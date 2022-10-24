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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Болотникова. ФОТО

Офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Александра Болотникова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Подполковник Болотников Александр из 98-й воздушно-десантной дивизии", - отметил он, обнародовав его фото.

ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Болотникова 01

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армия РФ (19350) ликвидация (3581) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+51
Еще одним совкодрочером меньше стало
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24.10.2022 20:17
+39
а шо такое? ніпавезло да....
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24.10.2022 20:17
+34
Закобзонили Болотнікова з болот мокшандії.
Символічно!
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24.10.2022 20:17
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а шо такое? ніпавезло да....
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24.10.2022 20:17 Ответить
Став дєдом.Ще трохи і на паличку можна буде портрет повісити і носити!
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24.10.2022 20:21 Ответить
Жена пока не определилась - повезло или нет. Звонит в часть узнать сколько рублев отстегнут.
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24.10.2022 20:23 Ответить
пацан к успеху шел не фартануло!
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24.10.2022 20:28 Ответить
лада седан!!!Баклажан!!
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24.10.2022 23:00 Ответить
зов кобздона, як хтось казав
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24.10.2022 20:45 Ответить
Закобзонили Болотнікова з болот мокшандії.
Символічно!
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24.10.2022 20:17 Ответить
Скоріше закоБЗДОнілі...
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24.10.2022 20:21 Ответить
Умер Максим і йух з ним
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24.10.2022 21:29 Ответить
Еще одним совкодрочером меньше стало
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24.10.2022 20:17 Ответить
Именно это фото и доказывает, что в своем "русском мире" они уже разочаровались(а верили в него вообще?).
Их гложет "ностальджи" по савецкаму миру".
Оттуда все эти советские гербы, красные знамена, ленины-сталины и прочая советская дребедень .
А ведь лет этому п/п, чуть за 30 и совка он не застал.
Значит тоскует по красивой сказке, где они были "могучими, сильными и весь мир их боялся"
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24.10.2022 20:30 Ответить
Ему по виду уже за 45, подполковников 30-летних не так много, так что совок он застать вполне себе мог. Меня другое удивляет: как после перестройки и 90-х, после песен Цоя, собиравшего стадионы, после Листьева, Талькова, после событий 1993 года сохранились люди моего поколения, которые молятся на совок. Видимо, Останкино окончательно выжгло им мозг.
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24.10.2022 20:55 Ответить
Психология.
Трава тогда была зеленее, девушки красивее, хер стоял от мысли, а не от таблетки.
Да что брать с замшелых совкодрочеров. Помечтают и успокоятся.
Вот некий Вова П. из Москвы поставил себе реальную цель вернуться в страну своей молодости, где он, молодой лейтенант, смеялся над дряхлым Леонидом Ильичом. И ведь вернулся, только смеются уже над ним, больным и дряхлым. Но все же и сам вернулся и страну вернул.
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24.10.2022 21:04 Ответить
100% , поддерживаю.
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24.10.2022 21:08 Ответить
Ошибочка, Вова П. - это девичье фамилиё, в замужестве он Вова Х,
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24.10.2022 22:11 Ответить
причем тут это империю России разрушили именно кацапы двбунт а переворота захват власти состоялся в Одном Санкт Петербурге а уж потом реакция людей отравленная 1 Мирвойо экономическими проблемами искуственно созданными дефицитами продуктов питания сделала из людей покорных равнодушных все кто мог внести разум и задать простые и конкретные вопросы просто физически истреблялись кое кто смог удрать за границу...а уж потом появился совок как вы говорите.... и главное что совок в странах Балтии Прибалтики это однов Украине УСССР иное Грущии третье Молдове четвертое а в РСФСР натсоящий совковый крепостной строй с элементами царизма жандармерии и полного послушания пьянного народца...
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24.10.2022 21:04 Ответить
И перестройка, и песни совдеповских звезд, и Листьев, даже не пахнут демократией - это все было фальшивкой, имитацией. Увы, большинство повелись...
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24.10.2022 21:24 Ответить
По сравнению с тем, что было в совке, а тем борлее по сравнению с тем трэшем, что сегодня происходит в рф, песни Цоя и то, что делал Листьев, были глотком свободы. Фальшивкой было не желание перемен, не песни и не работа смелых журналистов. Фальшивкой было то, как бывшие комсомольцы уселись на финансовые потоки и быстро перекрасились в русских националистов.
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24.10.2022 22:20 Ответить
"Дед, а при Сталине хорошо жилось?"
-- "Хорошо внучек, очень хорошо!"
"Так, а что хорошего было"
-- "Бабы давали и бутылку водки за раз выпить мог"
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24.10.2022 21:32 Ответить
У них там в мозгу сейчас жижа из : совка ( не социализма), империализма, провославия и нацизма.
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24.10.2022 21:09 Ответить
Их манит не сказка о благополучии в СССР, это ловушка для разбежавшихся из оккупационной зоны народов, для восстановления империи.
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24.10.2022 21:32 Ответить
Это верно.
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24.10.2022 22:21 Ответить
Полковніку, уже ніхто не пише...
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24.10.2022 20:18 Ответить
больше не увидит родных васюганских болот.
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24.10.2022 20:19 Ответить
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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24.10.2022 20:19 Ответить
Болотніков назавжди залишився в болоті. Символічно
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24.10.2022 20:19 Ответить
Гарно зроблено, але рашисти не зрозуміють:

https://www.youtube.com/watch?v=K_JXi07YXcg
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24.10.2022 20:19 Ответить
Яка може бути честь у кацапсятини?! Її ніколи не було, немає і ніколи не буде. Живу давно, багато знаю про кацапсячу сволоту ще за часів совка. Гнилі, підлі виродки.
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24.10.2022 20:27 Ответить
Мокшандія і не замітила знищення полковника, бо там їх мільйони і всі вони зомбовані окупанти.
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24.10.2022 20:19 Ответить
Zатрофеїли
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24.10.2022 20:20 Ответить
Уехал на концерт кабздона на монорельсовой электричке...
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24.10.2022 20:20 Ответить
Паровоз на заднем плане - кацапский? Вот какого хряка у них есть новые локомотивы, вагоны, а у нас до сих пор ноги выше головы надо задирать, чтоб с перрона в совковые вагоны залезть??
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24.10.2022 20:21 Ответить
Ну если Сименс-это кацапский,тогда плачь дальше.
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24.10.2022 20:26 Ответить
Это - сапсан, катался между москвой и питером. Насколько я знаю, это адаптация немецких поездов.
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24.10.2022 20:27 Ответить
Ну тогда иранские дроны-это тоже адаптация. Ведь на них "Герань" написано.
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24.10.2022 20:29 Ответить
Дык.
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24.10.2022 20:31 Ответить
Все дуже просто - в нас 30 років богуслаєви та інші кучмини дружбани - червоні директори, за завданням кгб-фсб руйнували українську оборонку. Ключові машинобудівні заводи заводи КрАЗ, ЛАЗ, ЗАЗ, ХТЗ, ЕЛЕКТРОНМАШ, ДП Антонов, "Артем", Сумське нво ім.Фрунзе, Шостинська Свема/пороховий завод, миколаївські та херсонські верфі, та ж сама Мотор-Січ, "Зоря-Машпроект" і багато-багато інших підприємств були доведені до банкрутства або ж перейшли під контроль рос.капіталу.
Практично все ВПК. Ці підприємства після 2014 року слід було терміново забирати у тих горе-власників та зрадників і робити інтегровану оборонну корпорацію.
Я намагався опублікувати пару років тому статтю в "Дзеркалі тижня" з цього питання, але головна редакторка Ю.Мостова сказала, що мої пропозиції "занадто радикальні" (довелось в " "Україні молодій" друкуватись, але там аудиторія маленька)
Цікаво, тепер, коли ми просимо зброю по всьому світу, вони не здаються цій пані Мостовій "занадто радикальними"?
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24.10.2022 20:49 Ответить
Шановний п. Коломиец! Чи вірно я зрозумів з Вашого допису, що коли б п. Ю.Мостова, декілька років назад, опублікувала Вашу статтю з "занадто радикальними пропозиціями" у "Дзеркалі тижня", то б відразу ключові машинобудівні заводи КрАЗ, ЛАЗ, ...далі по списку перейшли під контроль держави і тепер нам не прийшлось "просити зброю по всьому світу"?
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25.10.2022 08:12 Ответить
Васян не бачив "Інтерсіті"? Чи васян відпрацьовує фублішкі пригожина?
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24.10.2022 22:01 Ответить
На концертi кобздона буде у другому рядi сидiти вiдразу за генералами.
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24.10.2022 20:22 Ответить
Бил -- да весь сплил .
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24.10.2022 20:22 Ответить
рожденный в ссср, похороненный в украине...
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24.10.2022 20:22 Ответить
Убитый в Украине нах он тут нужен. Пусть то что осталось соберут в пакет и в мухосранск
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24.10.2022 20:27 Ответить
Z-z-z-z...

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24.10.2022 20:24 Ответить
КонєZ
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24.10.2022 20:52 Ответить
Рождённый без мозга.
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24.10.2022 20:24 Ответить
Слово "ліквідація" не підходить бо означає сплановане та ретельно підготовлене та успішно реалізоване спецслужбами вбивство ворога. Тут мова про просте, рутинне, поточне і банальне знищення якогось "мєлкого" окупанта - не в тому місці опинився і потрапив під артобстріл разом з рештою окупантського непотребу.
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24.10.2022 20:25 Ответить
рождьоний в ссср а ********* в УКРАЇНІ Слава Україні !!!
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24.10.2022 20:30 Ответить
...
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24.10.2022 20:32 Ответить
Ладу вже не дають, дають овочі))
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24.10.2022 20:43 Ответить
.......................................................
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24.10.2022 20:50 Ответить
Ну поки хоч овочі, а скоро будуть давати по морді
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24.10.2022 20:53 Ответить
Болотников, ты бы знал, сколько я пальцами тыцял твою .хвамилию. я об этом больше переживаю
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24.10.2022 20:35 Ответить
Ця 98 ПДД дуже багато світилася на Донбасі в 2014-2022. Так що все що з неї знищується. вітається.
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24.10.2022 20:39 Ответить
совок сдох 💥💥💥🔥🔥🔥
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24.10.2022 20:43 Ответить
Кацап ти не розумієш чому Мокшанські болота. Моцква побудована на болотах, прямо на їх а Київ на березі чудової річки Днепр.
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24.10.2022 20:59 Ответить
Дніпро
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24.10.2022 21:26 Ответить
А яка площа Грімпєнской трясіни? А то тут собаки Баскєрвілєй інтєрєсуються.

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24.10.2022 21:05 Ответить
Йди звідси, кацапе, водки немає.
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24.10.2022 22:07 Ответить
"назад в ссср"
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24.10.2022 20:54 Ответить
ЗАЄ#ІСЬ.
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24.10.2022 20:57 Ответить
Можу собі уявити радість у сім'ї олександра болотнікова.
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24.10.2022 21:06 Ответить
ахахахахаааааа!!!!!!!!!!!!!! НАЗАД В БУДУЩЕЕ в паРашных реалиях .
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24.10.2022 21:10 Ответить
Плюгавий дід, увесь брехливий
Від п'ят до решточок чуприни,
Свій зір лукаво похітливий
Уп'яв в красуню-Україну.
«Візьму її, її зґвалтую,
Не дам їй жити і рости,
Її окрасу молодую
Я розтопчу, згною… й хрести
Посію в їхній я землі!»
Так біснуватий держиморда
Немов павук, снував тенета,
В писі вдоволений і згорда
Покликав він свого клеврета.
«Пиши наказ по всьому війську -
Пошлю його на СВО. Не на війну.
Я хочу землю українську!
І хай там що - її візьму!»
Велеречивими устами
Про мир, про дружбу і любов
Всезагребущими руками
Пролив уранці нашу кров.
Та не очікував плюгавий
Із ким зв'язався він тепер,
Бо думав він, здобувач слави,
Збирач немосковських земель,
Що легко він прийде в країну,
Де воля живить і тепер
Синів і доньок України,
В ком дух свободи не помер.
Здійнявся клич по Україні,
Вся Русь піднялась на диби:
«Ми всі, як плоть, кулак, єдині -
Не даймо їй сконать в огні!
Простягнемо руки дужі
До Бога в молитві,
Щоб поміг подужать татя
В справедливій битві!
За дітей, за матерів,
за вольную волю
На своїй таки землі,
За кращую долю!
Не смій на Русь іти війною
Смердюче плем'я москалів.
Живете ви усі з розбою,
Та стане в нас на вас стволів!»
І потекла ворожа кров,
І трупом вкрилася земля,
І впав полуди злий покров
Від зла у Бучі й Ірпеня.
Московський дух, що тхне стервою -
Зогниле труп'я москаля
Собаки тягнуть за собою…
До стін московського кремля!
Тягніть!
Тягніть їх всіх під саму пику,
Потворі путінській під ніс,
Щоб у вісні не мав спокою,
Щоб в землю по вуха уліз.
Бо встала Русь, й своїм тризубом
Припне потворного орла,
І чашу горя сповна вип'є
Підступна й зпідлена москва!
Не нам, не нам, а славу Богу
Воздаймо в серці назавжди,
Що дав нам віру, а тривогу
Пустив за потоком води!
І чутно в Україні всюди
Як наші всі гукають люди:
«Вся слава Богу і Христу
За наше славне ЗСУ!»
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24.10.2022 21:20 Ответить
Ай маладец що здох!!!
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24.10.2022 21:21 Ответить
Теперь ему никто не пишет..
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24.10.2022 21:22 Ответить
Ладофицировали
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24.10.2022 21:55 Ответить
В болото к своим друзьям чертям.
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25.10.2022 00:01 Ответить
Болотнiков iде по болоту:
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25.10.2022 00:51 Ответить
Да что ж такое?
Что ни очередной полкан, то моложе и моложе.
Скоро, похоже, подростки-полковники пойдут
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25.10.2022 06:56 Ответить
Порадуемся за россию - там у них небывалая ликвидность
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25.10.2022 07:32 Ответить
Гость из прошло в футболке с СССР.
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25.10.2022 11:38 Ответить
Он не будет гореть в Аду, он просто потеряется в переходе через реку Стикс!

Пропадёт навсегла в безвестности, а Цербер будет мочиться на его останки!
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28.10.2022 23:54 Ответить
болотников убыл на болота...
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29.10.2022 10:55 Ответить
 
 