Прикордонники на Донеччині знищили бліндаж із росіянами. ВIДЕО

У Донецькій області прикордонники знищили бліндаж із російськими військовими, скинувши на нього декілька мін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Днями в одному з районів виконання завдань прикордонна аеророзвідка виявила скупчення піхоти російських військ та їх укріплення. Вогневе завдання на знищення противника визначили мінометному підрозділу прикордонників", - ідеться у повідомленні.

На позиції росіян українські військовослужбовці відправили кількадесят осколково-фугасних мін.

Як зазначили у ДПСУ, влучним вогнем вони знищили ворожий бліндаж разом з особовим складом, який ховався там від мінометного обстрілу.

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Нагадаємо Збройні сили України за минулу добу, 4 листопада, ліквідували 600 російських загарбників, 12 безпілотників, дві крилаті ракети, два гелікоптери та вісім танків.