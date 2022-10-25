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Новини Фото Війна
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Штайнмаєр провів близько двох годин в укритті на Чернігівщині через повітряну тривогу. ФОТО

Сьогодні, 25 жовтня, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув в Україну. У першій половині дня він поїхав до Чернігівської області і там його застала повітряна тривога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Президент ФРН потягом дістався Чернігова, а потім поїхав автомобілем у районний центр Корюківку.

Планувалося, що президент ФРН обговорить допомогу Корюківці у зимовий період. Коли Штайнмаєр перебував у Корюківці, на Київщині оголосили повітряну тривогу.

Президент ФРН був змушений вирушити в укриття і, як пише Spiegel, "розмову із мирним населенням довелося вести стихійно у бомбосховищі".

Тривога тривала близько двох годин.

Читайте: Окупанти обстріляли із мінометів та артилерії прикордоння Чернігівщини і Сумщини

Штайнмаєр провів близько двох годин в укритті на Чернігівщині через повітряну тривогу 01
Штайнмаєр провів близько двох годин в укритті на Чернігівщині через повітряну тривогу 02

Автор: 

Чернігівщина (1584) Штайнмаєр Франк-Вальтер (343)


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Топ коментарі
+36
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25.10.2022 17:17
+28
Може щось дійде до дідуся?
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25.10.2022 17:00
+21
От-от! Основне - "мала капітулювати"! Адже д"Єрмак стільки зробив для цього! Але "не вийшло"!!! Мусить тепер прикидаться "патрійотом" - щоб не повісили на гілляці!
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25.10.2022 17:25
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Може щось дійде до дідуся?
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25.10.2022 17:00 Відповісти
Хібащо черговий переказ з "Газпромбанка".
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25.10.2022 17:02 Відповісти
угу..що дуже приємні люди й файні укриття..ще буде думати, що кожна споруда тикі має
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25.10.2022 17:04 Відповісти

Коли вже до дому відпустять ці українці ))
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25.10.2022 17:35 Відповісти
тепер на власні очі Штайнмайєр переконався що йде війна напевно він не вірив що тут війна
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25.10.2022 17:04 Відповісти
В Штангенциркуля штани сухі?
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25.10.2022 17:05 Відповісти
Не забудь передать прівєт бабкє-рібєнтроп...
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25.10.2022 17:06 Відповісти
То ось чого Штайнмаєр так довго не їхав-бомбосховище не було готове!
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25.10.2022 17:10 Відповісти
Ну що, Штайнмаєр, das ist fantastisch???
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25.10.2022 17:10 Відповісти
ja ja, tyljko nažalj ne v Miunxene abo Frankfurte
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26.10.2022 01:54 Відповісти
Мабудь, ці дві години в холодній півосвітленій залі укриття під час повітряної тривонги були не лише сповненою "романтики" пригодою, а щось таки змінили у сприйнятті "новітньої реальності" у війні Світу з рашистською пітьмою.
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25.10.2022 17:11 Відповісти
Начебто спеціально про тривогу повідомили біля козирного укриття. Кахлі на підлозі, шафки охайні, труби не засрані каналізацією.
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25.10.2022 17:12 Відповісти
Ще можна було його 4 години потримати без світла і зв'язку, якщо вже вести то в Нікополь, Харків чи в Миколаїв.
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25.10.2022 17:14 Відповісти
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25.10.2022 17:15 Відповісти
От-от! Основне - "мала капітулювати"! Адже д"Єрмак стільки зробив для цього! Але "не вийшло"!!! Мусить тепер прикидаться "патрійотом" - щоб не повісили на гілляці!
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25.10.2022 17:25 Відповісти
Хіба він один там бідкаєтся? Вони там всім партійним кагалом в розпачі - Оман не пройшов.
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25.10.2022 17:59 Відповісти
а всі ці кравчуки, кучми, януковичі, всі ці армії корупціонерів, всі ті, хто служив олігархам, ви про них хоч не забувайте, Зеленський-то тільки пару років, а от Коломойський вже дуже багато років гадить.
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25.10.2022 20:22 Відповісти
Нєжданчік для капітулянта єрмачка.
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25.10.2022 19:36 Відповісти
Борітеся - поборете! Вам Бог помагає!
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25.10.2022 19:32 Відповісти
Хочу поїхати в Корюківку і посидіти в такому укритті ,що це за показуха ,на Троєщині і близько немає таких укриттів і сигалізації повітряної тривоги теж немає.
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25.10.2022 17:15 Відповісти
ТО у тебе "Троєщина" неправильна! В Чернігові та області регулярно спрацьовує сигнал
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25.10.2022 17:26 Відповісти
Спрацьовує, та ще й регулярно біля цього бомбосховища.
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25.10.2022 18:00 Відповісти
А у вас все "правильне ",вам напевно і світло не вимикають ?
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27.10.2022 17:06 Відповісти
А до чого тут "вимкнення світла"? Хочеш сказать що сигнал не включають тому що на Троєщині електроенергію вимикають? Сирени ці повині включаться від автономного дженрела живлення!
Чи тобі просто "висраться" захотілося?
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27.10.2022 23:54 Відповісти
Так ,дійсно ,вимкнення світла тут ні до чого , просто самі сирени відсутні , так шо вмикатися немає чому.
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28.10.2022 20:29 Відповісти
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25.10.2022 17:17 Відповісти
Декому буде соромно. Коли Зєлю за держзраду будуть судити.
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25.10.2022 17:56 Відповісти
сидять під асфальтом
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25.10.2022 17:37 Відповісти
треба було меркельшу взяти
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25.10.2022 17:51 Відповісти
і шрьодера під-ручку....
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25.10.2022 21:40 Відповісти
***** акривно демонструє Штаймаєру своє ставлення до Германії.
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25.10.2022 17:53 Відповісти
******* по ньому бомбою. Бахніть поруч з ним петарду. Шоб було шо онукам розказувати.
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25.10.2022 17:55 Відповісти
Якщо встигнуть фото зробити, то й показувати. Штани.
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25.10.2022 18:02 Відповісти
Де Леопарди,***...ь?
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25.10.2022 18:13 Відповісти
https://t.me/s/tZEinform tZEinform від 25.10.2022р .
Операція по "принуждению к перемирию" розпочалася.

17.10.2022 за засіданні Радбезу відповідаючи на питання ***** "Что нужно армии?" похмурий, змарнілий нач. ГШ РФ Герасимов лаконічно кинув - "Две недели прекращения огня". Герасимов, єдиний генерал чиї доповідні читає ***** особисто. Герасимов єдиний генерал на якого ***** кричить, свариться і кидає олівцями зі столу. Герасимов, єдиний генерал чия точка зору важлива для *****. ***** почув його.
17.10.2022 генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв зустрічався з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром на віллі Hammerschmidt у Бонні (Німеччина).
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва. Візит Штайнмаєра це лише верхівка айсберга. Це навіть не смішно
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25.10.2022 18:15 Відповісти
здається що так і є....рашисти підключили ВСЮ агентуру на Заході...включаючи папу римського та Ердогана...для просування "легенди" про мирні перемовини...а насправді, кацапи хочуть 3-4 неділі переформатуватися та кинутись з новими силами на Україну та Європу...
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25.10.2022 21:50 Відповісти
Ему полезно
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25.10.2022 19:28 Відповісти
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25.10.2022 21:26 Відповісти
 
 