УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6807 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
38 653 79

ЗСУ ліквідували підполковника російської армії Болотнікова. ФОТО

Офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що ЗСУ ліквідували підполковника російської армії Олександра Болотнікова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Підполковник Болотніков Олександр з 98-ї повітряно-десантної дивізії", - зазначив він, оприлюднивши його фото.

ЗСУ ліквідували підполковника російської армії Болотнікова 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували двох підполковників російської армії - Гатаулліна та Проскуріна. ФОТО

Автор: 

армія рф (17502) ліквідація (3964) Штефан Анатолій (120)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+51
Еще одним совкодрочером меньше стало
показати весь коментар
24.10.2022 20:17
+39
а шо такое? ніпавезло да....
показати весь коментар
24.10.2022 20:17
+34
Закобзонили Болотнікова з болот мокшандії.
Символічно!
показати весь коментар
24.10.2022 20:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а шо такое? ніпавезло да....
показати весь коментар
24.10.2022 20:17 Відповісти
Став дєдом.Ще трохи і на паличку можна буде портрет повісити і носити!
показати весь коментар
24.10.2022 20:21 Відповісти
Жена пока не определилась - повезло или нет. Звонит в часть узнать сколько рублев отстегнут.
показати весь коментар
24.10.2022 20:23 Відповісти
пацан к успеху шел не фартануло!
показати весь коментар
24.10.2022 20:28 Відповісти
лада седан!!!Баклажан!!
показати весь коментар
24.10.2022 23:00 Відповісти
зов кобздона, як хтось казав
показати весь коментар
24.10.2022 20:45 Відповісти
Закобзонили Болотнікова з болот мокшандії.
Символічно!
показати весь коментар
24.10.2022 20:17 Відповісти
Скоріше закоБЗДОнілі...
показати весь коментар
24.10.2022 20:21 Відповісти
Умер Максим і йух з ним
показати весь коментар
24.10.2022 21:29 Відповісти
Еще одним совкодрочером меньше стало
показати весь коментар
24.10.2022 20:17 Відповісти
Именно это фото и доказывает, что в своем "русском мире" они уже разочаровались(а верили в него вообще?).
Их гложет "ностальджи" по савецкаму миру".
Оттуда все эти советские гербы, красные знамена, ленины-сталины и прочая советская дребедень .
А ведь лет этому п/п, чуть за 30 и совка он не застал.
Значит тоскует по красивой сказке, где они были "могучими, сильными и весь мир их боялся"
показати весь коментар
24.10.2022 20:30 Відповісти
Ему по виду уже за 45, подполковников 30-летних не так много, так что совок он застать вполне себе мог. Меня другое удивляет: как после перестройки и 90-х, после песен Цоя, собиравшего стадионы, после Листьева, Талькова, после событий 1993 года сохранились люди моего поколения, которые молятся на совок. Видимо, Останкино окончательно выжгло им мозг.
показати весь коментар
24.10.2022 20:55 Відповісти
Психология.
Трава тогда была зеленее, девушки красивее, хер стоял от мысли, а не от таблетки.
Да что брать с замшелых совкодрочеров. Помечтают и успокоятся.
Вот некий Вова П. из Москвы поставил себе реальную цель вернуться в страну своей молодости, где он, молодой лейтенант, смеялся над дряхлым Леонидом Ильичом. И ведь вернулся, только смеются уже над ним, больным и дряхлым. Но все же и сам вернулся и страну вернул.
показати весь коментар
24.10.2022 21:04 Відповісти
100% , поддерживаю.
показати весь коментар
24.10.2022 21:08 Відповісти
Ошибочка, Вова П. - это девичье фамилиё, в замужестве он Вова Х,
показати весь коментар
24.10.2022 22:11 Відповісти
причем тут это империю России разрушили именно кацапы двбунт а переворота захват власти состоялся в Одном Санкт Петербурге а уж потом реакция людей отравленная 1 Мирвойо экономическими проблемами искуственно созданными дефицитами продуктов питания сделала из людей покорных равнодушных все кто мог внести разум и задать простые и конкретные вопросы просто физически истреблялись кое кто смог удрать за границу...а уж потом появился совок как вы говорите.... и главное что совок в странах Балтии Прибалтики это однов Украине УСССР иное Грущии третье Молдове четвертое а в РСФСР натсоящий совковый крепостной строй с элементами царизма жандармерии и полного послушания пьянного народца...
показати весь коментар
24.10.2022 21:04 Відповісти
И перестройка, и песни совдеповских звезд, и Листьев, даже не пахнут демократией - это все было фальшивкой, имитацией. Увы, большинство повелись...
показати весь коментар
24.10.2022 21:24 Відповісти
По сравнению с тем, что было в совке, а тем борлее по сравнению с тем трэшем, что сегодня происходит в рф, песни Цоя и то, что делал Листьев, были глотком свободы. Фальшивкой было не желание перемен, не песни и не работа смелых журналистов. Фальшивкой было то, как бывшие комсомольцы уселись на финансовые потоки и быстро перекрасились в русских националистов.
показати весь коментар
24.10.2022 22:20 Відповісти
"Дед, а при Сталине хорошо жилось?"
-- "Хорошо внучек, очень хорошо!"
"Так, а что хорошего было"
-- "Бабы давали и бутылку водки за раз выпить мог"
показати весь коментар
24.10.2022 21:32 Відповісти
У них там в мозгу сейчас жижа из : совка ( не социализма), империализма, провославия и нацизма.
показати весь коментар
24.10.2022 21:09 Відповісти
Их манит не сказка о благополучии в СССР, это ловушка для разбежавшихся из оккупационной зоны народов, для восстановления империи.
показати весь коментар
24.10.2022 21:32 Відповісти
Это верно.
показати весь коментар
24.10.2022 22:21 Відповісти
Полковніку, уже ніхто не пише...
показати весь коментар
24.10.2022 20:18 Відповісти
больше не увидит родных васюганских болот.
показати весь коментар
24.10.2022 20:19 Відповісти
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
показати весь коментар
24.10.2022 20:19 Відповісти
Болотніков назавжди залишився в болоті. Символічно
показати весь коментар
24.10.2022 20:19 Відповісти
Гарно зроблено, але рашисти не зрозуміють:

https://www.youtube.com/watch?v=K_JXi07YXcg
показати весь коментар
24.10.2022 20:19 Відповісти
Яка може бути честь у кацапсятини?! Її ніколи не було, немає і ніколи не буде. Живу давно, багато знаю про кацапсячу сволоту ще за часів совка. Гнилі, підлі виродки.
показати весь коментар
24.10.2022 20:27 Відповісти
Мокшандія і не замітила знищення полковника, бо там їх мільйони і всі вони зомбовані окупанти.
показати весь коментар
24.10.2022 20:19 Відповісти
Zатрофеїли
показати весь коментар
24.10.2022 20:20 Відповісти
Уехал на концерт кабздона на монорельсовой электричке...
показати весь коментар
24.10.2022 20:20 Відповісти
Паровоз на заднем плане - кацапский? Вот какого хряка у них есть новые локомотивы, вагоны, а у нас до сих пор ноги выше головы надо задирать, чтоб с перрона в совковые вагоны залезть??
показати весь коментар
24.10.2022 20:21 Відповісти
Ну если Сименс-это кацапский,тогда плачь дальше.
показати весь коментар
24.10.2022 20:26 Відповісти
Это - сапсан, катался между москвой и питером. Насколько я знаю, это адаптация немецких поездов.
показати весь коментар
24.10.2022 20:27 Відповісти
Ну тогда иранские дроны-это тоже адаптация. Ведь на них "Герань" написано.
показати весь коментар
24.10.2022 20:29 Відповісти
Дык.
показати весь коментар
24.10.2022 20:31 Відповісти
Все дуже просто - в нас 30 років богуслаєви та інші кучмини дружбани - червоні директори, за завданням кгб-фсб руйнували українську оборонку. Ключові машинобудівні заводи заводи КрАЗ, ЛАЗ, ЗАЗ, ХТЗ, ЕЛЕКТРОНМАШ, ДП Антонов, "Артем", Сумське нво ім.Фрунзе, Шостинська Свема/пороховий завод, миколаївські та херсонські верфі, та ж сама Мотор-Січ, "Зоря-Машпроект" і багато-багато інших підприємств були доведені до банкрутства або ж перейшли під контроль рос.капіталу.
Практично все ВПК. Ці підприємства після 2014 року слід було терміново забирати у тих горе-власників та зрадників і робити інтегровану оборонну корпорацію.
Я намагався опублікувати пару років тому статтю в "Дзеркалі тижня" з цього питання, але головна редакторка Ю.Мостова сказала, що мої пропозиції "занадто радикальні" (довелось в " "Україні молодій" друкуватись, але там аудиторія маленька)
Цікаво, тепер, коли ми просимо зброю по всьому світу, вони не здаються цій пані Мостовій "занадто радикальними"?
показати весь коментар
24.10.2022 20:49 Відповісти
Шановний п. Коломиец! Чи вірно я зрозумів з Вашого допису, що коли б п. Ю.Мостова, декілька років назад, опублікувала Вашу статтю з "занадто радикальними пропозиціями" у "Дзеркалі тижня", то б відразу ключові машинобудівні заводи КрАЗ, ЛАЗ, ...далі по списку перейшли під контроль держави і тепер нам не прийшлось "просити зброю по всьому світу"?
показати весь коментар
25.10.2022 08:12 Відповісти
Васян не бачив "Інтерсіті"? Чи васян відпрацьовує фублішкі пригожина?
показати весь коментар
24.10.2022 22:01 Відповісти
На концертi кобздона буде у другому рядi сидiти вiдразу за генералами.
показати весь коментар
24.10.2022 20:22 Відповісти
Бил -- да весь сплил .
показати весь коментар
24.10.2022 20:22 Відповісти
рожденный в ссср, похороненный в украине...
показати весь коментар
24.10.2022 20:22 Відповісти
Убитый в Украине нах он тут нужен. Пусть то что осталось соберут в пакет и в мухосранск
показати весь коментар
24.10.2022 20:27 Відповісти
Z-z-z-z...

показати весь коментар
24.10.2022 20:24 Відповісти
КонєZ
показати весь коментар
24.10.2022 20:52 Відповісти
Рождённый без мозга.
показати весь коментар
24.10.2022 20:24 Відповісти
Слово "ліквідація" не підходить бо означає сплановане та ретельно підготовлене та успішно реалізоване спецслужбами вбивство ворога. Тут мова про просте, рутинне, поточне і банальне знищення якогось "мєлкого" окупанта - не в тому місці опинився і потрапив під артобстріл разом з рештою окупантського непотребу.
показати весь коментар
24.10.2022 20:25 Відповісти
рождьоний в ссср а ********* в УКРАЇНІ Слава Україні !!!
показати весь коментар
24.10.2022 20:30 Відповісти
...
показати весь коментар
24.10.2022 20:32 Відповісти
Ладу вже не дають, дають овочі))
показати весь коментар
24.10.2022 20:43 Відповісти
.......................................................
показати весь коментар
24.10.2022 20:50 Відповісти
Ну поки хоч овочі, а скоро будуть давати по морді
показати весь коментар
24.10.2022 20:53 Відповісти
Болотников, ты бы знал, сколько я пальцами тыцял твою .хвамилию. я об этом больше переживаю
показати весь коментар
24.10.2022 20:35 Відповісти
Ця 98 ПДД дуже багато світилася на Донбасі в 2014-2022. Так що все що з неї знищується. вітається.
показати весь коментар
24.10.2022 20:39 Відповісти
совок сдох 💥💥💥🔥🔥🔥
показати весь коментар
24.10.2022 20:43 Відповісти
Кацап ти не розумієш чому Мокшанські болота. Моцква побудована на болотах, прямо на їх а Київ на березі чудової річки Днепр.
показати весь коментар
24.10.2022 20:59 Відповісти
Дніпро
показати весь коментар
24.10.2022 21:26 Відповісти
А яка площа Грімпєнской трясіни? А то тут собаки Баскєрвілєй інтєрєсуються.

показати весь коментар
24.10.2022 21:05 Відповісти
Йди звідси, кацапе, водки немає.
показати весь коментар
24.10.2022 22:07 Відповісти
"назад в ссср"
показати весь коментар
24.10.2022 20:54 Відповісти
ЗАЄ#ІСЬ.
показати весь коментар
24.10.2022 20:57 Відповісти
Можу собі уявити радість у сім'ї олександра болотнікова.
показати весь коментар
24.10.2022 21:06 Відповісти
ахахахахаааааа!!!!!!!!!!!!!! НАЗАД В БУДУЩЕЕ в паРашных реалиях .
показати весь коментар
24.10.2022 21:10 Відповісти
Плюгавий дід, увесь брехливий
Від п'ят до решточок чуприни,
Свій зір лукаво похітливий
Уп'яв в красуню-Україну.
«Візьму її, її зґвалтую,
Не дам їй жити і рости,
Її окрасу молодую
Я розтопчу, згною… й хрести
Посію в їхній я землі!»
Так біснуватий держиморда
Немов павук, снував тенета,
В писі вдоволений і згорда
Покликав він свого клеврета.
«Пиши наказ по всьому війську -
Пошлю його на СВО. Не на війну.
Я хочу землю українську!
І хай там що - її візьму!»
Велеречивими устами
Про мир, про дружбу і любов
Всезагребущими руками
Пролив уранці нашу кров.
Та не очікував плюгавий
Із ким зв'язався він тепер,
Бо думав він, здобувач слави,
Збирач немосковських земель,
Що легко він прийде в країну,
Де воля живить і тепер
Синів і доньок України,
В ком дух свободи не помер.
Здійнявся клич по Україні,
Вся Русь піднялась на диби:
«Ми всі, як плоть, кулак, єдині -
Не даймо їй сконать в огні!
Простягнемо руки дужі
До Бога в молитві,
Щоб поміг подужать татя
В справедливій битві!
За дітей, за матерів,
за вольную волю
На своїй таки землі,
За кращую долю!
Не смій на Русь іти війною
Смердюче плем'я москалів.
Живете ви усі з розбою,
Та стане в нас на вас стволів!»
І потекла ворожа кров,
І трупом вкрилася земля,
І впав полуди злий покров
Від зла у Бучі й Ірпеня.
Московський дух, що тхне стервою -
Зогниле труп'я москаля
Собаки тягнуть за собою…
До стін московського кремля!
Тягніть!
Тягніть їх всіх під саму пику,
Потворі путінській під ніс,
Щоб у вісні не мав спокою,
Щоб в землю по вуха уліз.
Бо встала Русь, й своїм тризубом
Припне потворного орла,
І чашу горя сповна вип'є
Підступна й зпідлена москва!
Не нам, не нам, а славу Богу
Воздаймо в серці назавжди,
Що дав нам віру, а тривогу
Пустив за потоком води!
І чутно в Україні всюди
Як наші всі гукають люди:
«Вся слава Богу і Христу
За наше славне ЗСУ!»
показати весь коментар
24.10.2022 21:20 Відповісти
Ай маладец що здох!!!
показати весь коментар
24.10.2022 21:21 Відповісти
Теперь ему никто не пишет..
показати весь коментар
24.10.2022 21:22 Відповісти
Ладофицировали
показати весь коментар
24.10.2022 21:55 Відповісти
В болото к своим друзьям чертям.
показати весь коментар
25.10.2022 00:01 Відповісти
Болотнiков iде по болоту:
показати весь коментар
25.10.2022 00:51 Відповісти
Да что ж такое?
Что ни очередной полкан, то моложе и моложе.
Скоро, похоже, подростки-полковники пойдут
показати весь коментар
25.10.2022 06:56 Відповісти
Порадуемся за россию - там у них небывалая ликвидность
показати весь коментар
25.10.2022 07:32 Відповісти
Гость из прошло в футболке с СССР.
показати весь коментар
25.10.2022 11:38 Відповісти
Он не будет гореть в Аду, он просто потеряется в переходе через реку Стикс!

Пропадёт навсегла в безвестности, а Цербер будет мочиться на его останки!
показати весь коментар
28.10.2022 23:54 Відповісти
болотников убыл на болота...
показати весь коментар
29.10.2022 10:55 Відповісти
 
 