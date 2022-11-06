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Напередодні зими маємо максимально пришвидшити всі виплати переселенцям, - Верещук

біженці,переселенці

Віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала органи соцзахисту максимально пришвидшити виплати внутрішньо переміщеним особам напередодні зими.

Про це йшлося на нараді під головуванням Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На нараді зазначалося, що 147,4 тис. внутрішньо переміщених осіб у Київській області вчасно отримують соціальні виплати. Водночас до Мінреінтеграції надходять численні звернення від громадян, яким виплати затримуються.

"Напередодні зими маємо максимально пришвидшити всі виплати ВПО. Соціальний захист - це наше обличчя. Потрібно подбати про переселенців. Гроші є. Тому жодні технічні причини не можуть бути перешкодою при призначенні та виплаті грошової допомоги", - наголосила Верещук.

Зазначається, що нещодавнє впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери дозволяє централізувати призначення виплат для ВПО. Завдяки цьому у системі справи мають передаватися автоматизовано.

Також читайте: Створено координаційний центр допомоги переселенцям "ВПО України". ФОТО

За результатами наради Мінсоцполітики доручено узагальнити всі проблемні питання та провести відповідні тренінги серед працівників органів соціального захисту населення.

Автор: 

виплати (1050) переселенці (980) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+14
Коли ця чорнорота шльондра відповість перед судом за операцію з розмінування Чонгару?
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06.11.2022 08:26
+8
- "не повертайтеся, по можливості, до України...." (верещучка)
- "ми безумовно зацікавлені в поверненні всіх громадян України додому" ( буба).
і тут величезна пауза....
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06.11.2022 08:30
+5
ти з парасолькою політай над дамбасом-
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06.11.2022 09:14
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Коли ця чорнорота шльондра відповість перед судом за операцію з розмінування Чонгару?
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06.11.2022 08:26 Відповісти
- "не повертайтеся, по можливості, до України...." (верещучка)
- "ми безумовно зацікавлені в поверненні всіх громадян України додому" ( буба).
і тут величезна пауза....
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06.11.2022 08:30 Відповісти
Слова вирвані з контекстів. Не люблю таких як ви, котрі займаються такою фігнею.
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06.11.2022 10:22 Відповісти
я впав і вмер від вашої нелюбві до мене...
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06.11.2022 10:27 Відповісти
Шиза, сама до себе балака..
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06.11.2022 09:07 Відповісти
Почекай, я хотів спитатися : "До кого воно звертається?"
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06.11.2022 09:23 Відповісти
ти з парасолькою політай над дамбасом-
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06.11.2022 09:14 Відповісти
Сіячка облігацій по Бендеру
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06.11.2022 09:25 Відповісти
нікчемні горекерівники які не можуть виплатити гроші навіть ті які є в казначействі
а затримка лише тому що не встигли скласти списки
вірніше списки переселенців готові, але без (мертвих душ)
ну не можуть вони просто дати гроші тим хто цього потребує
треба ж ще шаровикам щось дати, (лохторату)
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06.11.2022 09:27 Відповісти
тут скоріше не в переселенцях справа і не велика турбота про них, а в тому що "гроші є" а звітний рік закінчується ))) а витратити мільйони (читайте списати або спиз***) потрібно швидко, бо всі ті що не встигнуть розкидати - повертається в казну, а там вже інші будуть їх "витрачати"...
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06.11.2022 09:49 Відповісти
Все одно ж нічого не пришвидчать, так , нову ''зеленку'' вигулять. І це не реінтеграція деокупованих земель. Теплопостачання Балаклії - оце реінтеграція, а не ваш розпил виплат, наданих небайдужими усього світу
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06.11.2022 09:52 Відповісти
Потвора
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06.11.2022 10:09 Відповісти
Щоб виправити той триндець що твориться з виплатами ВПО багато розуму не треба! усього лише треба було в Постанові № 332 прописали строки виплат цієї допомоги. А так виходить що собеси нараховують та не квапляться виплачувати! Люди по декілька місяців не отримують нічого, і дзвонять і ходять в ті собеси - а з них як "з гуся вода".
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06.11.2022 10:22 Відповісти
А едопомога вообще "супервыплата".......................................................................................идите...................................
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06.11.2022 11:35 Відповісти
Опять эта дура вылезла из Берлоги...капец,, сколько людей погибло из за этой Шельмы...
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06.11.2022 11:51 Відповісти
Щоб ти @лядіна до кінця своїх днів жила на 2000 гривень отої допомоги. ****
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06.11.2022 13:48 Відповісти
Дайте ей лопату, пусть делом займется.
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06.11.2022 21:25 Відповісти
 
 