В преддверии зимы необходимо максимально ускорить все выплаты переселенцам, - Верещук

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала органы соцзащиты максимально ускорить выплаты внутренне перемещенным лицам в преддверии зимы.

Об этом шла речь на совещании под председательством Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На совещании отмечалось, что 147,4 тыс. внутренне перемещенных лиц в Киевской области вовремя получают социальные выплаты. В то же время, в Минреинтеграцию поступают многочисленные обращения от граждан, которым выплаты задерживаются.

"Накануне зимы мы должны максимально ускорить все выплаты ВПЛ. Социальная защита - это наше лицо. Нужно позаботиться о переселенцах. Деньги есть. Поэтому никакие технические причины не могут быть препятствием при назначении и выплате денежной помощи", - подчеркнула Верещук.

Недавнее внедрение Единой информационной системы социальной сферы позволяет централизовать назначение выплат для ВПЛ. Благодаря этому в системе дела должны передаваться автоматизированно.

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По результатам совещания Минсоцполитики поручено обобщить все проблемные вопросы и провести тренинги среди работников органов социальной защиты населения.