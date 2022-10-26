УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7562 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 259 11

Історія відносин з Росією доводить, що економічна співпраця не гарантує політичного зближення. Європа має засвоїти урок, - Штайнмаєр

путін,штайнмаєр

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг від надмірної економічної залежності Німеччини та Європи від Китаю.

Про це він сказав в інтерв'ю телекомпанії ARD під час візиту до України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Історія європейсько-російських та німецько-російських відносин - свідчення відсутності гарантій того, що економічна співпраця призводить до політичного зближення. Ми всі тепер маємо жити з наслідками цієї помилки", - сказав глава німецької держави, маючи на увазі російське збройне вторгнення в Україну.

"На майбутнє це означає, що ми повинні отримати уроки, ми повинні скоротити односторонні залежності там, де вони тільки існують, і це насамперед стосується відносин з Китаєм. Важливо інтенсивніше контактувати з сусідами КНР. Це, звичайно, не замінить торгівельних відносин з Китаєм, але може по-новому збалансувати відносини із південно-східною Азією", - пояснив президент ФРН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмаєр після візиту в Україну: "Усе набагато страшніше, ніж собі уявляють у Німеччині"

Нагадаємо, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав Україну 25 жовтня. Під час візиту він, зокрема, повідомив, що Німеччина планує найближчим часом надати Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню MARS і чотири гаубиці. Також наша держава отримає нові засоби ППО.

Автор: 

Європа (1805) росія (65122) Штайнмаєр Франк-Вальтер (342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Приємно, що один із головних "ферштеєрів" його засвоїв. Чи, принаймні, зробив вигляд, що засвоїв.
показати весь коментар
26.10.2022 15:58
+5
ти ба
Штайнмайер також вважає те, що вони викручували з України у 2014 році мінські угоди ПОМИЛКОЮ

і меркель також казала про ПОМИЛКУ

не про злочин
не про змову за спиною країни, яка зазнала напад - із її загарбником

тепер вас путя труба шатал за ваші помилки - присадити дойчланд на "дешеві вуглеводи" і заради того продати іетереси та принцип територіальної цілісності країн світу
показати весь коментар
26.10.2022 16:01
+4
А что фрау Шмеркель по этому поводу скажет.
показати весь коментар
26.10.2022 16:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Приємно, що один із головних "ферштеєрів" його засвоїв. Чи, принаймні, зробив вигляд, що засвоїв.
показати весь коментар
26.10.2022 15:58 Відповісти
Швидше, він зробив вигляд, що засвоїв.
Німці здавна вважають москалів братнім народом. (Принаймні з 1945 року, коли кацапи трахнули 2 мільйони німкень. Можливо, якесь генетичне «братство» в їхніх нащадків таки існує...)
показати весь коментар
26.10.2022 20:26 Відповісти
А что фрау Шмеркель по этому поводу скажет.
показати весь коментар
26.10.2022 16:00 Відповісти
ти ба
Штайнмайер також вважає те, що вони викручували з України у 2014 році мінські угоди ПОМИЛКОЮ

і меркель також казала про ПОМИЛКУ

не про злочин
не про змову за спиною країни, яка зазнала напад - із її загарбником

тепер вас путя труба шатал за ваші помилки - присадити дойчланд на "дешеві вуглеводи" і заради того продати іетереси та принцип територіальної цілісності країн світу
показати весь коментар
26.10.2022 16:01 Відповісти
Шайтанмаєр ше тут.....хоть до рани приложуй
показати весь коментар
26.10.2022 16:02 Відповісти
З росією треба припинити не лише економічні та політичні контакти. Взагалі будь-яке спілкування з нею токсичне і, зрештою, призведе до негативних наслідків. Сьогодні Пушкін і Достоєвський, завтра танки та окупаційна адміністрація.
А їхня релігія.
Що, приклад біснуватого попа Гундяя ще не всім це довів? Релігія, святі істини, заклики до миру, вдарили правою, підстав ліву... А на ділі? Ці "святі отці" зараз засвітилися так, що у кожного з під ряси вилізли погони та кобура на поясі
показати весь коментар
26.10.2022 16:13 Відповісти
тюрьма плаче по фрау меркель
показати весь коментар
26.10.2022 16:15 Відповісти
https://t.me/pecherhill/801 Печерский Холм :
Источники в ОП сообщают, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко стал фигурантом международного скандала. http://https//twitter.com/otkachenkoua/status/1584621199958515712 Он и представители медиагруп, принимающих участие в едином телемарафоне, встретились с послами государств G7 . Инициатором встречи была украинская сторона, а причина - банальна: Ткаченко пытался просить у послов стран G7 денег на поддержку единого марафона, подавая его как опору правды и европейских ценностей, противостоящих российской пропаганде.
Послы, естественно, слегка обалдели от такой постановки вопроса. Ведь команда Зеленского под предлогом войны монополизировала телеэфир Украины, и она еще и денег на его поддержку просит у демократических государств с действующей свободой слова!
Но потом один из топ-менеджеров телеканала "Рада" Владислав Матяш (бывший генеральный продюсер медведчуковского телеканала 112) потребовал от послов государств G7 отчета о том, каким украинским телеканалам их правительства уже предоставляли финансирование. Матяш непрозрачно намекал на телеканалы "Прямой", "5-й" и "Еспрессо", как известно, вещающие отдельно от единого телемарафона.
А послы G7 такого терпеть не стали. Не скрывая своего раздражения, они произнесли ряд чисто протокольных фраз о поддержке "инклюзивной, независимой журналистики". https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1584809585596321794 Отсюда эти слова попали в официальный релиз .
А вот что в релиз не попало, так это то что послы Германии и Канады четко дали понять, что видят все признаки монополизации телевизионной сферы Украины правящей верхушкой. Послы напирали на возвращении в эфир независимых телеканалов.
Денег, Ткаченку, естественно никто не дал. Но и это не конец.
Еще одним результатом встречи министра Ткаченко и послов G7 стал ряд звонков в Офис президента из посольств западных государств и из иностранных структур. Вопрос был один: "Ребятки, а что у вас со свободой слова?" Ведомству Ермака прозрачно дал понять, что сюжеты о выключении из эфира телеканалов "Прямой", "5-й" и "Еспрессо" с интервью ведущих и работников каналов в западной прессе - это лишь дело времени. А тезис "Зеленский рушит свободу слова" на демократическом Западе его героический имидж убьет мгновенно.
Запад крайне недоволен тем, что украинская власть упорно пытается сохранить формат единого телемарафона. Часики тикают.
показати весь коментар
26.10.2022 17:50 Відповісти
Колега Штайнмаєра і Шольца з партії SPD - Шредер так не вважає: бере російські гроші і цілує чоботи Путіну
показати весь коментар
26.10.2022 19:27 Відповісти
Він, як і москалі, на льоту перевзувається.
показати весь коментар
26.10.2022 21:26 Відповісти
Ну нарешті, допетрали.
показати весь коментар
26.10.2022 21:43 Відповісти
 
 