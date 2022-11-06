Російський пропагандист Сладков підтверджує важкі втрати росіян під Вугледаром, - Бутусов

Російська пропаганда підтверджує, що 155 окрема бригада морської піхоти ЗС РФ понесла важкі втрати під Вугледаром в Донецькій області.

Про це, як звернув увагу головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, пише у телеграмі російський пропагандист Олександр Сладков.

"Українські воїни завдали важких втрат 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ під Вугледаром. Гарне підтвердження. А ще тиждень тому усі пропагандисти писали про захоплення села", - зазначив Бутусов.

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