Германия созреет к решению о поставках Украине танков, - посол Макеев

Новоназначенный посол в Германии Алексей Макеев верит, что Берлин созреет к политическому решению о поставках Украине бронированной техники и танков.

Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net, передает Цензор.НЕТ.

"То вооружение, которое поставляется Украине, однозначно оборонительное. Украина защищает свою территорию и не собирается ни на кого наступать. Я уверен, что Германия созреет к политическому решению о поставках бронированной техники и танков, как мы могли убедить Германию изменить позицию относительно систем залпового огня, артиллерии, переносных зенитно-ракетных комплексов, а также систем ПВО, потому что, кроме IRIS-T, вспомним 30 "гепардов", защищающих наше небо", - отметил Макеев.

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Он добавил, что это все "сложная дипломатическая работа, и нам бы хотелось гораздо большей динамики".

"Я буду делать все, чтобы Украина была снабжена современным оружием для защиты территориальной целостности", - добавил Макеев.