ЗСУ ліквідували двох підполковників російської армії - Гатаулліна та Проскуріна. ФОТО

15 жовтня стало відомо, що Збройні Сили України ліквідували двох підполковників російської армії - Дмитра Проскуріна та Рустема Гатаулліна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

Говорячи про ліквідацію росіян, він зазначив: "підполковник Дмитро Проскурін; начальник артилерії мотострілецької бригади підполковник Гатауллін Рустем".



