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Із 570 вижив 41: під Макіївкою знищений батальйон мобілізованих росіян, - ЗМІ. ВIДЕО звернення рідних

З батальйону мобілізованих мешканців Воронезької області, яких командування кинуло на передову без підготовки, вціліли 29 людей, ще 12 поранені. Решту ліквідували.

Про це російському виданню "Верстка" розповів військовослужбовець Олексій Агафонав, якому вдалося вижити, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, комбат обіцяв, що військових привезуть в район Сватового за 15 км від лінії фронту. Натомість їх закинули на лінію зіткнення й наказали копати окопи й утримувати лінію оборони.

"Нас викинули в посадки, сказали окопуватися, у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл - артилерія, "гради", міномети, коптери, нас просто розстрілювали. Коли все почалося, офіцери відразу втекли. У перервах між обстрілами ми намагалися окопуватися, але нас одразу вираховували коптери і просто розстрілювали. З 570 осіб цілі 29, ще 12 поранені, решта - все", - розповів Агафонов.

Слухайте: "Из окружения выходили: из 36-ти 16 вышли всего. 200-х не разрешают забирать, нах#й. Нет тела - нет дела": російські командири не дають забрати загиблих з поля бою, - перехоплення ГУР. АУДIО

Агафонов також додав, що до цього на цих самих позиціях розбили щонайменше ще один батальйон із мобілізованих.

"По телевізору показують, що все красиво, а насправді тут на Луганщині на передок кидають саме мобілізованих, і коли ми звідти відходили, не бачачи офіцерів, ми йшли вже назад, то бачили, що на третій лінії сидять тільки контрактники і добровольці, а на передку мобілізовані", - розповів він.

За його словами, в район Сватового звозять мобілізованих з усієї Росії, щоб закривати дірки в обороні. У Сватовому, куди після обстрілу відступили ті, хто вижив із батальйону Агафонова, "ходять групи від 2 до 5 осіб" з інших розбитих батальйонів. За його словами, українці зачистили всю територію, де воювали мобілізовані.

Дивіться: Прикордонники на Донеччині знищили бліндаж із росіянами. ВIДЕО

Про сотні загиблих "Верстці" розповіла дружина іншого мобілізованого - Злата. "Загиблих, звичайно, більше половини", - сказала вона з посиланням на чоловіка.

Інформацію "Верстці" також підтвердила дружина ще одного мобілізованого, який вижив, - Людмила Черних.

"Він подзвонив мені вранці з чужого номера і розповів, що сталося, що їх кинули копати лінію оборони, їх накрив мінометний обстріл, і вони з Краснодона дісталися якимось чином до Сватового, де зараз ховаються. Вони зараз бояться кудись іти, навіть до блокпостів бояться вийти. Керівництво їх покинуло, і вони не знають, що робити, просто просять про допомогу", - розповіла Черних.

Родичі кількох мобілізованих, які потрапили під обстріл, у суботу влаштували зібрання біля будівлі воронезької прокуратури, вимагаючи розповісти їм правду про долю близьких.

"Телефоном нам кажуть, що наші сини живі, здорові й навіть виконують військовий обов'язок. Які до біса живі й здорові, коли їх там усіх повбивало?", - розповіла Оксана Холодова, мати військовослужбовця Андрія Холодова.

Також дивіться: Українські десантники ліквідували підрозділ військ РФ. ВІДЕО+ФОТО 18+

Дружина іншого мобілізованого, Анна, сказала "Верстці", що мобілізовані, які вижили, просять, щоб їх відпустили додому. "Їх там бомблять. Ні начальства, нікого там немає... Їх кинули як кошенят, без підготовки, без нічого. А в нас із чоловіком донька, їй півтора року", - розповіла Анна.

Крім того, присутні біля будівлі прокуратури у Воронежі записали відеозвернення до губернатора з проханням про допомогу.

Автор: 

ліквідація (3970) Макіївка (110) Сватове (59)


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Топ коментарі
+117
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05.11.2022 22:57
+116
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05.11.2022 22:54
+91
Вот те на. А так весело провожали давить хохлов.. Под гармошку. Как на свадьбу.
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05.11.2022 22:57
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В би вайте їх всіх!

Кожного без винятку окупанта.

ЗСУ зачистять під корінь всю цю вироджену популяцію фізично і морально здеградованих кретинів, яка сформувалася в результаті від'ємної селекції тотального пияцтва, жорстокості, брехні.
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06.11.2022 00:15 Відповісти
Якщр це навіть на 30% правда - це чудово.
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06.11.2022 00:15 Відповісти
Ви чекали, що там буде двочасове відео з перекличкою, де вигукують 570 прізвищ, і 28 відповідають "я", а 12 разів звучит відповідь 300-тий і 529 разів "200-й"?
Взагалі, форумчани з реєстрацією після 24 лютого 2022 року підозріло часто виявляють офігенний скептицизм і часто заявляють "ваши доказательства - не доказательства!". Десь ми таке вже чули... Не підкажете, де саме?
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06.11.2022 00:29 Відповісти
А что произошло? Куда поехали ваши "ребята", с кем ведут бой и зачем?
Мы в Украине можем чем-то помочь?
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06.11.2022 00:19 Відповісти
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06.11.2022 00:20 Відповісти
АвтоВАЗ не подведет и в кратчайший срок выполнит непредвиденный крупный заказ из Воронежа!
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06.11.2022 00:22 Відповісти
300 000 лад закало міністерство війни рашки.
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06.11.2022 02:33 Відповісти
"закало" - це що таке?
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06.11.2022 20:35 Відповісти
А за кермом одні вдови)))
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06.11.2022 14:39 Відповісти
Отшвабрить ***** рашистских до полного закабздонивания!
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06.11.2022 00:23 Відповісти
- так эти кретины туда всего с тремя лопатами поперлись?
- ну да. эти бараны и без лопат и снаражения туда идут. родину шыбко любят.
- ну и хер с ними. еще намобилизуем.....

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06.11.2022 00:25 Відповісти
А лопати живі остались 3 штуки? Слідуючим чмобікам буде
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06.11.2022 00:51 Відповісти
Ну да,еще 24 миллиона ходячих есть!
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06.11.2022 05:49 Відповісти
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06.11.2022 00:27 Відповісти
Сльози заважають залишити коммент ...
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06.11.2022 01:26 Відповісти
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06.11.2022 02:16 Відповісти
Читали новину всім будинком,порвали дві гармошки,та наспівалися пісень...
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06.11.2022 02:35 Відповісти
Це сльози щастя!
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06.11.2022 17:44 Відповісти
все по плану,
х!йло і планував кидати мясо на передову щоб виграти час,

кількість дохлих орків нікого не цікавить
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06.11.2022 01:27 Відповісти
я підзрюю, що кремлівські Злодії так вирішують продовольчу програму на раSSії...
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06.11.2022 01:31 Відповісти
тобто, скільки бабла йде на те, щоби їх туди доставити.. то це так, не рахується )))))) економісти, ***, )))
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06.11.2022 10:39 Відповісти
Тупі кацапські курки - в госпіталь і ранених а і не ранених? А що там будуть робити неранені?

кцапи - генетичні раби. "Протестувати - це як?".

Салтиков-Щєдрін чітко описав цей феномен: "Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!"
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06.11.2022 01:28 Відповісти
Тупі, ті хто добровільно їде "воювати" в Україну. А ті, хто чмобиків гонять на заклання - не тупі. Принаймні - самі в окопи ті потвори не лізуть. Що робить засрашка - очевидно. Намагається тілами закидати наступальні дії ЗСУ. Виграти хоч якийсь час... Не для перемоги, звісно. Бо підготувати з чмобиків професійну армію на залишках зброї типу Т-62 - неможливо. Взагалі. Намагаються виграти час для примусу України до перемовин та втрати суверенності чужими руками - знов з кожної праски лунає "покажіть готовність до перемовин". Суки...
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06.11.2022 22:51 Відповісти
До чего же Оно тупое, это рабское совковое быдло...

См. фильм о менталитете кацапского быдла "Оно".
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07.11.2022 02:28 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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06.11.2022 01:29 Відповісти
Міністерство оборони Британії повідомило, що pосія відчуває труднощі в забезпеченні військової підготовки учасників мобілізації та щорічного осіннього призову в армію. У Міноборони зазначили, що новомобілізовані призовники, швидше за все, матимуть мінімальну підготовку або взагалі не матимуть її. Це пов'язано, в тому числі, з тим, що на війну в Україну були відправлені досвідчені офіцери та інструктори, а деякі з них загинули.
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06.11.2022 01:50 Відповісти
Деякі вижили, так буде правдивіше.
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06.11.2022 14:13 Відповісти
Почему сразу не вешаются дома, хоть дети когда вырастут смогут на могилку к папашке кацапчегу сходить...
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06.11.2022 02:01 Відповісти
тому,що здохнути асвабаждая когось,енто па русскі,па скрєпному і ваащє круто!
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06.11.2022 02:18 Відповісти
Я как же унітаз і бабе труселя?
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06.11.2022 14:14 Відповісти
іхнім бабам трусєля-нєдєльки тепер куплятимуть хачі,узбеки і даги з сусідніх базарів....на гробові отримані русскімі бабамі за своїх херойскі пагібших витязєй....
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06.11.2022 17:03 Відповісти
Бо виплат не буде.
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06.11.2022 11:49 Відповісти
А як почувається воїн ЗСУ в якого російскою ракетою знищена оселя і жінка з дитиною,матір з батьком,їм жеш не цікаво!
А дарма.
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06.11.2022 05:55 Відповісти
От яка печалька...
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06.11.2022 06:28 Відповісти
здоровья дохлим кацапам! бо без здоровья неможливо слухати пісні Кобзона )))))
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06.11.2022 10:40 Відповісти
Дєнєжноє довольствіє заплатять і все ниття припиниться

Знову буде за родину за путіна. Швайне.
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06.11.2022 07:12 Відповісти
это хорошо работаем на преспективку, чем больше мяса перемолотим тем меньшне шанс в будущем на новые войны мужиков все меньше и меньше, пока бабы новых нарожают не так быстро лет 18 минимум
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06.11.2022 07:42 Відповісти
всім кацапам по чотири рожка!
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06.11.2022 07:50 Відповісти
І бажано в дупу.
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06.11.2022 08:02 Відповісти
после Победы, УКРАИНА имеет все шансы вернуться в границы Киевской Руси - скрепы там отстаивать уже будет некому
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06.11.2022 08:10 Відповісти
Нехай здохне кожен кацап,який ступив на українську землю.
Бережи Боже кожного нашого воїна,дай сили та мудрість перемогти нашому народу лютого ворога.
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06.11.2022 08:16 Відповісти
Дохніть, рашистські гади! Дохніть швидше і більше!
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06.11.2022 08:46 Відповісти
Не пойняв....Яке таке село Сватове? Матрьошка воронезька, гЕкаюча, та Сватове це великий районний центр Луганщини. У порівнянні з твоїми єпенями це Лас-Вегас. І непогано так чмобіки драпали до комендатури: аід Сватового до Старобільська через Містки 60 км, а з передової ще далі😂😂
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06.11.2022 09:01 Відповісти
Хто так просить? На коліна!
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06.11.2022 09:02 Відповісти
Надо было чмобиков месяц готовить. Тогда бы от них пули и осколки отскакивали.
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06.11.2022 09:14 Відповісти
"Закончился бой... Всё затихло". (с.)
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06.11.2022 10:01 Відповісти
у деревни крюково погибает взвод
https://www.youtube.com/watch?v=k7oGV3M3t98&ab_channel=BestPlayer
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06.11.2022 10:16 Відповісти
козломордый брысь отсюда
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06.11.2022 10:24 Відповісти
А чем тебе не нравится такая лирическая песня?
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06.11.2022 10:46 Відповісти
козломордий тебе видно із закритими очима. Включи і дай посилання на " Червону калину" або " Качу" . Слабо ??? ***** ти недороблена
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06.11.2022 11:11 Відповісти
Мой юный друг, а Путин-***** тебя не устроит?
А вот слушать грустные песни желания нет.
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06.11.2022 11:49 Відповісти
Я понимаю, что мы сейчас все на нервах. Но он никоим образом не "козломордый". Он просто стебётся. Просто иногда нужно не просто читать, но и понимать написанное. У вас здесь "дружественный огонь".
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07.11.2022 07:59 Відповісти
ну шо дибилки кацапоидные? выступать начали . Для начала сос...те у путина, вы же все к нему обращаетесь. Деградированная неизлечимая козломордая дибильня
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06.11.2022 10:18 Відповісти
https://ibb.co/JndC6vs
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06.11.2022 10:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=En9_l8079ik https://www.youtube.com/watch?v=En9_l8079ik

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06.11.2022 10:36 Відповісти
Завили, суки ?
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06.11.2022 10:58 Відповісти
Кацапи повинні були знищені!!!!! Гидодотна, брехлива нація не має права на існування!!!
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06.11.2022 11:29 Відповісти
Яка сумна новина
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06.11.2022 12:05 Відповісти
сами себя и бомбили
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06.11.2022 12:28 Відповісти
Давай щееееее!💯😄
Браво,Котики!
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06.11.2022 12:29 Відповісти
Що підари на сподобалось?
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06.11.2022 13:49 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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06.11.2022 13:55 Відповісти
Та і х..й з ними. росіяни й досі не розуміють, що для путлєра вони просто слухняна біомаса. Наказав цар здохнути, значить треба здохнути. Слава ГЕРОЯМ!!! Слава ЗСУ!!! Все буде УКРАЇНА!!!🇺🇦
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06.11.2022 14:15 Відповісти
Лучше видосы с улюлюканием в дни отправки пересматривать, а не скулите тогда, когда уже поздно. Всё поезд ушол, а пакет скоро приедет с,, содержимым,,
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06.11.2022 16:41 Відповісти
Не верю, они сами себя постреляли потому что напились до чёртиков.
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06.11.2022 17:34 Відповісти
Вони прийшли в Україну вбивати нас і наших родичів а тепер скиглять що їх повбивали.А що вони хотіли?Щоб їх зустрічали з калачами і пральними машинками?Вони чого до нас прперли?А ці їхні курки нехай просять не "а помощі" а про припинення війни.і щоб їхніх чоловіків Не трохи "убрали назад" а повністю всіх назад в росію за поребрик
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06.11.2022 17:50 Відповісти
навіть https://t.me/akashevarova/5787 їхні баби-курви вважають, що вони зобов'язанні нас вбити. Цей телеграм - документальне підтвердження їхньї зашибленості . Вони, мовляв, "бются за родину". Тільки чомусь не кажуть, чому вважають Україну "родиною".
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06.11.2022 20:33 Відповісти
Какая досада, что не вся мразь сразу подохла, кому то ещё повезло остаться в живых, но это я думаю, что не долго им осталось радоваться такой жизни.
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06.11.2022 17:53 Відповісти
А то шо "не сдались" так це "зря батенька зря"
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06.11.2022 18:19 Відповісти
А шо хочуть, дружини то? Щоб краще навчили чи щоб краще годували чи більше лопат? Що хочуть.? Втукмекайти свиноматки йбані : тут тільки два варіанти, або ваші хазбенди йдуть всі на позірну путінську війну в Україні і там протягом тижня 80% їх подихають як свині на бійні. Або ж друге: ви протестуєте проти війни і мобілізації, нікуди їх не пускаєте і вони залишаються живими. А так, щоб на війну але з хорошими лопатами і з командирами, то все одно буде варіант №1, Не можна бути частково вагітною, так не буває, пьозди ви тупиє. Ви або на війні, або вдома.
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06.11.2022 19:10 Відповісти
"А что случилось?" На росії немає причин хвилюватися: по тб КВН показують, Камеді-клаб, "танцы на тнт", жарти "про санкції", так ,майже як нічого і не відбувається страшногою
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06.11.2022 19:57 Відповісти
ЗСУ якісь дуже лагідні
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06.11.2022 20:17 Відповісти
по іншим даним - "https://t.me/meduzalive/72805 После обстрела, когда выжившие собрались вместе, их был 31 человек - из 560. Судьба остальных бойцов неизвестна "; на десяток менше. Ну та хер з ними
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06.11.2022 20:27 Відповісти
Сколько Ахметам и Мухамедам работы оставляют.
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06.11.2022 21:46 Відповісти
свиноматка забеспокоилась... не переживай.... придет анзор и затрахает тебя до смерти...
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06.11.2022 22:06 Відповісти
ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ !)
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07.11.2022 00:41 Відповісти
Всех уроем, эти уже сломались, давай новеньких, суки тупорылые...
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07.11.2022 02:31 Відповісти
Шо эта идиотка несет Мозг отсутствует напрочь Выходить надо было до отправки на фронт и блокировать дороги
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07.11.2022 08:10 Відповісти
AliExpress , скоро озолотится на продаже дилдо ,для свиноматок
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07.11.2022 08:13 Відповісти
Мне вот еще мучает вопрос , а если по телевизору , начнут говорить , что надо здохнуть , утопится , повесится , прыгнуть с балкона , ради родины . Сколько орков при этом здохнет
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07.11.2022 08:17 Відповісти
Аж легше на серці стало , адже кацапський біосміття такими темпами утилізують! Файно
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26.11.2022 12:08 Відповісти
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