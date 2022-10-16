ВСУ ликвидировали двух подполковников российской армии – Гатауллина и Проскурина. ФОТО

15 октября стало известно, что Вооруженные Силы Украины ликвидировали двух подполковников российской армии – Дмитрия Проскурина и Рустема Гатауллина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

Говоря о ликвидации россиян, он отметил: "подполковник Дмитрий Проскурин; начальник артиллерии мотострелковой бригады подполковник Гатауллин Рустем".



