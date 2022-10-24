Вражеская БМП подорвалась на противотанковой мине. ВИДЕО беспилотника
В Донецкой области российская БМП подорвалась на противотанковой мине, установленной бойцами 79-й десантно-штурмовой бригады.
Как сообщает Цензор.НЕТ момент наезда бронемашины на мину зафиксировала камера беспилотника.
Топ комментарии
+35 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий24.10.2022 12:25
+28 Evgeny N
показать весь комментарий24.10.2022 12:20
+25 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий24.10.2022 12:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А так - красі-і-і-воє!
Чекаємо продовження з палаючою ворожою технікою.
В майонезной баночке.....
Moja burjatskaja zvezda!
Moja burjatskaja zvezda!
ну що ж,
буває
ні синів, ні могил, ні мащин нема
зато ху в жо....... є