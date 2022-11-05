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Створено координаційний центр допомоги переселенцям "ВПО України". ФОТО

Група народних депутатів України представила нову громадську організацію "ВПО України", яка об’єднає зусилля та координуватиме допомогу переселенцям по всій країні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українські новини.

Громадська організація "ВПО України" створена групою народних депутатів - Сергієм Козирем, Максимом Ткаченком та Русланом Горбенком. З перших днів широкомасштабної агресії Росії вони з групою активістів надавали допомогу жителям Луганської та Донецької областей, а також допомагали ЗСУ. Допомога здійснювалася під егідою благодійного фонду "За Луганщину", який активно працював на Донеччині з 2020 року. Незабаром стало зрозуміло, що допомоги потребують не тільки ВПО з Донбасу, а й переселенці з Харкова, Херсона, Мелітополя, Миколаєва.

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Створено координаційний центр допомоги переселенцям ВПО України 01

Тисячі тонн гуманітарних вантажів із продуктами харчування, медикаментами, предметами першої необхідності та одягом були доставлені землякам. З розширенням географії адресатів гуманітарної допомоги постала необхідність створення громадської організації, яка зможе охопити більшу кількість переселенців та ефективніше координувати допомогу людям по всій Україні.

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Крім того, депутати отримали безліч звернень переселенців із проханнями про об'єднання всіх ВПО в єдину організацію, яка відстоюватиме інтереси та вирішуватиме проблеми всіх переселенців.

Створено координаційний центр допомоги переселенцям ВПО України 02

Так виникла ідея створення громадської організації "ВПО України", яка стане об'єднуючим та координаційним центром допомоги переселенцям із зони бойових дій та з тимчасово окупованих територій.

"Усім переселенцям необхідні не тільки гуманітарна допомога, а й розуміння того, що вони не залишилися віч-на-віч зі своїми проблемами - у них є тил і підтримка тих, хто вже побував у подібній ситуації", - каже Сергій Козир.

"Ми втрьох (Ткаченко, Козир, Горбенко. - Ред.) переселенці з Донбасу з 2014 року, і тому чудово розуміємо всі проблеми людей та відчуваємо біль людей, які залишили свої будинки", - пояснює Максим Ткаченко.

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"Ми допомагатимемо також людям на деокупованих територіях. У планах допомога біженцям українцям за кордоном", - ділиться планами на майбутнє народний депутат Руслан Горбенко.

Створено координаційний центр допомоги переселенцям ВПО України 03

Автор: 

допомога (8371) переселенці (980) Ткаченко Максим (22) Горбенко Руслан (7) Козир Сергій (14)


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О! "Наши пошли!" (с)

І такій чудовій організації конче необхідні ******* зручні офіси, представницький транспорт, привабливі зарплати и інші приємні ніштяки!
Прошу отнєстісь с поніманієм! (с)
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05.11.2022 18:20 Відповісти
А чим же тоді верещучка займатися буде? Це ж її прямі обов'язки!
Курви зелені! Брешуть і грабують, грабують і брешуть... Більше ніц не вміють... Шо ОПа, шо КМУ, шо монобільшість ВРУ...
Де там "смєтуньі"? Ще заходить, чи не на часі?
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05.11.2022 18:41 Відповісти
Я тебе зараз здивую , але переселенцям 14 року взагалі ніякої допомоги не було , а транши тука хапав і ротом , і дупою.
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05.11.2022 20:50 Відповісти
Я вас удивлю. Та помощь, которую сейчас раздают ВПО по городам от Красного Креста и типа государства - это международная помощь с маркировкой UNICEF, WFP ООН, Британского фонда и т.д. И власть имеет к этому самое минимальное отношение. И помощь от UNICEF и WFP ООН была для восточных областей и ранее. Например -

ВПП ООН продлевает помощь Восточной Украине до июня 2016 года
https://ru.wfp.org/news/vpp-oon-prodlevaet-pomosch-vostochnoy-ukraine-do-******-2016-goda

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05.11.2022 21:07 Відповісти
Здивував! Мабуть новини почав читати з 27.07.2022 (дата вашої, пане, регістрації тут).
А Тука, на відміну від боневтіка, так і не став мільйонером. Може найвеличніше зробить майстерклас "Як стати мільйонером під час війни в країні, яка воює".
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05.11.2022 21:31 Відповісти
Только вот на фотографии ящики с международной помощью от UNICEF. Хорошо так "помогать", раздавая под видом своей помощь от международных организаций, просто клея свои стикеры. Паразиты зеленые, и не шевельнется же в душе ничего.
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05.11.2022 19:02 Відповісти
Старуха и Тимошенко пусть возьмут консультантами. Да упали вы нах... со своими подачками - дайте людям работу!
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05.11.2022 19:04 Відповісти
Козирь-зелена iнфузорiя,абсолютно аморфна- сприяв швидкiй сдачi Херсона..Та в цiй трiйцi "вихадцев з Бимбасу" -всi як на пiдбор..
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05.11.2022 19:19 Відповісти
Руслан Горбенко - У 2010 році був обраний депутатом Луганської міської ради 16 номером за списком "Партії регіонів" як член партії.
За остальных облом искать.
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05.11.2022 19:23 Відповісти
 
 