Російський пропагандист Сладков підтверджує важкі втрати росіян під Вугледаром, - Бутусов
Російська пропаганда підтверджує, що 155 окрема бригада морської піхоти ЗС РФ понесла важкі втрати під Вугледаром в Донецькій області.
Про це, як звернув увагу головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, пише у телеграмі російський пропагандист Олександр Сладков.
"Українські воїни завдали важких втрат 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ під Вугледаром. Гарне підтвердження. А ще тиждень тому усі пропагандисти писали про захоплення села", - зазначив Бутусов.
Топ коментарі
+52 Юрий Педаченко
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а що кацапські моряки роблять під Вугледаром? Він же не межує з Тихим океаном? Плавали б в Тихому океані-живіші були б.
дайте щірий копняк.
ти розумієш, що маєш діло з найпрограмістішим программером на світі і відразу стає ніяк...
Ваня бо бо.