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Новости Война
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В преддверии зимы необходимо максимально ускорить все выплаты переселенцам, - Верещук

біженці,переселенці

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала органы соцзащиты максимально ускорить выплаты внутренне перемещенным лицам в преддверии зимы.

Об этом шла речь на совещании под председательством Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На совещании отмечалось, что 147,4 тыс. внутренне перемещенных лиц в Киевской области вовремя получают социальные выплаты. В то же время, в Минреинтеграцию поступают многочисленные обращения от граждан, которым выплаты задерживаются.

"Накануне зимы мы должны максимально ускорить все выплаты ВПЛ. Социальная защита - это наше лицо. Нужно позаботиться о переселенцах. Деньги есть. Поэтому никакие технические причины не могут быть препятствием при назначении и выплате денежной помощи", - подчеркнула Верещук.

Недавнее внедрение Единой информационной системы социальной сферы позволяет централизовать назначение выплат для ВПЛ. Благодаря этому в системе дела должны передаваться автоматизированно.

Смотрите также: Создан координационный центр помощи переселенцам "ВПЛ Украины". ФОТО

По результатам совещания Минсоцполитики поручено обобщить все проблемные вопросы и провести тренинги среди работников органов социальной защиты населения.

Автор: 

выплаты (650) переселенцы (531) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+14
Коли ця чорнорота шльондра відповість перед судом за операцію з розмінування Чонгару?
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06.11.2022 08:26
+8
- "не повертайтеся, по можливості, до України...." (верещучка)
- "ми безумовно зацікавлені в поверненні всіх громадян України додому" ( буба).
і тут величезна пауза....
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06.11.2022 08:30
+5
ти з парасолькою політай над дамбасом-
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06.11.2022 09:14
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Коли ця чорнорота шльондра відповість перед судом за операцію з розмінування Чонгару?
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06.11.2022 08:26 Ответить
- "не повертайтеся, по можливості, до України...." (верещучка)
- "ми безумовно зацікавлені в поверненні всіх громадян України додому" ( буба).
і тут величезна пауза....
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06.11.2022 08:30 Ответить
Слова вирвані з контекстів. Не люблю таких як ви, котрі займаються такою фігнею.
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06.11.2022 10:22 Ответить
я впав і вмер від вашої нелюбві до мене...
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06.11.2022 10:27 Ответить
Шиза, сама до себе балака..
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06.11.2022 09:07 Ответить
Почекай, я хотів спитатися : "До кого воно звертається?"
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06.11.2022 09:23 Ответить
ти з парасолькою політай над дамбасом-
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06.11.2022 09:14 Ответить
Сіячка облігацій по Бендеру
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06.11.2022 09:25 Ответить
нікчемні горекерівники які не можуть виплатити гроші навіть ті які є в казначействі
а затримка лише тому що не встигли скласти списки
вірніше списки переселенців готові, але без (мертвих душ)
ну не можуть вони просто дати гроші тим хто цього потребує
треба ж ще шаровикам щось дати, (лохторату)
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06.11.2022 09:27 Ответить
тут скоріше не в переселенцях справа і не велика турбота про них, а в тому що "гроші є" а звітний рік закінчується ))) а витратити мільйони (читайте списати або спиз***) потрібно швидко, бо всі ті що не встигнуть розкидати - повертається в казну, а там вже інші будуть їх "витрачати"...
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06.11.2022 09:49 Ответить
Все одно ж нічого не пришвидчать, так , нову ''зеленку'' вигулять. І це не реінтеграція деокупованих земель. Теплопостачання Балаклії - оце реінтеграція, а не ваш розпил виплат, наданих небайдужими усього світу
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06.11.2022 09:52 Ответить
Потвора
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06.11.2022 10:09 Ответить
Щоб виправити той триндець що твориться з виплатами ВПО багато розуму не треба! усього лише треба було в Постанові № 332 прописали строки виплат цієї допомоги. А так виходить що собеси нараховують та не квапляться виплачувати! Люди по декілька місяців не отримують нічого, і дзвонять і ходять в ті собеси - а з них як "з гуся вода".
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06.11.2022 10:22 Ответить
А едопомога вообще "супервыплата".......................................................................................идите...................................
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06.11.2022 11:35 Ответить
Опять эта дура вылезла из Берлоги...капец,, сколько людей погибло из за этой Шельмы...
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06.11.2022 11:51 Ответить
Щоб ти @лядіна до кінця своїх днів жила на 2000 гривень отої допомоги. ****
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06.11.2022 13:48 Ответить
Дайте ей лопату, пусть делом займется.
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06.11.2022 21:25 Ответить
 
 