РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3364 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
3 106 20
Германия (6728) Макеев (29)

Германия созреет к решению о поставках Украине танков, - посол Макеев

олексій,макеєв

Новоназначенный посол в Германии Алексей Макеев верит, что Берлин созреет к политическому решению о поставках Украине бронированной техники и танков.

Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net, передает Цензор.НЕТ.

"То вооружение, которое поставляется Украине, однозначно оборонительное. Украина защищает свою территорию и не собирается ни на кого наступать. Я уверен, что Германия созреет к политическому решению о поставках бронированной техники и танков, как мы могли убедить Германию изменить позицию относительно систем залпового огня, артиллерии, переносных зенитно-ракетных комплексов, а также систем ПВО, потому что, кроме IRIS-T, вспомним 30 "гепардов", защищающих наше небо", - отметил Макеев.

Читайте также: Новый украинский посол прибыл в Германию и сразу попросил больше оружия: "Буду откровенным - нам нужно гораздо больше". ВИДЕО

Он добавил, что это все "сложная дипломатическая работа, и нам бы хотелось гораздо большей динамики".

"Я буду делать все, чтобы Украина была снабжена современным оружием для защиты территориальной целостности", - добавил Макеев.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Німецькі діди вже починають кришки домовин підіймати, щоб на то все погядєть😁
показать весь комментарий
28.10.2022 22:40
+5
мельника не треба було прибирати, він гарно копняків роздавав бюргерам щоб їхнє дозрівання пришвидшити.

і по поведінці штайнмаєра добре видно що агресивна дипльоматія краще діє ніж почекунова.
показать весь комментарий
28.10.2022 22:51
+3
нууу.. ііііі...звичайно від США F-22....ну хоть би і F-16
показать весь комментарий
28.10.2022 22:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як може дозріти фріц поставляти в Україну бронетехніку, коли він перезрів її не давати?
показать весь комментарий
28.10.2022 22:25 Ответить
нууу.. ііііі...звичайно від США F-22....ну хоть би і F-16
показать весь комментарий
28.10.2022 22:32 Ответить
просто уявив ...Київ...Парад Перемоги..Хрещатик...голос диктора--А зараз проходять хрещатиком наші українські славні панцерні війська,перед нами проходить колонна танків "Абрамс"...слідуючою колоною йдуть танки"Леопард-2"...В небі летять F-22...флагманом військово повітряних сил України летить F-35.. Ну? А шо ? помріяти не можна?
показать весь комментарий
28.10.2022 22:45 Ответить
Байрактари не забуваємо. У перші тижні вони дуже багато зробили. Колони броні орків зупиняли...
показать весь комментарий
28.10.2022 23:19 Ответить
F-22 не експортний варіант, вони лише у самих США, F-35 експортний.
показать весь комментарий
29.10.2022 08:49 Ответить
Кращим німецьким танком в Україні поки що лишаеться Pz Kpfw VI, який молотив радянські танкові дивізії на курській дузі. Тепер його нащадок Leopard 2 сподіваюсь незабаром проїде колишньою червоною площею
показать весь комментарий
28.10.2022 22:37 Ответить
Німецькі діди вже починають кришки домовин підіймати, щоб на то все погядєть😁
показать весь комментарий
28.10.2022 22:40 Ответить
Віттман заряжає свій "Тигр"...і начищає лицарський хрест
показать весь комментарий
28.10.2022 22:48 Ответить
Покійна бабця згадувала, як в їх селі німецькі танкісти стояли, дітям шоколад дарували, за курей що забрали гроші дали, потім есесівці були, молоді хлопці, я дивився потім, дивізія СС "Wiking"
показать весь комментарий
28.10.2022 22:52 Ответить
а уявляєте ,як вити і завивати на масковитських болотах будуть --дєди же ваєвалі ,а ми всьо прає**алі..
показать весь комментарий
28.10.2022 22:56 Ответить
Давайте фрицики дозревайте, уже глубокая очень, даже капуста созрела. Кстати о капусте. Не за спасибо же танки. Я уверен немецкая бронетехника сделает перелом не хуже хаймарсов, нужны очень ваши танчики, нас же ещё времени уйма надо на учебу...
показать весь комментарий
28.10.2022 22:38 Ответить
не сделает, потому, что Хаймарс это по сути ОТРК - оперативно-тактический ракетный комплекс, который и меняет обстановку достаточно глобально. А танк есть танк... тем более скорее всего речь опять идёт о старых леопардах. Тех самых 88 штук...
показать весь комментарий
28.10.2022 23:10 Ответить
Фріц не ДОЗРІЄ навіть тоді, коли його так само ,як і Україну буде "поливати і прополювати" ракетами *****...
показать весь комментарий
28.10.2022 22:48 Ответить
мельника не треба було прибирати, він гарно копняків роздавав бюргерам щоб їхнє дозрівання пришвидшити.

і по поведінці штайнмаєра добре видно що агресивна дипльоматія краще діє ніж почекунова.
показать весь комментарий
28.10.2022 22:51 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2022 22:56 Ответить
німці почнуть постачання танків лише якщо це почнуть робити американці
показать весь комментарий
28.10.2022 23:31 Ответить
Эти проханые танки нам боком вылезут, за них надо гейропу праздновать. Суперправа человека . За боинг до сих пор заседают, а они уже сколько намолотили, что боинг отдыхает.
Русских танков больше затрофеили, пока гансы заседают.
На Бога надеяться надо, и в грехах каяться
показать весь комментарий
28.10.2022 23:52 Ответить
Німеччина дозріє

А тоді трусити чи на дерево лізти?
показать весь комментарий
28.10.2022 23:54 Ответить
оооо..знайшов шо нам треба.."Ханебу" і Вріл"
показать весь комментарий
29.10.2022 00:17 Ответить
 
 