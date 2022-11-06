Российский пропагандист Сладков подтверждает тяжелые потери россиян под Угледаром, - Бутусов

Российская пропаганда подтверждает, что 155-я отдельная бригада морской пехоты ВС РФ понесла тяжелые потери под Угледаром в Донецкой области.

Про це, як звернув увагу головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, пише у телеграмі російський пропагандист Олександр Сладков.

Об этом, как обратил внимание главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, пишет в телеграме российский пропагандист Александр Сладков.

"Украинские воины нанесли тяжелые потери 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром. Хорошее подтверждение. А еще неделю назад все пропагандисты писали о захвате села", - отметил Бутусов.