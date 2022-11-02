УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5568 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
22 853 35

ЗСУ ліквідували командира вертолітного полку рашистів підполковника Зангієва. ФОТО

Блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про ліквідацію російського підполковника, командира вертолітного полку В’ячеслава Зангієва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Командир вертолітного полку підполковник Зангієв В'ячеслав успішно демобілізований",- зазначив блогер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російського полковника-танкіста Беспалова. ФОТО

ЗСУ ліквідували командира вертолітного полку рашистів підполковника Зангієва 01

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) Штефан Анатолій (120)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
показати весь коментар
02.11.2022 22:27
+27
Біда то яка. Можна на біс.
показати весь коментар
02.11.2022 22:26
+21
Ну, це просто свято якесь....випускайте карабаса-барабаса
показати весь коментар
02.11.2022 22:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Біда то яка. Можна на біс.
показати весь коментар
02.11.2022 22:26 Відповісти
Ну, це просто свято якесь....випускайте карабаса-барабаса
показати весь коментар
02.11.2022 22:27 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2022 00:13 Відповісти
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
показати весь коментар
02.11.2022 22:27 Відповісти
Судячи з фото - це тiло водовки в вижрала за жития...ж\д цистерну...
показати весь коментар
02.11.2022 23:33 Відповісти
Від одного підполковника свого часу почув таку фразу: "Синок, ти столько водкі нє відєл, сколько я випіл!"
показати весь коментар
03.11.2022 09:01 Відповісти
No video clip of pigs eating his brain out? Oh, wait, there was none.
показати весь коментар
02.11.2022 22:28 Відповісти
в этой шапке его и похоронить...
показати весь коментар
02.11.2022 22:29 Відповісти
Та може так і буде - покладуть у шапку вуха, чи що там ще лишилось, та й прикопають під духовий оркестр.
показати весь коментар
03.11.2022 09:02 Відповісти
Епично Повезло пердуну, не будет обсцыкаться в старости
показати весь коментар
02.11.2022 22:30 Відповісти
Тільки обісрався перед смертю
показати весь коментар
02.11.2022 22:37 Відповісти
Как би ти високо нє лєтал, ЗСУ отправіт тєбя в самоє глубокоє ущельє!
показати весь коментар
02.11.2022 22:30 Відповісти
Земля йому скловатою.
показати весь коментар
02.11.2022 22:31 Відповісти
Полетiв к кобздону на концерт
показати весь коментар
02.11.2022 22:36 Відповісти
Вже прилетів та слухає.
показати весь коментар
02.11.2022 22:42 Відповісти
Ему на роду было написано-гнить в украинских черноземах...
показати весь коментар
02.11.2022 22:40 Відповісти
Нарешті сам собі господар - ЗСУ звільняє.
показати весь коментар
02.11.2022 22:41 Відповісти
Манкурту собачья смерть.
показати весь коментар
02.11.2022 22:42 Відповісти
Командири полків на бойові літають - скоро комсклад у орків закінчиться , а таких по мобілізації не набрати. Це вже гойдааа! чи ще ні ?
показати весь коментар
02.11.2022 22:47 Відповісти
Так он старый как говно мамонта, кто его на службе держал?
показати весь коментар
02.11.2022 22:55 Відповісти
Опыт!
показати весь коментар
02.11.2022 22:56 Відповісти
Еще и алконавт, судя по будке
показати весь коментар
02.11.2022 23:02 Відповісти
На Хартії 97 подалиінфу що цей старий пердзьох з північної осетії і був пенсом -вагнерівцем.Заж мурили його плюс 18 таких самих покидьків під Бахмутом 31 жовтня.
показати весь коментар
03.11.2022 01:02 Відповісти
А на "хартії" думать уміють? Та - у "вагнеровців" є літальні апарати Так - там на них літають військові пенсіонери Але у них немає "вертольотних полків"! Чим же він там командував?
показати весь коментар
03.11.2022 04:02 Відповісти
ХРЯК
показати весь коментар
03.11.2022 00:01 Відповісти
Вони служать, поки руки носять.
показати весь коментар
03.11.2022 00:26 Відповісти
кожен другий москальський 200й татарин
значить не хочуть татари відокремлюватися від орди-матушкі
показати весь коментар
02.11.2022 23:03 Відповісти
Звідки витягли цього підпола? Куди ділися справжній командир полку (полковник,) і мінімум три підполи - комески, якщо вже треба дідуганів з пенсії витягувати?
показати весь коментар
02.11.2022 23:43 Відповісти
Краще б за незалежність свого Дагестану від засрашки воював. Чи звідки там цей монобровець...Дебіл.
показати весь коментар
02.11.2022 23:55 Відповісти
У всех кацапов рожи дебилов и идиотов.
показати весь коментар
02.11.2022 23:56 Відповісти
ну а какие они могут быть если их зачинали в пьяном угаре........дебилы от рождения.
показати весь коментар
03.11.2022 00:20 Відповісти
отримав головну роzzійську скрепу-здох!
показати весь коментар
03.11.2022 11:18 Відповісти
А слезы душуть и капают...
показати весь коментар
05.11.2022 13:00 Відповісти
Отперделся кацап ******!Побольше такой фашисткой-кацапской падали на тот свет к чертям!
показати весь коментар
31.12.2022 00:02 Відповісти
 
 