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Новости Война
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Германия (6728) путин (30484) россия (93011) Штайнмайер (512)

Штайнмайер о войне в Украине: Фиктивный несправедливый мир лишь усугубит аппетит Путина

штайнмаєр

Российский президент Владимир Путин в своей имперской одержимости не просто нарушил правила, а перевернул всю шахматную доску и разрушил весь европейский порядок безопасности.

Об этом заявил федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По убеждению Штайнмайера, "печальная правда состоит в том, что мир находится сейчас на пути к фазе конфронтации – даже если он как никогда нуждается в сотрудничестве". "Что это значит для нас в Германии? Наступают тяжелые годы, суровые годы… Чтобы выжить в это время, мы можем опереться на мощь и силу, которую мы приобрели за последние несколько лет. И опыт, который мы получили в преодолении других серьезных кризисов, поможет нам", - заявил он.

По словам Штайнмайера, немцам не нужен менталитет войны, "но нам нужна стойкость". И сюда входят прежде всего сильные и хорошо оснащенные вооруженные силы ФРГ (Бундесвер). "На это надеются наши граждане, но также и наши соседи и партнеры. Мы – сильная страна в центре Европы. Мы обязаны выполнять свою роль в защите Альянса – гораздо больше сегодня, чем тогда, когда другие, особенно Соединенные Штаты, протягивали над нами руку защиты. Долгое время мы могли полагаться на других и все еще можем, но теперь другие тоже должны иметь возможность положиться на нас", - заявил он.

Говоря об ощущениях многими немцами "связи с Россией и ее народом", президент ФРГ отметил, что "если взглянуть на сегодняшнюю Россию, то здесь уже нет места старым мечтам". "Сегодня наши страны противостоят друг другу. Путин возглавляет армию захватчиков, а украинцы защищают свою страну, которую строили тридцать лет с момента обретения независимости. Захватническая война России разрушила мечту Горбачева о "общем доме в Европе". Это наступление на закон, на принципы ненасилия и нерушимости границ. Это нападение на все, за что мы, немцы, выступаем", - сказал Штайнмайер.

На этом фоне немецкий президент заверил, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину "до тех пор, пока это потребуется" – в военной, политической и финансовой сферах, но также при восстановлении. Также Штайнмайер подчеркнул важность продолжения санкционной политики против РФ, даже несмотря на негативное влияние этих санкций на немецкую экономику. "Да, санкции имеют цену, в том числе и для нас. Но какой была бы альтернатива? Бездейственно наблюдать за этим преступным нападением? Просто все продолжать, словно ничего не произошло?" - заявил он.

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Говоря о стремлении к миру, Штайнмайер отметил, что "перед лицом зла доброй воли недостаточно". "Ибо мы имеем жестокие атаки России за последние восемь месяцев: подлые и бесчеловечные. Воображаемый мир, вознаграждающий такие действия, мир, скрепляющий захват земли Путиным, не является миром", - отметил он.

Штайнмайер добавил, что такой "мир" только бы означал господство террора для многих украинцев, жизнь которых была бы отдана в руки российских захватчиков. "Что еще хуже, такой фиктивный мир лишь усилит голод Путина. Молдова и Грузия, а также наши партнеры по НАТО в странах Балтии живут в страхе", - добавил немецкий президент.

Президент ФРГ отметил, что украинцы, которые каждый день прячутся в подвалах от российских ракетных атак, "также хотят мира, даже больше, чем мы". "Но они правы, когда говорят: "Мир, к которому мы стремимся, должен быть справедливым миром. Миром, который сохраняет независимость и свободу Украины. Несправедливый мир не является решением, поскольку он содержит семена нового насилия. Более того, несправедливый мир укрепит всех тех в мире, чья жажда власти не знает ни законов, ни правил. Это тоже не может быть в наших интересах", - подчеркнул Штайнмайер.

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Топ комментарии
+25
Це якийсь не той Штанмайєр.
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29.10.2022 00:06
+19
Человек хотел увидеть все своими глазами и увидел! Молодец!Умный человек всегда признает свои ошибки и будет их исправлять , а дурак будет упорствовать в своих ошибках!
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29.10.2022 00:32
+16
Це той що треба .!! А той , інший , маю надію що він полетів кудись - на Марс . .
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29.10.2022 00:16
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Це якийсь не той Штанмайєр.
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29.10.2022 00:06 Ответить
Просто він дуже прудкий та метикуватий: не мине й 8 місяців встигнеш кліпнути - а він уже змінився.
Дас іст фантастішь - та й годі!
Ги...
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29.10.2022 00:11 Ответить
Це той що треба .!! А той , інший , маю надію що він полетів кудись - на Марс . .
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29.10.2022 00:16 Ответить
тривога в корюківському укритті пішла йому на користь
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29.10.2022 00:17 Ответить
Саме той, дуже гнучкий
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29.10.2022 00:57 Ответить
Після того як америкаці заблокували путінськи картки багато европейських путінферштейн втратили доходи , а на халяву Путіна ніхто любити не хоче
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29.10.2022 01:04 Ответить
Сейчас мир стал другим! И люди стали другие!
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29.10.2022 03:56 Ответить
оооо...ты как запел....где ж ты раньше был, соловей?!)))
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29.10.2022 00:08 Ответить
может он был там где дороги строили и мир в очке ***** разглядывали?
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29.10.2022 00:34 Ответить
Та здається його формула на декілька років раніше з'явилась
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29.10.2022 00:50 Ответить
Гарно сказав. А після цього заборонив би російську пропаганду в Німеччині. І ще гарно було б повернути на родіну кацапів,які їдять зараз сосиски і запивають німецьким пивом.
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29.10.2022 00:09 Ответить
осенение на него снизошло.
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29.10.2022 00:11 Ответить
Ого! Штайнмайер подтёрся формулой Штайнмайера? Походу он таки провёл работу над ошибками
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29.10.2022 00:11 Ответить
Надо же - всего-то два часа в бомбоубежище...
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29.10.2022 00:15 Ответить
Может его видосиками пытали?
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29.10.2022 01:35 Ответить
Наверное, его в Бахмут обещали свозить, а там никакого бомбоубежища нету.
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29.10.2022 05:00 Ответить
Ето точно тот Штанмайер? Как человека и3менило два часа посиделки в бомбоубежище. А если бы еще выключили свет и кто то надел ему в темноте ведро на голову и дрыном сверху бахнул
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29.10.2022 00:22 Ответить
Вот что бункер животворящий делает!
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29.10.2022 00:28 Ответить
Человек хотел увидеть все своими глазами и увидел! Молодец!Умный человек всегда признает свои ошибки и будет их исправлять , а дурак будет упорствовать в своих ошибках!
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29.10.2022 00:32 Ответить
Да. а конченные идиоты год отрицают по вагнеровцам операцию, и 73 процента гавкают на союзников
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29.10.2022 00:44 Ответить
.

а пам'ятаєте, панове, як ще 10 мiсяцiв тому одна мавпа серед слуг гавкала -

"Большинство, увидев, что три, четыре, пять "точных дат" уже прошли, поняли, что это просто устрашение и попытка сеять панику. Я не знаю реальных причин, почему США так поступают, но это точно работает не в пользу экономики Украины. Мы общаемся по дипломатическим каналам. Господин Кулеба как министр иностранных дел неоднократно поднимает этот вопрос, потому что это не по-дружески.
Я о США и других странах, которые пытаются сеять панику".

https://i.lb.ua/087/13/61f3bef570b6e.jpeg
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29.10.2022 03:28 Ответить
Только сильный человек может признать ошибки. Будет дружить дальше! На стороне Украины правда ,
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29.10.2022 04:00 Ответить
Дякую, розсмішили дрином, хоч недипломатично, але настрій покращав
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29.10.2022 00:35 Ответить
ПУТИН ПРОИГРЫВАЕТ УКРАИНСКОЙ АРМИИ И ТЕПЕРЬ РЕШИЛ ПОВОЕВАТЬ С УКРАИНСКИМ НАРОДОМ! БУНКЕРНЫЙ ДО СИХ ПОР НЕ ПОНЯЛ, ЧТО НАРОДУ УКРАИНЫ ОН ПРОИГРАЛ ЕЩЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ!
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29.10.2022 00:43 Ответить
Що це з ним Дякую! Мужик!
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29.10.2022 00:46 Ответить
Путінські картки америка заблокувала
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29.10.2022 01:01 Ответить
С голоду подохнет.. чемодан пустой будет
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29.10.2022 04:01 Ответить
Нарешті німці почали по-справжньому боятись божевільного ***** та його орків. Зараз багато , що може змінитися у їхньому відношенні до нас та цієї війни.

Дуже б хотілось, щоб німці почали працювати з винищенням кремлівської пропаганди у Німеччині, депортацією проросійських кацапських блохєрів та блохєрш, які у секс-індустрії там працюють, а у вільний від роботи час пропагандонять рузкій мір.
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29.10.2022 00:52 Ответить
Штанмайєр став Бандерівцем?

Нічосі у Чернігові мухи кусають!
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29.10.2022 01:01 Ответить
Штайнмаер интроверт как будто и все время скрывал эмоции от мира, а внутри видать все бурлило, и когда он внутри все реакции переработал, то его прорвало. Он понимает, что Россия захватив еще, накопит силы и захватит еще, а потом еще и еще, и последние еще - это была Германия. То бишь Штайнмаер понимает, что лучше врага остановить подальше от своих границ, чем вести войну на своей территории.
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29.10.2022 01:05 Ответить
Отакої! Табуретом по ботоксному писку - без жодної формули.
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29.10.2022 01:25 Ответить
**************! Штанмайєр наш!
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29.10.2022 01:26 Ответить
діду нарешті дали пігулку?
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29.10.2022 01:26 Ответить
Дід подивився своїми очами, посидів у бомбосховищі, почув сирени повітряної тривоги на власні вуха - це діє краще, ніж будь-яка пігулка!
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29.10.2022 10:29 Ответить
фігсссє Вальтера плющить........ так вот ано чьо, міхалич......
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29.10.2022 01:45 Ответить
Чекаємо наступного візиту, ще декілька годин в укритті, а там, гляди, і танки підвалять...
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29.10.2022 05:45 Ответить
Нарешті це та нова формула Штаймаера яку всі хотіли чути
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29.10.2022 06:50 Ответить
Шо ж ти ,діду,так довго прозрівав?(((
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29.10.2022 07:05 Ответить
"От що творить з людиною реалізм" (с)
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29.10.2022 07:53 Ответить
"Формула Штанмайера" здорового человека =)
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29.10.2022 09:33 Ответить
Дякую, пан Штайнмайер!
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29.10.2022 09:38 Ответить
Умеый человек в состоянии расстаться со своими иллюзиями под влиянием действительности...
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29.10.2022 10:08 Ответить
Убежище вместе с украинцами точно на него подействовало. Хорошее начало. Надеемся что продолжение тоже будет в том же духе.
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30.10.2022 03:37 Ответить
 
 