РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10163 посетителя онлайн
Новости Видео Война
17 836 25

Вражеская БМП подорвалась на противотанковой мине. ВИДЕО беспилотника

В Донецкой области российская БМП подорвалась на противотанковой мине, установленной бойцами 79-й десантно-штурмовой бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ момент наезда бронемашины на мину зафиксировала камера беспилотника.

Смотрите: Родственникам ликвидированных в Украине оккупантов отказывают в выплате "гробовых": "Нету тела - нету денег". ВИДЕО

армия РФ (19350) уничтожение (7001) Донецкая область (9734) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (196)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+35
показать весь комментарий
24.10.2022 12:25
+28
Сам винен: нашо було з колії випиратись на копане!

А так - красі-і-і-воє!
показать весь комментарий
24.10.2022 12:20
+25
Нєту тєла-нєту кампєнсациі...
показать весь комментарий
24.10.2022 12:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дорога мікрохвильовка для лаптеногіх
показать весь комментарий
24.10.2022 12:18 Ответить
И молодая не узнает, какой у парня был конеееееец............
показать весь комментарий
24.10.2022 16:32 Ответить
Нєту тєла-нєту кампєнсациі...
показать весь комментарий
24.10.2022 12:19 Ответить
Сам винен: нашо було з колії випиратись на копане!

А так - красі-і-і-воє!
показать весь комментарий
24.10.2022 12:20 Ответить
без вести пропали чмобы в тесной печурке вместе с гармонью, ибо жизнь расейского чмоба на украинской земле коротка - всего четыре шага.
показать весь комментарий
24.10.2022 12:25 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2022 12:25 Ответить
Гаишники совсем охренели
показать весь комментарий
24.10.2022 12:25 Ответить
Знову буде дохла русня...(С)
показать весь комментарий
24.10.2022 12:26 Ответить
Дуже фееричне зреліще.
Чекаємо продовження з палаючою ворожою технікою.
показать весь комментарий
24.10.2022 12:26 Ответить
І саме найприємніше - не видно метушні уцілілих орків. Видно, зашкварились усім кодлом.
показать весь комментарий
24.10.2022 12:30 Ответить
Їхало кацапське БМП і взірвалось. Гарний сюжет.
показать весь комментарий
24.10.2022 12:38 Ответить
"Нет тела - нет денег"(с)
показать весь комментарий
24.10.2022 12:49 Ответить
Ваня міну нє замєтіл ))
показать весь комментарий
24.10.2022 12:51 Ответить
Єх.... самка рюззкага буде гарювати.... згарєл- тіла нєт - компенсацію на ладу нє дадут.
показать весь комментарий
24.10.2022 12:54 Ответить
"и что это так бумкнуло?" (С)
показать весь комментарий
24.10.2022 13:04 Ответить
Гарно, ой як гарно!!!
показать весь комментарий
24.10.2022 13:08 Ответить
Экипажу - здоровья и скорейшего дембеля !
В майонезной баночке.....
показать весь комментарий
24.10.2022 13:35 Ответить
Gori, gori,
Moja burjatskaja zvezda!
показать весь комментарий
24.10.2022 17:41 Ответить
И что характерно никто не смог отпетлять.
показать весь комментарий
24.10.2022 14:03 Ответить
Да! Здайоцца мінє, що всі усьо.
показать весь комментарий
24.10.2022 14:45 Ответить
Свіжа партія жарених бурятів, чи то вже білорусські драннікі?
показать весь комментарий
24.10.2022 15:38 Ответить
орки след в след по накатаной дорожке а тут такой нежданчик...
показать весь комментарий
24.10.2022 16:16 Ответить
Противоднищевая, не иначе...
показать весь комментарий
24.10.2022 16:57 Ответить
Gori, gori,
Moja burjatskaja zvezda!
показать весь комментарий
24.10.2022 17:40 Ответить
про....бали родичі декілька білих ЛАД.
ну що ж,
буває
ні синів, ні могил, ні мащин нема
зато ху в жо....... є
показать весь комментарий
24.10.2022 19:23 Ответить
 
 