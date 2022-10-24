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Ворожа БМП підірвалася на протитанковій міні. ВIДЕО безпілотника

На Донеччині російська БМП підірвалася на протитанковій міні, встановленій бійцями 79-ї десантно-штурмової бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент наїзду бронемашини на міну зафіксувала камера безпілотника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Родичам ліквідованих в Україні окупантів відмовляють у виплаті "гробових": "Нету тела - нету денег". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) знищення (7313) Донецька область (8546) 79 окрема десантно-штурмова бригада (200)


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Топ коментарі
+35
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24.10.2022 12:25
+28
Сам винен: нашо було з колії випиратись на копане!

А так - красі-і-і-воє!
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24.10.2022 12:20
+25
Нєту тєла-нєту кампєнсациі...
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24.10.2022 12:19
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Дорога мікрохвильовка для лаптеногіх
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24.10.2022 12:18 Відповісти
И молодая не узнает, какой у парня был конеееееец............
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24.10.2022 16:32 Відповісти
Нєту тєла-нєту кампєнсациі...
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24.10.2022 12:19 Відповісти
Сам винен: нашо було з колії випиратись на копане!

А так - красі-і-і-воє!
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24.10.2022 12:20 Відповісти
без вести пропали чмобы в тесной печурке вместе с гармонью, ибо жизнь расейского чмоба на украинской земле коротка - всего четыре шага.
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24.10.2022 12:25 Відповісти
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24.10.2022 12:25 Відповісти
Гаишники совсем охренели
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24.10.2022 12:25 Відповісти
Знову буде дохла русня...(С)
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24.10.2022 12:26 Відповісти
Дуже фееричне зреліще.
Чекаємо продовження з палаючою ворожою технікою.
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24.10.2022 12:26 Відповісти
І саме найприємніше - не видно метушні уцілілих орків. Видно, зашкварились усім кодлом.
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24.10.2022 12:30 Відповісти
Їхало кацапське БМП і взірвалось. Гарний сюжет.
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24.10.2022 12:38 Відповісти
"Нет тела - нет денег"(с)
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24.10.2022 12:49 Відповісти
Ваня міну нє замєтіл ))
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24.10.2022 12:51 Відповісти
Єх.... самка рюззкага буде гарювати.... згарєл- тіла нєт - компенсацію на ладу нє дадут.
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24.10.2022 12:54 Відповісти
"и что это так бумкнуло?" (С)
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24.10.2022 13:04 Відповісти
Гарно, ой як гарно!!!
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24.10.2022 13:08 Відповісти
Экипажу - здоровья и скорейшего дембеля !
В майонезной баночке.....
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24.10.2022 13:35 Відповісти
Gori, gori,
Moja burjatskaja zvezda!
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24.10.2022 17:41 Відповісти
И что характерно никто не смог отпетлять.
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24.10.2022 14:03 Відповісти
Да! Здайоцца мінє, що всі усьо.
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24.10.2022 14:45 Відповісти
Свіжа партія жарених бурятів, чи то вже білорусські драннікі?
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24.10.2022 15:38 Відповісти
орки след в след по накатаной дорожке а тут такой нежданчик...
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24.10.2022 16:16 Відповісти
Противоднищевая, не иначе...
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24.10.2022 16:57 Відповісти
Gori, gori,
Moja burjatskaja zvezda!
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24.10.2022 17:40 Відповісти
про....бали родичі декілька білих ЛАД.
ну що ж,
буває
ні синів, ні могил, ні мащин нема
зато ху в жо....... є
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24.10.2022 19:23 Відповісти
 
 