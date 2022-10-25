Штайнмайер провел около двух часов в укрытии на Черниговщине из-за воздушной тревоги. ФОТО

Сегодня, 25 октября, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину. В первой половине дня он поехал в Черниговскую область и там его застала воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Президент ФРГ на поезде добрался до Чернигова, а затем поехал на автомобиле в районный центр Корюковку.

Планировалось, что президент ФРГ обсудит помощь Корюковке в зимний период. Когда Штайнмайер находился в Корюковке, в Киевской области объявили воздушную тревогу.

Президент ФРГ был вынужден отправиться в укрытие и, как пишет Spiegel, "разговор с мирным населением пришлось вести стихийно в бомбоубежище".

Тревога продолжалась около двух часов.

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