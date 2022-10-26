Штайнмаєр після візиту в Україну: "Усе набагато страшніше, ніж собі уявляють у Німеччині"

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після свого вчорашнього візиту до Києва заявив, що ситуація в нашій країні набагато страшніша, ніж її уявляють у Німеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час інтерв'ю Tagesschau.

Учора під час своєї поїздки Штайнмаєр вимушений був близько двох годин провести в одному з укриттів Чернігівської області через оголошену в країні повітряну тривогу.

"Усе набагато страшніше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині. Мене шокували історії, які нам розповідали. Кожен, хто може думати та співчувати, хоче, щоб бойові дії в Україні припинилися", - сказав він.

Штайнмаєр також зазначив, що мир має бути справедливий.

"Це означає, що суверенітет, незалежність і територіальна цілісність України мають бути збережені. Наразі ми не на тому етапі", – розчарував він тих, хто очікує на швидке припинення війни.

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Нагадаємо, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту в Україну 25 жовтня повідомив, що Німеччина планує найближчим часом надати Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню MARS і чотири гаубиці. Також наша держава отримає нові засоби ППО.