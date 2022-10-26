Штайнмайер после визита в Украину: "Все гораздо страшнее, чем себе представляют в Германии"
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после своего вчерашнего визита в Киев заявил, что ситуация в нашей стране намного страшнее, чем ее представляют в Германии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время интервью Tagesschau.
Вчера во время своей поездки Штайнмайер вынужден был около двух часов провести в одном из укрытий Черниговской области из-за объявленной в стране воздушной тревоги.
"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Меня шокировали истории, которые нам рассказывали. Каждый, кто может думать и сочувствовать, хочет, чтобы боевые действия в Украине прекратились", - сказал он.
Штайнмайер также отметил, что мир должен быть справедлив.
"Это означает, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть сохранены. Сейчас мы не на том этапе", – разочаровал он тех, кто ожидает скорого прекращения войны.
Напомним, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Украину 25 октября сообщил, что Германия в ближайшее время планирует предоставить Украине две дополнительные реактивные системы залпового огня MARS и четыре гаубицы. Также наше государство получит новые средства ПВО.
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да и в самом Чернигове целых домов осталось меньше половины.
В Киеве тоже надо возить в месте где прилеты были. Вон, на Лукьяновке - и то понимаешь, как все печально когда видишь дырку в Артема и вынесенные окна в офисном здании рядом.
ну вот из самого простенького зато центр, наверняка показали
сейчас отель превращен орками в руины. Как может обычный отель считаться военной целью для ракеты "Калибр"?
Орки - это нелюди.
Прекрасная черниговская библиотека царской постройки благополучно пережила без единого повреждения Первую мировую, Гражданскую, Вторую мировую войну, за 2 года немецкой оккупации в ней не было разбито даже ни одного стекла.
А в 21-ом веке московские орки долбили по этой библиотеке крупнокалиберными снарядами.
"Поэтому я против сравнения с фашистами или даже нацистами. Орки гораздо ближе к коммунистам и Джугашвили. Это российский нарратив сравнивать агрессора с немцами, они старательно обходят стороной упоминания и сравнения со сталинизмом. Гитлер создал свои концлагеря по образу и подобию сталинских гулагов и никакой Гитлер не сравниться с преступлениями Джугашвили."
Абсолютно правильная историческо-нравственная оценка.
Простой, но очень показательный пример из истории: 2 августа 1942 года, за 4 дня перед бомбовыми ударами по военным аэродромам в Ставрополе и в Минеральных Водах немцы сбросили на каждый город по 200 тысяч листовок с предупреждениями мирным жителям о предстоящих бомбардировках военных аэродромов и с разъяснениями населению в каких частях городов безопаснее всего укрыться. Также в листовках был призыв к мирным жителям срочно выехать в близлежащие пригородные сёла и провести в сёлах день 6 августа, когда будут нанесены бомбовые удары по военным аэродромам.
Московские орки сделали предупреждение мирным жителям Украины за 4 дня до массированных варварских ракетных ударов по 11 областям 10 октября 2022 года? Жителей Винницы орки предупреждали 14 июля о ракетном ударе, которым были убиты, разорваны в куски 24 винничан, включая 2-ух летнюю девочку и её маму и 8-летнего Костю Пряхина, русского беженца из Херсона?
Полностью поддерживаю ваш фундаментальный вывод, уважаемый mrtime1800 .
А ось наш незрівнянний стратег всіх часів і народів по прізвиську "членограй" взагалі навесні збирався на шашлики та дбав лише про дороги. Ось і маємо що маємо.
Вот сейчас Штайнмайер побывал в черниговском бомбоубежище и сразу понял, что надо всем миром мочить Крысу, загнанную в угол.
Если бы не Зелупонь и его обидочки то все было бы раньше - и деньги и оружие и понимание...
Визите сюда старую суку Меркель с пид...ми Саркози и Берлускони. И Илюху Максимова захватите, пардон, Илона Маска и папика с погонялом "Римский"
Вони все чудово розуміють , але тваринний страх перед паРашою , а для декого і кацапські грошики , які для них - не пахнуть , відключають їм раціональне мислення . !! .
Нет, католической. Ну не мог он сказать что то иное.
за это с ним побеседовали ФБР. Потом подкобчился Пентагон. и опа - Маск уже не хочет денег от Украины за Старлинк, и внезапно и расследование ФБР по Твиттеру приостановилось.
Уолл-стрит смотрели? ну вот.
Акции Маска на том же уровне уже пару месяцев,никто не подскакивал.
а мы за Зелю голосовали и за "договоримся посередине"
Прямо на центральному залізничному вокзалі є експозиція про перші місяці війни і як наші люди евакуювалися. Там просто фотки, відео і речі.
ЦЮ ЕКСПОЗИЦІЮ НЕМОЖЛИВО ДИВИТИСЯ БЕЗ СЛІЗ
Навіть якщо ти сорокалітній дядько який купу лайна в житті бачив...
Природньо
вот жеж убогое...
он был в Чернигове.
росія х нуль = 0.
Вроде бы Штайнмаер немецкими налогоплатильщиками выбран и за свой народ отвечает,а не за украинский.
Источники в ОП сообщают, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко стал фигурантом международного скандала. http://https//twitter.com/otkachenkoua/status/1584621199958515712 Он и представители медиагруп, принимающих участие в едином телемарафоне, встретились с послами государств G7 . Инициатором встречи была украинская сторона, а причина - банальна: Ткаченко пытался просить у послов стран G7 денег на поддержку единого марафона, подавая его как опору правды и европейских ценностей, противостоящих российской пропаганде.
Послы, естественно, слегка обалдели от такой постановки вопроса. Ведь команда Зеленского под предлогом войны монополизировала телеэфир Украины, и она еще и денег на его поддержку просит у демократических государств с действующей свободой слова!
Но потом один из топ-менеджеров телеканала "Рада" Владислав Матяш (бывший генеральный продюсер медведчуковского телеканала 112) потребовал от послов государств G7 отчета о том, каким украинским телеканалам их правительства уже предоставляли финансирование. Матяш непрозрачно намекал на телеканалы "Прямой", "5-й" и "Еспрессо", как известно, вещающие отдельно от единого телемарафона.
А послы G7 такого терпеть не стали. Не скрывая своего раздражения, они произнесли ряд чисто протокольных фраз о поддержке "инклюзивной, независимой журналистики". https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1584809585596321794 Отсюда эти слова попали в официальный релиз .
А вот что в релиз не попало, так это то что послы Германии и Канады четко дали понять, что видят все признаки монополизации телевизионной сферы Украины правящей верхушкой. Послы напирали на возвращении в эфир независимых телеканалов.
Денег, Ткаченку, естественно никто не дал. Но и это не конец.
Еще одним результатом встречи министра Ткаченко и послов G7 стал ряд звонков в Офис президента из посольств западных государств и из иностранных структур. Вопрос был один: "Ребятки, а что у вас со свободой слова?" Ведомству Ермака прозрачно дал понять, что сюжеты о выключении из эфира телеканалов "Прямой", "5-й" и "Еспрессо" с интервью ведущих и работников каналов в западной прессе - это лишь дело времени. А тезис "Зеленский рушит свободу слова" на демократическом Западе его героический имидж убьет мгновенно.
Запад крайне недоволен тем, что украинская власть упорно пытается сохранить формат единого телемарафона. Часики тикают.
То они всё не правильно поняли.
никто всерьёз не объединяет его проколы в единый материал
А завтра будет как с Богуслаевым - ой, мы не знали
Оригинально.
Ты думаешь в Украине хоть что то украинского производства?Что?
Украина постоянно финансирует таким образом разных агрессоров.
https://www.youtube.com/watch?v=7CtyJgEa7tM https://www.youtube.com/watch?v=7CtyJgEa7tM