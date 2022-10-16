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ВСУ ликвидировали двух подполковников российской армии – Гатауллина и Проскурина. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

15 октября стало известно, что Вооруженные Силы Украины ликвидировали двух подполковников российской армии – Дмитрия Проскурина и Рустема Гатауллина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

Говоря о ликвидации россиян, он отметил: "подполковник Дмитрий Проскурин; начальник артиллерии мотострелковой бригады подполковник Гатауллин Рустем".

ВСУ ликвидировали двух подполковников российской армии – Гатауллина и Проскурина 01
ВСУ ликвидировали двух подполковников российской армии – Гатауллина и Проскурина 02
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Топ комментарии
+55
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16.10.2022 02:05
+40
Ха-ха.... І це саме вони орали постійно, що хохли полякам туалети миють...
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16.10.2022 03:18
+39
Приємного концерта!
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16.10.2022 02:05
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Приємного концерта!
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16.10.2022 02:05 Ответить
Перші ряди у кобзона стають все рясніші
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16.10.2022 02:16 Ответить
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16.10.2022 02:05 Ответить
Ха-ха.... І це саме вони орали постійно, що хохли полякам туалети миють...
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16.10.2022 03:18 Ответить
Ничегошеньки ты нипанимишь, то туалеты каких-то пааалякав, а то главном былахаротных бурятаффф, у них даже гавно фиалкой пахнет
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16.10.2022 08:32 Ответить
Та то они имели ввиду, что в польских туалетах и мыть то особо нечего. Толи дело в скрепных мокшанских.
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16.10.2022 09:54 Ответить
Наротттттъ и арррррмия едины, угу... ***
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16.10.2022 08:30 Ответить
Вертухай ничего кроме казармы построить не может! Такие сральни через год будут снова на вокзалах столицы.
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16.10.2022 10:13 Ответить
Возможно, я задам глупый вопрос, но что значит "позвонила смотрящему по прямой линии"? У них там уже открыто всем заправляют уголовники и им даже можно чуть ли не официальную жалобу подать? Может у них уже и больницы и школы свои есть, где всё "по-пацански"?
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16.10.2022 11:24 Ответить
Та там вся їхня нєдострана така.
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16.10.2022 11:49 Ответить
Чудово , двоє кацапів пішли до пекла 👍🏼🤣🤣🤣
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16.10.2022 02:07 Ответить
Трое, о которых стало известно за один день, неплохо....
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16.10.2022 02:13 Ответить
І всі троє тепер ніколи не стануть полковниками
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16.10.2022 08:23 Ответить
праздник 🥳 какой-то ‼️☠️УРОДЫ КАЦАПСКИЕ НЕХ#Й шастать ‼️
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16.10.2022 09:07 Ответить
Это потому что далеко от линии фронта были, вот и прилетел 155-тимиллиметровый. А были бы на передке - был бы шанс в плен попасть.
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16.10.2022 02:13 Ответить
Гарна новина!
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16.10.2022 02:14 Ответить
Ну и мерзкие рожи , особенно у первого, Будет теперь своей рожей Гиви с Мотороллой пугать в чёртовом казане.
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16.10.2022 02:21 Ответить
Первый - микроцефал. Ему сразу звание подполковника дали...
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16.10.2022 03:21 Ответить
очень похож на микроцефала, жаль что у него не анэнцефалия
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16.10.2022 03:45 Ответить
Тобто відсутність башки?Бугага)
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16.10.2022 17:31 Ответить
Отсутствие не башки а головного мозга в башке , но всё равно мне нравится ваше чувство юмора.
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17.10.2022 08:19 Ответить
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16.10.2022 02:30 Ответить
жілін і костилін..виродки
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16.10.2022 02:31 Ответить
- 2 алкаша вонючих
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16.10.2022 02:33 Ответить
Горіть у пекли слуги сатани, щоб за ваші злодійства ваш рід був проклятий до сьомого коліна.
Амінь!
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16.10.2022 02:43 Ответить
Amen, sister.
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16.10.2022 03:07 Ответить
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16.10.2022 03:43 Ответить
разом з архангелом Михаілом в розподільнику.
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16.10.2022 08:51 Ответить
які огидні морди...
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16.10.2022 04:07 Ответить
Наконец достигли пика карьеры.
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16.10.2022 04:33 Ответить
...подох рустем,тй .уй з ним.Побільш таких приємних новин
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16.10.2022 04:42 Ответить
Здоровья усопшим и хорошего настроения.
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16.10.2022 04:44 Ответить
які гидкі морди
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16.10.2022 04:56 Ответить
Ось задавалось би дрібничка, всього лише двоє, а зранку так приємно розпочинати день з позитиву,- чекаємо продовження банкету, - Хаймарс всім кацапам в поміч 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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16.10.2022 08:36 Ответить
Ну і рожи у цих Орків !!це якись андрофаги ,біосміття та вибракованний Генн Днк ,хай іх ідять черваки!!Слава ЗСУ!!!
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16.10.2022 08:47 Ответить
кацапи майорами вже народжуються.
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16.10.2022 08:47 Ответить
Х......ло. станцює на могилах.
Дебіли
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16.10.2022 09:05 Ответить


у ********* даже у подполковников и полковников рожи дегенератов и даунов.

впрочем, и у *********-генералов то же самое. вОнюшки-вырожденцы ёпта.)
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16.10.2022 09:42 Ответить
Це недивно...Свальний грєх і **** під бухлом зробили свою справу)
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16.10.2022 17:33 Ответить
Пара белых "жигулей".
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16.10.2022 09:44 Ответить
Всю рашу нужно утопить огромном полковом мегасортире - всех. Мир вздохнёт с облегчением когда русские - неандертальцы будут утоплены в гавне.
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16.10.2022 09:54 Ответить
Какая странная форма у большинства орков , со стоячим воротничком как в позапрошлом веке и гитлеровскими петлицами, даже в СССР уже был английский костюм в качестве мундира. Замечу так же, что росракеты Калибр поразительно напоминают нацистские ФАУ-1, которыми гитлеровцы травили Британию.
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16.10.2022 10:09 Ответить
Вам здоровья и скорейшего возвращения в строй.
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16.10.2022 10:44 Ответить
Погони на втором фото - це генерал-лейтенант. Це фото якогось іншого чувака. Або в тексті помилка. Або цього генерал-лейтенанта розжалували спочатку до полковника, потім до подпола.
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16.10.2022 11:13 Ответить
Походу у кацапов один парадный китель в формате PNG, с набором погон, петлиц и медалек по званиям в виде отдельных файлов с прозрачным фоном, к которому они в фотошопе цепляют **** новозажмуренных, в чьем гардеробе отродясь такой одежки не было.
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16.10.2022 11:23 Ответить
 
 