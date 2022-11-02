ЗСУ ліквідували командира вертолітного полку рашистів підполковника Зангієва. ФОТО

Блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про ліквідацію російського підполковника, командира вертолітного полку В’ячеслава Зангієва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Командир вертолітного полку підполковник Зангієв В'ячеслав успішно демобілізований",- зазначив блогер.

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