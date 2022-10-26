Штайнмайер после визита в Украину: "Все гораздо страшнее, чем себе представляют в Германии"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после своего вчерашнего визита в Киев заявил, что ситуация в нашей стране намного страшнее, чем ее представляют в Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время интервью Tagesschau.

Вчера во время своей поездки Штайнмайер вынужден был около двух часов провести в одном из укрытий Черниговской области из-за объявленной в стране воздушной тревоги.

"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Меня шокировали истории, которые нам рассказывали. Каждый, кто может думать и сочувствовать, хочет, чтобы боевые действия в Украине прекратились", - сказал он.

Штайнмайер также отметил, что мир должен быть справедлив.

"Это означает, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть сохранены. Сейчас мы не на том этапе", – разочаровал он тех, кто ожидает скорого прекращения войны.

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Напомним, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Украину 25 октября сообщил, что Германия в ближайшее время планирует предоставить Украине две дополнительные реактивные системы залпового огня MARS и четыре гаубицы. Также наше государство получит новые средства ПВО.