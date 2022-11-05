Прикордонники на Донеччині знищили бліндаж із росіянами. ВIДЕО
У Донецькій області прикордонники знищили бліндаж із російськими військовими, скинувши на нього декілька мін.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Днями в одному з районів виконання завдань прикордонна аеророзвідка виявила скупчення піхоти російських військ та їх укріплення. Вогневе завдання на знищення противника визначили мінометному підрозділу прикордонників", - ідеться у повідомленні.
На позиції росіян українські військовослужбовці відправили кількадесят осколково-фугасних мін.
Як зазначили у ДПСУ, влучним вогнем вони знищили ворожий бліндаж разом з особовим складом, який ховався там від мінометного обстрілу.
Нагадаємо Збройні сили України за минулу добу, 4 листопада, ліквідували 600 російських загарбників, 12 безпілотників, дві крилаті ракети, два гелікоптери та вісім танків.
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Выведено из строя более 90 единиц техники врага.
Во временно оккупированном Мелитополе уничтожен пункт управления российского оккупационно-террористического войска.
Об этом https://t.me/AFUStratCom/9251 сообщает СтратКом ВСУ.
Российские оккупанты обустроили свой пункт управления в промышленной зоне Мелитополя, расположение которого вычислили, а потом уничтожили его высокоточным ударом. Речь идет о заводе холодильного оборудования «Рефма», где раздались мощные взрывы.
В результате удара ранены около 50 российских оккупантов, уничтожены до 10 единиц вражеской военной техники, а повреждены - более 80 единиц техники разного типа, которые враг хранил в ангарах.
Успел повоевать аж полтора часа.
Сегодня, около 3:00, наши активисты «поздравили» военных разведчиков (преступников) России, осуществив фаершоу в Екатеринбурге. Благодаря смелым и активным членам ВДЛ был осуществлён поджог железнодорожных составов с горючим, приготовленных для снабжения путинских войск, которые осуществляют военные преступления в Украине.