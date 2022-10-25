Штайнмаєр провів близько двох годин в укритті на Чернігівщині через повітряну тривогу. ФОТО
Сьогодні, 25 жовтня, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув в Україну. У першій половині дня він поїхав до Чернігівської області і там його застала повітряна тривога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Президент ФРН потягом дістався Чернігова, а потім поїхав автомобілем у районний центр Корюківку.
Планувалося, що президент ФРН обговорить допомогу Корюківці у зимовий період. Коли Штайнмаєр перебував у Корюківці, на Київщині оголосили повітряну тривогу.
Президент ФРН був змушений вирушити в укриття і, як пише Spiegel, "розмову із мирним населенням довелося вести стихійно у бомбосховищі".
Тривога тривала близько двох годин.
Топ коментарі
+36 Владислав Васильченко
показати весь коментар25.10.2022 17:17
+28 Qq Qqq #455433
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+21 Яр Холодний
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Коли вже до дому відпустять ці українці ))
Чи тобі просто "висраться" захотілося?
******* по ньому бомбою.Бахніть поруч з ним петарду. Шоб було шо онукам розказувати.
Операція по "принуждению к перемирию" розпочалася.
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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва. Візит Штайнмаєра це лише верхівка айсберга. Це навіть не смішно