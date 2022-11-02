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ЗСУ ліквідували російського полковника-танкіста Беспалова. ФОТО
У російських соцмережах оприлюднена інформація, що під час агресії РФ в Україні загинув полковник армії окупантів Андрій Беспалов.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Випускник ЧВТКУ 1999 року полковник Андрій Павлович Беспалов виконував ліквідацію неонацистської хунти і и дорогая не узнает, какой танкиста был конец".
Топ коментарі
+35 YU ST
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+31 Garry Grant
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показати весь коментар02.11.2022 15:10
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Polezla s trotilom na gorbu pod tank, kak učili v 42-om... Dalej vy znaete.
31 год, как нет Советской власти, лет 37 уже, как события 25-го Октября 1917 называют "октябрьским переворотом", они все еще готовят своих танкистов в училище им. "Великого Октября".
За что воюете, ребята?
За церковь с космонавтами, за самодержавное трехцветное знамя в училище им. Великого Октября...?
Сарказм.
"В 2000 году была установлена следующая этапность в подготовке курсантов:
1 курс - подготовка солдата (члена экипажа), командира танка;
2 курс - подготовка командира взвода;
3 курс - подготовка командира роты;
4 курс - изучение действий батальона, совершенствование подготовки командира взвода-роты;
5 курс - совершенствование подготовки командира взвода-роты-батальона.
В 2002 году с очередной реформой высших военных учебных заведений, срок обучения был сокращён до 4 лет со сменой специализации:
военная - «Применение танковых подразделений»;гражданская - 062100 «Управление персоналом (Сухопутные войска)».
Выпускнику присваивалась квалификация «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80 менеджер »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5#cite_note-%D0%A1%D0%A3-1 [1] ."
1 ноября 1998 года, в ходе реформы военных учебных заведений, Челябинское высшее танковое командное училище было переименовано в Челябинский танковый институт. В связи с изменившимся статусом учебного заведения, срок обучения в нём был увеличен до 5 лет.
Так с какого года стало 5 лет? С 1998 наверное все же.
1) Коли збільшується чи зменшується строк навчання - міняється програма Програма розрахована на конкретний час навчання - тому вона пропонується з самого початку - з першого курсу Тому 5-річний курс навчання у 1995 році Беспалову запропонувать не могли! Бо не існувало відповідної програми підготовки
2) 2000-й рік я взяв з Інтернету Мало, коли був той наказ чи інше розпорядження про "перейменування" - під нього ще треба і програму навчання підготувать! Якби у нас на руках був повний текст наказу про перехід на 5-річний строк навчання, то там-би ми побачили пункт, де начальнику учбового відділу пропонується переглянуть програму навчання та внести до неї відповідні зміни А це вимагає купи роботи і часу (а може й пошуку кадрів викладачів (у зв"язку з розширенням програми навчання чи прийняттям на озброєння нової техніки та систем озброєння) "Поезд стой!!! Раз-два!" не вийде!
Курсантів, що поступили в ЧВТКУ ще до "перейменування", готували до випуску по старій програмі і випускали через 4 роки А от уже в 1999-му почали набирать на "п"ятирічку" (Правда - недовго "Власть змінилася" і повернулися "до 4-річки" Тобто стали користуваться старими програмами навчання Деякі лекції та заняття скоротили деякі курси навчання могли взагалі ліквідувать)
Так що "хреново" ти "формальну логіку" на першому курсі вчив (а може і взагалі не вчив) Логічно думать не вмієш!
2) Опять ты пи...шь про то, о чем понятия не имеешь. К моменту подготовки приказа, очевидно, уже все было готово по изменению программы. И ее просто утвердили новую, но разрабатывали ее до этого.
Пошлите цветы его женам и шлюх...м
Bravo!!!!
Мы не отрицаем. Был полковник. Но самоликвидировался.
КАК ЭТА КАША УЖИВАЕТСЯ В ОДНОМ ГОРОДЕ, В ОДНОЙ СТРАНЕ ??
- сомневаюсь, что дорогая не знает, какой танкиста был конец...
раскинул мозгами по дороге полковник Беспалов.
Слава Україні!