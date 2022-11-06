Напередодні зими маємо максимально пришвидшити всі виплати переселенцям, - Верещук

Віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала органи соцзахисту максимально пришвидшити виплати внутрішньо переміщеним особам напередодні зими.

Про це йшлося на нараді під головуванням Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На нараді зазначалося, що 147,4 тис. внутрішньо переміщених осіб у Київській області вчасно отримують соціальні виплати. Водночас до Мінреінтеграції надходять численні звернення від громадян, яким виплати затримуються.

"Напередодні зими маємо максимально пришвидшити всі виплати ВПО. Соціальний захист - це наше обличчя. Потрібно подбати про переселенців. Гроші є. Тому жодні технічні причини не можуть бути перешкодою при призначенні та виплаті грошової допомоги", - наголосила Верещук.

Зазначається, що нещодавнє впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери дозволяє централізувати призначення виплат для ВПО. Завдяки цьому у системі справи мають передаватися автоматизовано.

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За результатами наради Мінсоцполітики доручено узагальнити всі проблемні питання та провести відповідні тренінги серед працівників органів соціального захисту населення.