 15:47 Відповісти
Дійшло ушльопку?
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26.10.2022 15:04 Відповісти
Чувствую запах обосранных штанов.

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26.10.2022 15:16 Відповісти
Ніхто не розуміє, доки на своїй шкурі не відчує. Це стосується всіх граней буття. Інакше сказати "Ситий голодному не товариш".
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26.10.2022 15:21 Відповісти
не розуміж той, хто психопатичний та неемпатичний....
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27.10.2022 04:09 Відповісти
Добрым словом и воздушной тревогой вы можете добиться гораздо большего, чем просто глубокая озабоченность.
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26.10.2022 15:23 Відповісти
Маска пригласите в Бучу, пусть тоже прозреют, а то живут в своем розовом мире с любовью к кацапикам. А меркаль в мешок и насильно привезите, пусть посмотрит что ее любимій путлер-ганс натворил.
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26.10.2022 15:25 Відповісти
Новая формула Штайнмайера должна быть: военная промышленность Германии работает по формуле 24/365
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26.10.2022 15:57 Відповісти
Кажуть, що написав нову формулу:

росія х нуль = 0.
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26.10.2022 15:57 Відповісти
Треба Маску персонально запрошення надіслати. З виїздом не тільки в Київ, але хоча б в Харків.
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26.10.2022 16:59 Відповісти
Лучше в Гостомель, чтобы посмотрел на разрушенную Мрию, а потом в Николаев или Харьков
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26.10.2022 17:07 Відповісти
Интересно,Ахметов приезжал это посмотреть.
Вроде бы Штайнмаер немецкими налогоплатильщиками выбран и за свой народ отвечает,а не за украинский.
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26.10.2022 17:44 Відповісти
https://t.me/pecherhill/801 Печерский Холм :
Источники в ОП сообщают, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко стал фигурантом международного скандала. http://https//twitter.com/otkachenkoua/status/1584621199958515712 Он и представители медиагруп, принимающих участие в едином телемарафоне, встретились с послами государств G7 . Инициатором встречи была украинская сторона, а причина - банальна: Ткаченко пытался просить у послов стран G7 денег на поддержку единого марафона, подавая его как опору правды и европейских ценностей, противостоящих российской пропаганде.
Послы, естественно, слегка обалдели от такой постановки вопроса. Ведь команда Зеленского под предлогом войны монополизировала телеэфир Украины, и она еще и денег на его поддержку просит у демократических государств с действующей свободой слова!
Но потом один из топ-менеджеров телеканала "Рада" Владислав Матяш (бывший генеральный продюсер медведчуковского телеканала 112) потребовал от послов государств G7 отчета о том, каким украинским телеканалам их правительства уже предоставляли финансирование. Матяш непрозрачно намекал на телеканалы "Прямой", "5-й" и "Еспрессо", как известно, вещающие отдельно от единого телемарафона.
А послы G7 такого терпеть не стали. Не скрывая своего раздражения, они произнесли ряд чисто протокольных фраз о поддержке "инклюзивной, независимой журналистики". https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1584809585596321794 Отсюда эти слова попали в официальный релиз .
А вот что в релиз не попало, так это то что послы Германии и Канады четко дали понять, что видят все признаки монополизации телевизионной сферы Украины правящей верхушкой. Послы напирали на возвращении в эфир независимых телеканалов.
Денег, Ткаченку, естественно никто не дал. Но и это не конец.
Еще одним результатом встречи министра Ткаченко и послов G7 стал ряд звонков в Офис президента из посольств западных государств и из иностранных структур. Вопрос был один: "Ребятки, а что у вас со свободой слова?" Ведомству Ермака прозрачно дал понять, что сюжеты о выключении из эфира телеканалов "Прямой", "5-й" и "Еспрессо" с интервью ведущих и работников каналов в западной прессе - это лишь дело времени. А тезис "Зеленский рушит свободу слова" на демократическом Западе его героический имидж убьет мгновенно.
Запад крайне недоволен тем, что украинская власть упорно пытается сохранить формат единого телемарафона. Часики тикают.
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26.10.2022 17:44 Відповісти
На днях вступление в ЕС и НАТО,по видосикам обещали.
То они всё не правильно поняли.
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26.10.2022 17:53 Відповісти
Придурка Ткаченко давно надо гнать из министров . Я уже десятки примеров приводила его вредительства Украине.

никто всерьёз не объединяет его проколы в единый материал
А завтра будет как с Богуслаевым - ой, мы не знали
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26.10.2022 17:58 Відповісти
Ткаченко взагалі не відповідає зайнятій посаді Цей міністр нічого не знає про ******* українську історію та культуру, за винятком, звичайно, естрадної попси та запозичених у заходу шоу-програм. Інакше б не зганьбився так з отим флєшмобом та вигадування нового жесту на підтримку України. Потім, коли в суспільстві його ініціатива не знайшла підтримки, почав говорити, що, мовляв вони знали про тризуб Чорновола. Та в тім-то й річ, що не знали, але ж не могли справді сказати, що ні в зуб ногою в українській історії та культурі нової доби.
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26.10.2022 22:34 Відповісти
І така людина очолює міністерство культури та інформаційної політики. Хоча чому дивуватися, какой поп, такий и приход.
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26.10.2022 22:38 Відповісти
Це лише СЛОВА німецького політика, який не приймає ключових рішень. У Німеччині рішення приймає канцлер. Крім того, його слід запитати, скільки мільярдів євро було перераховано Німеччиною Москві в обмін на постачання газу після початку вторгнення 24 лютого. І, для порівняння, скільки коштувала німецька допомога Україні?
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26.10.2022 19:53 Відповісти
То есть тебе сравнить на какую сумму немцы купили себе газа,с сумой сколько денег тебе подарили?
Оригинально.
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26.10.2022 20:08 Відповісти
Немцы нам ничего не должны. Немцы должны тихо сидеть под ядерным зонтиком НАТО, получать откаты за российский газ и чесать языком про "ужасную коррупцию" которая мешает вступлению Украины в НАТО .
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26.10.2022 20:20 Відповісти
Справа в тому, що після початку повномасштабного вторгнення німці нагодували російського агресора величезними грошима
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26.10.2022 20:40 Відповісти
Немцы ни копейки кацам не давали.А вот беженец им стоит 1 тыс в месяц× 1 миллион=1 Миллиард евро Украине в подарок,ежемесячно.
Ты думаешь в Украине хоть что то украинского производства?Что?

Украина постоянно финансирует таким образом разных агрессоров.
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26.10.2022 21:27 Відповісти
давали. не копейки - мільярди євро...
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27.10.2022 05:53 Відповісти
Бляха, цілих дві установки! Тепер ми переможемо напевно! Вони б краще перевірили біженців, хто з них втратив житло, хто з районів з активним бомбардуванням, хто без дітей, а хто просто влаштував собі паразитто-життя і при цьому кляне німців, що мало. Чисто кацапи.
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26.10.2022 22:58 Відповісти
Велике Крадівництво Зе влади при будівництві доріг на окупованих територіях -
https://www.youtube.com/watch?v=7CtyJgEa7tM https://www.youtube.com/watch?v=7CtyJgEa7tM
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26.10.2022 23:30 Відповісти
Золоті слова , їх би в вуха шмеркель " вдути " .Авось ***** прозріє .
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27.10.2022 00:59 Відповісти
хай їй кацапська ракету і в вухо і в п..ду вдує!... буде незабутній кайф!
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27.10.2022 04:15 Відповісти
 
 