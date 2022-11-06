Российский пропагандист Сладков подтверждает тяжелые потери россиян под Угледаром, - Бутусов
Российская пропаганда подтверждает, что 155-я отдельная бригада морской пехоты ВС РФ понесла тяжелые потери под Угледаром в Донецкой области.
Про це, як звернув увагу головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, пише у телеграмі російський пропагандист Олександр Сладков.
Об этом, как обратил внимание главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, пишет в телеграме российский пропагандист Александр Сладков.
"Украинские воины нанесли тяжелые потери 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром. Хорошее подтверждение. А еще неделю назад все пропагандисты писали о захвате села", - отметил Бутусов.
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а що кацапські моряки роблять під Вугледаром? Він же не межує з Тихим океаном? Плавали б в Тихому океані-живіші були б.
дайте щірий копняк.
ти розумієш, що маєш діло з найпрограмістішим программером на світі і відразу стає ніяк...
Ваня бо бо.