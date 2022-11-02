ЗСУ ліквідували російського полковника-танкіста Беспалова. ФОТО

У російських соцмережах оприлюднена інформація, що під час агресії РФ в Україні загинув полковник армії окупантів Андрій Беспалов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Випускник ЧВТКУ 1999 року полковник Андрій Павлович Беспалов виконував ліквідацію неонацистської хунти і и дорогая не узнает, какой танкиста был конец".

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