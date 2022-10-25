Штайнмаєр провів близько двох годин в укритті на Чернігівщині через повітряну тривогу. ФОТО

Сьогодні, 25 жовтня, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув в Україну. У першій половині дня він поїхав до Чернігівської області і там його застала повітряна тривога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Президент ФРН потягом дістався Чернігова, а потім поїхав автомобілем у районний центр Корюківку.

Планувалося, що президент ФРН обговорить допомогу Корюківці у зимовий період. Коли Штайнмаєр перебував у Корюківці, на Київщині оголосили повітряну тривогу.

Президент ФРН був змушений вирушити в укриття і, як пише Spiegel, "розмову із мирним населенням довелося вести стихійно у бомбосховищі".

Тривога тривала близько двох годин.

Читайте: Окупанти обстріляли із мінометів та артилерії прикордоння Чернігівщини і Сумщини



