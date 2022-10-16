ЗСУ ліквідували двох підполковників російської армії - Гатаулліна та Проскуріна. ФОТО
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15 жовтня стало відомо, що Збройні Сили України ліквідували двох підполковників російської армії - Дмитра Проскуріна та Рустема Гатаулліна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.
Говорячи про ліквідацію росіян, він зазначив: "підполковник Дмитро Проскурін; начальник артилерії мотострілецької бригади підполковник Гатауллін Рустем".
Топ коментарі
+55 Йцу Кенг 07b0c614
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Амінь!
Дебіли
у ********* даже у подполковников и полковников рожи дегенератов и даунов.
впрочем, и у *********-генералов то же самое. вОнюшки-вырожденцы ёпта.)