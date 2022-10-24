ЗСУ ліквідували підполковника російської армії Болотнікова. ФОТО

Офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що ЗСУ ліквідували підполковника російської армії Олександра Болотнікова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Підполковник Болотніков Олександр з 98-ї повітряно-десантної дивізії", - зазначив він, оприлюднивши його фото.

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