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ЗСУ ліквідували двох підполковників російської армії - Гатаулліна та Проскуріна. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

15 жовтня стало відомо, що Збройні Сили України ліквідували двох підполковників російської армії - Дмитра Проскуріна та Рустема Гатаулліна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан. 

Говорячи про ліквідацію росіян, він зазначив: "підполковник Дмитро Проскурін; начальник артилерії мотострілецької бригади підполковник Гатауллін Рустем".

ЗСУ ліквідували двох підполковників російської армії - Гатаулліна та Проскуріна 01
ЗСУ ліквідували двох підполковників російської армії - Гатаулліна та Проскуріна 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+55
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16.10.2022 02:05
+40
Ха-ха.... І це саме вони орали постійно, що хохли полякам туалети миють...
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16.10.2022 03:18
+39
Приємного концерта!
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16.10.2022 02:05
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Приємного концерта!
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16.10.2022 02:05 Відповісти
Перші ряди у кобзона стають все рясніші
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16.10.2022 02:16 Відповісти
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16.10.2022 02:05 Відповісти
Ха-ха.... І це саме вони орали постійно, що хохли полякам туалети миють...
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16.10.2022 03:18 Відповісти
Ничегошеньки ты нипанимишь, то туалеты каких-то пааалякав, а то главном былахаротных бурятаффф, у них даже гавно фиалкой пахнет
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16.10.2022 08:32 Відповісти
Та то они имели ввиду, что в польских туалетах и мыть то особо нечего. Толи дело в скрепных мокшанских.
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16.10.2022 09:54 Відповісти
Наротттттъ и арррррмия едины, угу... ***
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16.10.2022 08:30 Відповісти
Вертухай ничего кроме казармы построить не может! Такие сральни через год будут снова на вокзалах столицы.
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16.10.2022 10:13 Відповісти
Возможно, я задам глупый вопрос, но что значит "позвонила смотрящему по прямой линии"? У них там уже открыто всем заправляют уголовники и им даже можно чуть ли не официальную жалобу подать? Может у них уже и больницы и школы свои есть, где всё "по-пацански"?
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16.10.2022 11:24 Відповісти
Та там вся їхня нєдострана така.
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16.10.2022 11:49 Відповісти
Чудово , двоє кацапів пішли до пекла 👍🏼🤣🤣🤣
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16.10.2022 02:07 Відповісти
Трое, о которых стало известно за один день, неплохо....
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16.10.2022 02:13 Відповісти
І всі троє тепер ніколи не стануть полковниками
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16.10.2022 08:23 Відповісти
праздник 🥳 какой-то ‼️☠️УРОДЫ КАЦАПСКИЕ НЕХ#Й шастать ‼️
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16.10.2022 09:07 Відповісти
Это потому что далеко от линии фронта были, вот и прилетел 155-тимиллиметровый. А были бы на передке - был бы шанс в плен попасть.
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16.10.2022 02:13 Відповісти
Гарна новина!
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16.10.2022 02:14 Відповісти
Ну и мерзкие рожи , особенно у первого, Будет теперь своей рожей Гиви с Мотороллой пугать в чёртовом казане.
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16.10.2022 02:21 Відповісти
Первый - микроцефал. Ему сразу звание подполковника дали...
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16.10.2022 03:21 Відповісти
очень похож на микроцефала, жаль что у него не анэнцефалия
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16.10.2022 03:45 Відповісти
Тобто відсутність башки?Бугага)
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16.10.2022 17:31 Відповісти
Отсутствие не башки а головного мозга в башке , но всё равно мне нравится ваше чувство юмора.
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17.10.2022 08:19 Відповісти
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16.10.2022 02:30 Відповісти
жілін і костилін..виродки
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16.10.2022 02:31 Відповісти
- 2 алкаша вонючих
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16.10.2022 02:33 Відповісти
Горіть у пекли слуги сатани, щоб за ваші злодійства ваш рід був проклятий до сьомого коліна.
Амінь!
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16.10.2022 02:43 Відповісти
Amen, sister.
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16.10.2022 03:07 Відповісти
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16.10.2022 03:43 Відповісти
разом з архангелом Михаілом в розподільнику.
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16.10.2022 08:51 Відповісти
які огидні морди...
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16.10.2022 04:07 Відповісти
Наконец достигли пика карьеры.
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16.10.2022 04:33 Відповісти
...подох рустем,тй .уй з ним.Побільш таких приємних новин
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16.10.2022 04:42 Відповісти
Здоровья усопшим и хорошего настроения.
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16.10.2022 04:44 Відповісти
які гидкі морди
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16.10.2022 04:56 Відповісти
Ось задавалось би дрібничка, всього лише двоє, а зранку так приємно розпочинати день з позитиву,- чекаємо продовження банкету, - Хаймарс всім кацапам в поміч 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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16.10.2022 08:36 Відповісти
Ну і рожи у цих Орків !!це якись андрофаги ,біосміття та вибракованний Генн Днк ,хай іх ідять черваки!!Слава ЗСУ!!!
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16.10.2022 08:47 Відповісти
кацапи майорами вже народжуються.
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16.10.2022 08:47 Відповісти
Х......ло. станцює на могилах.
Дебіли
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16.10.2022 09:05 Відповісти


у ********* даже у подполковников и полковников рожи дегенератов и даунов.

впрочем, и у *********-генералов то же самое. вОнюшки-вырожденцы ёпта.)
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16.10.2022 09:42 Відповісти
Це недивно...Свальний грєх і **** під бухлом зробили свою справу)
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16.10.2022 17:33 Відповісти
Пара белых "жигулей".
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16.10.2022 09:44 Відповісти
Всю рашу нужно утопить огромном полковом мегасортире - всех. Мир вздохнёт с облегчением когда русские - неандертальцы будут утоплены в гавне.
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16.10.2022 09:54 Відповісти
Какая странная форма у большинства орков , со стоячим воротничком как в позапрошлом веке и гитлеровскими петлицами, даже в СССР уже был английский костюм в качестве мундира. Замечу так же, что росракеты Калибр поразительно напоминают нацистские ФАУ-1, которыми гитлеровцы травили Британию.
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16.10.2022 10:09 Відповісти
Вам здоровья и скорейшего возвращения в строй.
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16.10.2022 10:44 Відповісти
Погони на втором фото - це генерал-лейтенант. Це фото якогось іншого чувака. Або в тексті помилка. Або цього генерал-лейтенанта розжалували спочатку до полковника, потім до подпола.
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16.10.2022 11:13 Відповісти
Походу у кацапов один парадный китель в формате PNG, с набором погон, петлиц и медалек по званиям в виде отдельных файлов с прозрачным фоном, к которому они в фотошопе цепляют **** новозажмуренных, в чьем гардеробе отродясь такой одежки не было.
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16.10.2022 11:23 Відповісти
 
 