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Прикордонники на Донеччині знищили бліндаж із росіянами. ВIДЕО

У Донецькій області прикордонники знищили бліндаж із російськими військовими, скинувши на нього декілька мін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Днями в одному з районів виконання завдань прикордонна аеророзвідка виявила скупчення піхоти російських військ та їх укріплення. Вогневе завдання на знищення противника визначили мінометному підрозділу прикордонників", - ідеться у повідомленні.

На позиції росіян українські військовослужбовці відправили кількадесят осколково-фугасних мін.

 Як зазначили у ДПСУ, влучним вогнем вони знищили ворожий бліндаж разом з особовим складом, який ховався там від мінометного обстрілу.

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Нагадаємо Збройні сили України за минулу добу, 4 листопада, ліквідували 600 російських загарбників, 12 безпілотників, дві крилаті ракети, два гелікоптери та вісім танків.

Автор: 

армія рф (17509) ліквідація (3970) прикордонники (1102) Донецька область (8558) втрати (4413)


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Топ коментарі
+25
В Мелитополе взорвали пункт управления армии РФ5.11.2022, 13:14

Выведено из строя более 90 единиц техники врага.

Во временно оккупированном Мелитополе уничтожен пункт управления российского оккупационно-террористического войска.

Об этом https://t.me/AFUStratCom/9251 сообщает СтратКом ВСУ.

Российские оккупанты обустроили свой пункт управления в промышленной зоне Мелитополя, расположение которого вычислили, а потом уничтожили его высокоточным ударом. Речь идет о заводе холодильного оборудования «Рефма», где раздались мощные взрывы.

В результате удара ранены около 50 российских оккупантов, уничтожены до 10 единиц вражеской военной техники, а повреждены - более 80 единиц техники разного типа, которые враг хранил в ангарах.
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05.11.2022 12:17
+17
сльози радості мешают мне.. гаварить
гарна новина -всіх їх так!
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05.11.2022 12:03
+14
повзучі кацапиПавлівка. Обстановка на Вугледарському фронті 🌚.. https://t.me/pivden_ks/3848 Nov 4 at 21:36 .ось відеоhttps://t.me/pivden_ks/3848
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05.11.2022 13:07
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сльози радості мешают мне.. гаварить
гарна новина -всіх їх так!
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05.11.2022 12:03 Відповісти
Супер , молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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05.11.2022 12:08 Відповісти
Убили мальчиков в трусиках
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05.11.2022 12:10 Відповісти
В Мелитополе взорвали пункт управления армии РФ5.11.2022, 13:14

Выведено из строя более 90 единиц техники врага.

Во временно оккупированном Мелитополе уничтожен пункт управления российского оккупационно-террористического войска.

Об этом https://t.me/AFUStratCom/9251 сообщает СтратКом ВСУ.

Российские оккупанты обустроили свой пункт управления в промышленной зоне Мелитополя, расположение которого вычислили, а потом уничтожили его высокоточным ударом. Речь идет о заводе холодильного оборудования «Рефма», где раздались мощные взрывы.

В результате удара ранены около 50 российских оккупантов, уничтожены до 10 единиц вражеской военной техники, а повреждены - более 80 единиц техники разного типа, которые враг хранил в ангарах.
показати весь коментар
05.11.2022 12:17 Відповісти
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.https://t.me/suspilnekherson/18515 Nov 5 at 11:29
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05.11.2022 13:17 Відповісти
То не бліндаж, тосмердюча конура з чортами.
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05.11.2022 12:42 Відповісти
Дас іс ґут... Слава українським Лицарям!
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05.11.2022 12:57 Відповісти
повзучі кацапиПавлівка. Обстановка на Вугледарському фронті 🌚.. https://t.me/pivden_ks/3848 Nov 4 at 21:36 .ось відеоhttps://t.me/pivden_ks/3848
показати весь коментар
05.11.2022 13:07 Відповісти
https://war.obozrevatel.com/voeval-azh-poltora-chasa-mobik-iz-pskovskoj-oblasti-rf-ustanovil-rekord-v-ukraine-video.htm?_gl=1*1bexu43*_ga*MTUyMzI5NjUwOS4xNjUxMTM0MDEx*_ga_JBX3X27G7H*MTY2NzY0NDk2MS4zNTMuMS4xNjY3NjQ2NDQ5LjYwLjAuMA..&_ga=2.193845864.415421987.1667161357-1523296509.1651134011 Самый шустрый чмобик.
Успел повоевать аж полтора часа.
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05.11.2022 13:14 Відповісти
Легіон "свобода росии"https://t.me/VDlegionoffreedom/2998 https://t.me/VDlegionoffreedom/2998 Nov 5 at 11:35
Сегодня, около 3:00, наши активисты «поздравили» военных разведчиков (преступников) России, осуществив фаершоу в Екатеринбурге. Благодаря смелым и активным членам ВДЛ был осуществлён поджог железнодорожных составов с горючим, приготовленных для снабжения путинских войск, которые осуществляют военные преступления в Украине.
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05.11.2022 13:21 Відповісти
Вот только, непонятно зачем им гнать составы с горючкой на войну, аж из-за Урала. Неблизкий свет
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05.11.2022 21:22 Відповісти
Підпільний Кіндріт, підпільний Кіндріт, в надійному місці сховав міноміт!
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05.11.2022 13:28 Відповісти
прям піщерная русафобія кака то..
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05.11.2022 16:52 Відповісти
 
 