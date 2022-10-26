Історія відносин з Росією доводить, що економічна співпраця не гарантує політичного зближення. Європа має засвоїти урок, - Штайнмаєр
Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг від надмірної економічної залежності Німеччини та Європи від Китаю.
Про це він сказав в інтерв'ю телекомпанії ARD під час візиту до України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Історія європейсько-російських та німецько-російських відносин - свідчення відсутності гарантій того, що економічна співпраця призводить до політичного зближення. Ми всі тепер маємо жити з наслідками цієї помилки", - сказав глава німецької держави, маючи на увазі російське збройне вторгнення в Україну.
"На майбутнє це означає, що ми повинні отримати уроки, ми повинні скоротити односторонні залежності там, де вони тільки існують, і це насамперед стосується відносин з Китаєм. Важливо інтенсивніше контактувати з сусідами КНР. Це, звичайно, не замінить торгівельних відносин з Китаєм, але може по-новому збалансувати відносини із південно-східною Азією", - пояснив президент ФРН.
Нагадаємо, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав Україну 25 жовтня. Під час візиту він, зокрема, повідомив, що Німеччина планує найближчим часом надати Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню MARS і чотири гаубиці. Також наша держава отримає нові засоби ППО.
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Німці здавна вважають москалів братнім народом. (Принаймні з 1945 року, коли кацапи трахнули 2 мільйони німкень. Можливо, якесь генетичне «братство» в їхніх нащадків таки існує...)
Штайнмайер також вважає те, що вони викручували з України у 2014 році мінські угоди ПОМИЛКОЮ
і меркель також казала про ПОМИЛКУ
не про злочин
не про змову за спиною країни, яка зазнала напад - із її загарбником
тепер вас путя труба шатал за ваші помилки - присадити дойчланд на "дешеві вуглеводи" і заради того продати іетереси та принцип територіальної цілісності країн світу
А їхня релігія.
Що, приклад біснуватого попа Гундяя ще не всім це довів? Релігія, святі істини, заклики до миру, вдарили правою, підстав ліву... А на ділі? Ці "святі отці" зараз засвітилися так, що у кожного з під ряси вилізли погони та кобура на поясі
Источники в ОП сообщают, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко стал фигурантом международного скандала. http://https//twitter.com/otkachenkoua/status/1584621199958515712 Он и представители медиагруп, принимающих участие в едином телемарафоне, встретились с послами государств G7 . Инициатором встречи была украинская сторона, а причина - банальна: Ткаченко пытался просить у послов стран G7 денег на поддержку единого марафона, подавая его как опору правды и европейских ценностей, противостоящих российской пропаганде.
Послы, естественно, слегка обалдели от такой постановки вопроса. Ведь команда Зеленского под предлогом войны монополизировала телеэфир Украины, и она еще и денег на его поддержку просит у демократических государств с действующей свободой слова!
Но потом один из топ-менеджеров телеканала "Рада" Владислав Матяш (бывший генеральный продюсер медведчуковского телеканала 112) потребовал от послов государств G7 отчета о том, каким украинским телеканалам их правительства уже предоставляли финансирование. Матяш непрозрачно намекал на телеканалы "Прямой", "5-й" и "Еспрессо", как известно, вещающие отдельно от единого телемарафона.
А послы G7 такого терпеть не стали. Не скрывая своего раздражения, они произнесли ряд чисто протокольных фраз о поддержке "инклюзивной, независимой журналистики". https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1584809585596321794 Отсюда эти слова попали в официальный релиз .
А вот что в релиз не попало, так это то что послы Германии и Канады четко дали понять, что видят все признаки монополизации телевизионной сферы Украины правящей верхушкой. Послы напирали на возвращении в эфир независимых телеканалов.
Денег, Ткаченку, естественно никто не дал. Но и это не конец.
Еще одним результатом встречи министра Ткаченко и послов G7 стал ряд звонков в Офис президента из посольств западных государств и из иностранных структур. Вопрос был один: "Ребятки, а что у вас со свободой слова?" Ведомству Ермака прозрачно дал понять, что сюжеты о выключении из эфира телеканалов "Прямой", "5-й" и "Еспрессо" с интервью ведущих и работников каналов в западной прессе - это лишь дело времени. А тезис "Зеленский рушит свободу слова" на демократическом Западе его героический имидж убьет мгновенно.
Запад крайне недоволен тем, что украинская власть упорно пытается сохранить формат единого телемарафона. Часики тикают.