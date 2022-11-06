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Російський пропагандист Сладков підтверджує важкі втрати росіян під Вугледаром, - Бутусов

ворог,кацап,русня,орк

Російська пропаганда підтверджує, що 155 окрема бригада морської піхоти ЗС РФ понесла важкі втрати під Вугледаром в Донецькій області.

Про це, як звернув увагу головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, пише у телеграмі російський пропагандист Олександр Сладков.

"Українські воїни завдали важких втрат 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ під Вугледаром. Гарне підтвердження. А ще тиждень тому усі пропагандисти писали про захоплення села", - зазначив Бутусов.

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Російський пропагандист Сладков підтверджує важкі втрати росіян під Вугледаром, - Бутусов 01

Автор: 

армія рф (17509) ліквідація (3970) Донецька область (8558) Бутусов Юрій (3598)


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Топ коментарі
+52
А что.случилось? Зачем такие нервы? Совсем холопы обалдели! Целого «губернатора просят обратиться в МО». Рабы, че ..
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06.11.2022 16:26
+43
Та не переживай ти так, Сладкий...фсьо по плану....Залужного
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06.11.2022 16:27
+30
Кацап не може зрозуміти, що кров кацапсяча ллється тільки того шо в бункері сидить *****.
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06.11.2022 16:28
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А что.случилось? Зачем такие нервы? Совсем холопы обалдели! Целого «губернатора просят обратиться в МО». Рабы, че ..
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06.11.2022 16:26 Відповісти
Та не переживай ти так, Сладкий...фсьо по плану....Залужного
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06.11.2022 16:27 Відповісти
Кацап не може зрозуміти, що кров кацапсяча ллється тільки того шо в бункері сидить *****.
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06.11.2022 16:28 Відповісти
і тому що гівно по трубам доставили в Україну! (я про чмобиків)...
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06.11.2022 16:30 Відповісти
Українські воїни завдали важких втрат 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ під Вугледаром.
================
а що кацапські моряки роблять під Вугледаром? Він же не межує з Тихим океаном? Плавали б в Тихому океані-живіші були б.
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06.11.2022 20:39 Відповісти
хотять прислать еще комиссию)) им мало
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06.11.2022 16:30 Відповісти
ух ти ж мой сладкий прилип ко мне как.. банний лист
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06.11.2022 16:31 Відповісти
А, навесні , на пошматованій землі, червоні маки зацвітуть.Українські.Згиньте мацкалі.Всі.З української землі.
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06.11.2022 16:32 Відповісти
Які морпєхі в "дирі", там повині бути шахтопєхі, копанкопєхі, лугандонопєхі, ...
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06.11.2022 16:33 Відповісти
********, bambaspehi,kacopehi ....
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06.11.2022 17:26 Відповісти
Дякую, редактор за інформацію. Разом до Перемоги. Україна понад усе
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06.11.2022 16:36 Відповісти
Ю.Бутусов три дні тому в телеграмі запостив майже трагічне відеозвернення бійців 72 мбр під Павлівкою. Яка доля бійців, що з іхньою позицією ? Чи живі, чи ворог зайняв позицію ?
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06.11.2022 16:38 Відповісти
Зайдіть на фейс редактора, там є звернення Бійця 72 з другою інформацією і проханням не вірити тік токерам.
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06.11.2022 16:44 Відповісти

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06.11.2022 16:41 Відповісти
Квадрик у них красиво наши увели тогда
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06.11.2022 16:50 Відповісти
Nu i roža! Bez vozrastnoi cenzuri na takuju i smotretj nelzja.
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06.11.2022 17:30 Відповісти
ЗСУ чекає на комісію. Внести корективи у висновки за результатами розслідування
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06.11.2022 16:41 Відповісти
засновнику - "Занадто часті коментарі. Не поспішайте."
дайте щірий копняк.
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06.11.2022 16:45 Відповісти
Згідний. Дивна функція.
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06.11.2022 17:02 Відповісти
з першого такого "не поспішайте..."
ти розумієш, що маєш діло з найпрограмістішим программером на світі і відразу стає ніяк...
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06.11.2022 17:12 Відповісти
а Кожемяко (нехай хоч і у Примор'ї) - по-цимбалах, що кацапи дохнуть
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06.11.2022 16:47 Відповісти
Сладкова посадят за фейки об армии)
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06.11.2022 16:50 Відповісти
ніколи не думав що так приємно буде читати Сладкова
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06.11.2022 16:52 Відповісти
пуйло сортирит истинный унтерменшевский нацико-фашиковы русский скот по плану ! а чЁ ?
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06.11.2022 16:55 Відповісти
з цього сайту убрати тіктокерів - нас останеться вісім...
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06.11.2022 16:55 Відповісти
А потім ви дивуєтесь звідки у свисобак сотні тисяч підписників.
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06.11.2022 16:59 Відповісти
Куйловская морская пехота наступает под Угледаром (себе на яйца).
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06.11.2022 17:00 Відповісти
Пишуть в три адреси. Ще в школі дивувався, як ваня жуков писав дідусю листа. І адресу дав: на деревню, дедушке. 150 років тому він жалівся на тяжке життя в Москві, в наймах. А праправнуки туди ж. Тяжко відать лаптям коли вдарились в письмена.
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06.11.2022 17:00 Відповісти
Пожалуватись потрібно в ООН. А ще краще - в Спортлото.
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06.11.2022 17:08 Відповісти
Так это же "по плану"!
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06.11.2022 17:35 Відповісти
Чого такий кіпіш? Ви ж за ***@ла,за Сталіна
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06.11.2022 17:58 Відповісти
Тож так тиждень назад радів про наступ на Павлівку, а тут раптом "тяжолая ситуация". Сладков, що з €балом?)
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06.11.2022 18:15 Відповісти
😁
Ваня бо бо.
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06.11.2022 20:14 Відповісти
Най здихають "мрази", така вона, функція м'ясокомбінату...
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06.11.2022 21:02 Відповісти
"А [кацапська] кровь всьо льотся и льотся" (с) - а ви покидьки думали, що поїдете українську кров лити і вас там за це пряниками пригощатимуть?
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06.11.2022 21:45 Відповісти
Пахнет дискредитацией, на 15 лет пора бы посадить. Иж ты, оборзел совсем. Не мешай генералам на откатах устраивать третью дочь от пятой любовницы, покупая им по 2-3 квартиры в элитных жилых комплексах.
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06.11.2022 22:08 Відповісти
 
 