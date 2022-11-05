Створено координаційний центр допомоги переселенцям "ВПО України". ФОТО

Група народних депутатів України представила нову громадську організацію "ВПО України", яка об’єднає зусилля та координуватиме допомогу переселенцям по всій країні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українські новини.

Громадська організація "ВПО України" створена групою народних депутатів - Сергієм Козирем, Максимом Ткаченком та Русланом Горбенком. З перших днів широкомасштабної агресії Росії вони з групою активістів надавали допомогу жителям Луганської та Донецької областей, а також допомагали ЗСУ. Допомога здійснювалася під егідою благодійного фонду "За Луганщину", який активно працював на Донеччині з 2020 року. Незабаром стало зрозуміло, що допомоги потребують не тільки ВПО з Донбасу, а й переселенці з Харкова, Херсона, Мелітополя, Миколаєва.

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Тисячі тонн гуманітарних вантажів із продуктами харчування, медикаментами, предметами першої необхідності та одягом були доставлені землякам. З розширенням географії адресатів гуманітарної допомоги постала необхідність створення громадської організації, яка зможе охопити більшу кількість переселенців та ефективніше координувати допомогу людям по всій Україні.

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Крім того, депутати отримали безліч звернень переселенців із проханнями про об'єднання всіх ВПО в єдину організацію, яка відстоюватиме інтереси та вирішуватиме проблеми всіх переселенців.

Так виникла ідея створення громадської організації "ВПО України", яка стане об'єднуючим та координаційним центром допомоги переселенцям із зони бойових дій та з тимчасово окупованих територій.

"Усім переселенцям необхідні не тільки гуманітарна допомога, а й розуміння того, що вони не залишилися віч-на-віч зі своїми проблемами - у них є тил і підтримка тих, хто вже побував у подібній ситуації", - каже Сергій Козир.

"Ми втрьох (Ткаченко, Козир, Горбенко. - Ред.) переселенці з Донбасу з 2014 року, і тому чудово розуміємо всі проблеми людей та відчуваємо біль людей, які залишили свої будинки", - пояснює Максим Ткаченко.

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"Ми допомагатимемо також людям на деокупованих територіях. У планах допомога біженцям українцям за кордоном", - ділиться планами на майбутнє народний депутат Руслан Горбенко.





