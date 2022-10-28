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Німеччина (7091) Макєєв (29)

Німеччина дозріє до рішення про постачання Україні танків, - посол Макеєв

олексій,макеєв

Новопризначений посол у Німеччині Олексій Макеєв вірить, що Берлін дозріє до політичного рішення про постачання Україні броньованої техніки й танків.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Liga.net, передає Цензор.НЕТ.

"Те озброєння, яке постачається Україні, однозначно є оборонним. Україна захищає свою територію і не збирається ні на кого наступати. Я впевнений, що Німеччина дозріє до політичного рішення про постачання броньованої техніки й танків, як ми могли переконати Німеччину змінити позицію щодо систем залпового вогню, артилерії, переносних зенітно-ракетних комплексів, а також систем ППО. Бо окрім IRIS-T згадаймо 30 "гепардів", які захищають наше небо", - зауважив Макеєв.

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Він додав, що це все "складна дипломатична робота, і нам би хотілося набагато більшої динаміки".

"Я буду робити все, щоб Україна була забезпечена сучасною зброєю для захисту територіальної цілісності", - додав Макеєв.

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Топ коментарі
+6
Німецькі діди вже починають кришки домовин підіймати, щоб на то все погядєть😁
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28.10.2022 22:40
+5
мельника не треба було прибирати, він гарно копняків роздавав бюргерам щоб їхнє дозрівання пришвидшити.

і по поведінці штайнмаєра добре видно що агресивна дипльоматія краще діє ніж почекунова.
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28.10.2022 22:51
+3
нууу.. ііііі...звичайно від США F-22....ну хоть би і F-16
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28.10.2022 22:32
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як може дозріти фріц поставляти в Україну бронетехніку, коли він перезрів її не давати?
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28.10.2022 22:25 Відповісти
нууу.. ііііі...звичайно від США F-22....ну хоть би і F-16
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28.10.2022 22:32 Відповісти
просто уявив ...Київ...Парад Перемоги..Хрещатик...голос диктора--А зараз проходять хрещатиком наші українські славні панцерні війська,перед нами проходить колонна танків "Абрамс"...слідуючою колоною йдуть танки"Леопард-2"...В небі летять F-22...флагманом військово повітряних сил України летить F-35.. Ну? А шо ? помріяти не можна?
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28.10.2022 22:45 Відповісти
Байрактари не забуваємо. У перші тижні вони дуже багато зробили. Колони броні орків зупиняли...
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28.10.2022 23:19 Відповісти
F-22 не експортний варіант, вони лише у самих США, F-35 експортний.
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29.10.2022 08:49 Відповісти
Кращим німецьким танком в Україні поки що лишаеться Pz Kpfw VI, який молотив радянські танкові дивізії на курській дузі. Тепер його нащадок Leopard 2 сподіваюсь незабаром проїде колишньою червоною площею
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28.10.2022 22:37 Відповісти
Німецькі діди вже починають кришки домовин підіймати, щоб на то все погядєть😁
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28.10.2022 22:40 Відповісти
Віттман заряжає свій "Тигр"...і начищає лицарський хрест
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28.10.2022 22:48 Відповісти
Покійна бабця згадувала, як в їх селі німецькі танкісти стояли, дітям шоколад дарували, за курей що забрали гроші дали, потім есесівці були, молоді хлопці, я дивився потім, дивізія СС "Wiking"
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28.10.2022 22:52 Відповісти
а уявляєте ,як вити і завивати на масковитських болотах будуть --дєди же ваєвалі ,а ми всьо прає**алі..
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28.10.2022 22:56 Відповісти
Давайте фрицики дозревайте, уже глубокая очень, даже капуста созрела. Кстати о капусте. Не за спасибо же танки. Я уверен немецкая бронетехника сделает перелом не хуже хаймарсов, нужны очень ваши танчики, нас же ещё времени уйма надо на учебу...
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28.10.2022 22:38 Відповісти
не сделает, потому, что Хаймарс это по сути ОТРК - оперативно-тактический ракетный комплекс, который и меняет обстановку достаточно глобально. А танк есть танк... тем более скорее всего речь опять идёт о старых леопардах. Тех самых 88 штук...
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28.10.2022 23:10 Відповісти
Фріц не ДОЗРІЄ навіть тоді, коли його так само ,як і Україну буде "поливати і прополювати" ракетами *****...
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28.10.2022 22:48 Відповісти
мельника не треба було прибирати, він гарно копняків роздавав бюргерам щоб їхнє дозрівання пришвидшити.

і по поведінці штайнмаєра добре видно що агресивна дипльоматія краще діє ніж почекунова.
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28.10.2022 22:51 Відповісти
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28.10.2022 22:56 Відповісти
німці почнуть постачання танків лише якщо це почнуть робити американці
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28.10.2022 23:31 Відповісти
Эти проханые танки нам боком вылезут, за них надо гейропу праздновать. Суперправа человека . За боинг до сих пор заседают, а они уже сколько намолотили, что боинг отдыхает.
Русских танков больше затрофеили, пока гансы заседают.
На Бога надеяться надо, и в грехах каяться
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28.10.2022 23:52 Відповісти
Німеччина дозріє

А тоді трусити чи на дерево лізти?
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28.10.2022 23:54 Відповісти
оооо..знайшов шо нам треба.."Ханебу" і Вріл"
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29.10.2022 00:17 Відповісти
 
 