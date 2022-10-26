Історія відносин з Росією доводить, що економічна співпраця не гарантує політичного зближення. Європа має засвоїти урок, - Штайнмаєр

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг від надмірної економічної залежності Німеччини та Європи від Китаю.

Про це він сказав в інтерв'ю телекомпанії ARD під час візиту до України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Історія європейсько-російських та німецько-російських відносин - свідчення відсутності гарантій того, що економічна співпраця призводить до політичного зближення. Ми всі тепер маємо жити з наслідками цієї помилки", - сказав глава німецької держави, маючи на увазі російське збройне вторгнення в Україну.

"На майбутнє це означає, що ми повинні отримати уроки, ми повинні скоротити односторонні залежності там, де вони тільки існують, і це насамперед стосується відносин з Китаєм. Важливо інтенсивніше контактувати з сусідами КНР. Це, звичайно, не замінить торгівельних відносин з Китаєм, але може по-новому збалансувати відносини із південно-східною Азією", - пояснив президент ФРН.

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Нагадаємо, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав Україну 25 жовтня. Під час візиту він, зокрема, повідомив, що Німеччина планує найближчим часом надати Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню MARS і чотири гаубиці. Також наша держава отримає нові засоби ППО.