Штайнмайер провел около двух часов в укрытии на Черниговщине из-за воздушной тревоги. ФОТО
Сегодня, 25 октября, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину. В первой половине дня он поехал в Черниговскую область и там его застала воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Президент ФРГ на поезде добрался до Чернигова, а затем поехал на автомобиле в районный центр Корюковку.
Планировалось, что президент ФРГ обсудит помощь Корюковке в зимний период. Когда Штайнмайер находился в Корюковке, в Киевской области объявили воздушную тревогу.
Президент ФРГ был вынужден отправиться в укрытие и, как пишет Spiegel, "разговор с мирным населением пришлось вести стихийно в бомбоубежище".
Тревога продолжалась около двух часов.
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Коли вже до дому відпустять ці українці ))
Чи тобі просто "висраться" захотілося?
******* по ньому бомбою.Бахніть поруч з ним петарду. Шоб було шо онукам розказувати.
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