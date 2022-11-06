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Новости Война
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Российский пропагандист Сладков подтверждает тяжелые потери россиян под Угледаром, - Бутусов

ворог,кацап,русня,орк

Российская пропаганда подтверждает, что 155-я отдельная бригада морской пехоты ВС РФ понесла тяжелые потери под Угледаром в Донецкой области.

Про це, як звернув увагу головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, пише у телеграмі російський пропагандист Олександр Сладков.

Об этом, как обратил внимание главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, пишет в телеграме российский пропагандист Александр Сладков.

"Украинские воины нанесли тяжелые потери 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром. Хорошее подтверждение. А еще неделю назад все пропагандисты писали о захвате села", - отметил Бутусов.

Российский пропагандист Сладков подтверждает тяжелые потери россиян под Угледаром, - Бутусов 01

Автор: 

армия РФ (19358) ликвидация (3588) Донецкая область (9746) Бутусов Юрий (4367)


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Топ комментарии
+52
А что.случилось? Зачем такие нервы? Совсем холопы обалдели! Целого «губернатора просят обратиться в МО». Рабы, че ..
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06.11.2022 16:26
+43
Та не переживай ти так, Сладкий...фсьо по плану....Залужного
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06.11.2022 16:27
+30
Кацап не може зрозуміти, що кров кацапсяча ллється тільки того шо в бункері сидить *****.
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06.11.2022 16:28
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А что.случилось? Зачем такие нервы? Совсем холопы обалдели! Целого «губернатора просят обратиться в МО». Рабы, че ..
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06.11.2022 16:26 Ответить
Та не переживай ти так, Сладкий...фсьо по плану....Залужного
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06.11.2022 16:27 Ответить
Кацап не може зрозуміти, що кров кацапсяча ллється тільки того шо в бункері сидить *****.
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06.11.2022 16:28 Ответить
і тому що гівно по трубам доставили в Україну! (я про чмобиків)...
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06.11.2022 16:30 Ответить
Українські воїни завдали важких втрат 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ під Вугледаром.
================
а що кацапські моряки роблять під Вугледаром? Він же не межує з Тихим океаном? Плавали б в Тихому океані-живіші були б.
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06.11.2022 20:39 Ответить
хотять прислать еще комиссию)) им мало
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06.11.2022 16:30 Ответить
ух ти ж мой сладкий прилип ко мне как.. банний лист
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06.11.2022 16:31 Ответить
А, навесні , на пошматованій землі, червоні маки зацвітуть.Українські.Згиньте мацкалі.Всі.З української землі.
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06.11.2022 16:32 Ответить
Які морпєхі в "дирі", там повині бути шахтопєхі, копанкопєхі, лугандонопєхі, ...
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06.11.2022 16:33 Ответить
********, bambaspehi,kacopehi ....
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06.11.2022 17:26 Ответить
Дякую, редактор за інформацію. Разом до Перемоги. Україна понад усе
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06.11.2022 16:36 Ответить
Ю.Бутусов три дні тому в телеграмі запостив майже трагічне відеозвернення бійців 72 мбр під Павлівкою. Яка доля бійців, що з іхньою позицією ? Чи живі, чи ворог зайняв позицію ?
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06.11.2022 16:38 Ответить
Зайдіть на фейс редактора, там є звернення Бійця 72 з другою інформацією і проханням не вірити тік токерам.
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06.11.2022 16:44 Ответить

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06.11.2022 16:41 Ответить
Квадрик у них красиво наши увели тогда
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06.11.2022 16:50 Ответить
Nu i roža! Bez vozrastnoi cenzuri na takuju i smotretj nelzja.
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06.11.2022 17:30 Ответить
ЗСУ чекає на комісію. Внести корективи у висновки за результатами розслідування
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06.11.2022 16:41 Ответить
засновнику - "Занадто часті коментарі. Не поспішайте."
дайте щірий копняк.
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06.11.2022 16:45 Ответить
Згідний. Дивна функція.
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06.11.2022 17:02 Ответить
з першого такого "не поспішайте..."
ти розумієш, що маєш діло з найпрограмістішим программером на світі і відразу стає ніяк...
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06.11.2022 17:12 Ответить
а Кожемяко (нехай хоч і у Примор'ї) - по-цимбалах, що кацапи дохнуть
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06.11.2022 16:47 Ответить
Сладкова посадят за фейки об армии)
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06.11.2022 16:50 Ответить
ніколи не думав що так приємно буде читати Сладкова
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06.11.2022 16:52 Ответить
пуйло сортирит истинный унтерменшевский нацико-фашиковы русский скот по плану ! а чЁ ?
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06.11.2022 16:55 Ответить
з цього сайту убрати тіктокерів - нас останеться вісім...
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06.11.2022 16:55 Ответить
А потім ви дивуєтесь звідки у свисобак сотні тисяч підписників.
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06.11.2022 16:59 Ответить
Куйловская морская пехота наступает под Угледаром (себе на яйца).
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06.11.2022 17:00 Ответить
Пишуть в три адреси. Ще в школі дивувався, як ваня жуков писав дідусю листа. І адресу дав: на деревню, дедушке. 150 років тому він жалівся на тяжке життя в Москві, в наймах. А праправнуки туди ж. Тяжко відать лаптям коли вдарились в письмена.
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06.11.2022 17:00 Ответить
Пожалуватись потрібно в ООН. А ще краще - в Спортлото.
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06.11.2022 17:08 Ответить
Так это же "по плану"!
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06.11.2022 17:35 Ответить
Чого такий кіпіш? Ви ж за ***@ла,за Сталіна
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06.11.2022 17:58 Ответить
Тож так тиждень назад радів про наступ на Павлівку, а тут раптом "тяжолая ситуация". Сладков, що з €балом?)
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06.11.2022 18:15 Ответить
😁
Ваня бо бо.
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06.11.2022 20:14 Ответить
Най здихають "мрази", така вона, функція м'ясокомбінату...
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06.11.2022 21:02 Ответить
"А [кацапська] кровь всьо льотся и льотся" (с) - а ви покидьки думали, що поїдете українську кров лити і вас там за це пряниками пригощатимуть?
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06.11.2022 21:45 Ответить
Пахнет дискредитацией, на 15 лет пора бы посадить. Иж ты, оборзел совсем. Не мешай генералам на откатах устраивать третью дочь от пятой любовницы, покупая им по 2-3 квартиры в элитных жилых комплексах.
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06.11.2022 22:08 Ответить
 
 