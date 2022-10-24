Ворожа БМП підірвалася на протитанковій міні. ВIДЕО безпілотника
На Донеччині російська БМП підірвалася на протитанковій міні, встановленій бійцями 79-ї десантно-штурмової бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент наїзду бронемашини на міну зафіксувала камера безпілотника.
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+35 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар24.10.2022 12:25
+28 Evgeny N
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+25 Александр Чуднивец #474549
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А так - красі-і-і-воє!
Чекаємо продовження з палаючою ворожою технікою.
В майонезной баночке.....
Moja burjatskaja zvezda!
Moja burjatskaja zvezda!
ну що ж,
буває
ні синів, ні могил, ні мащин нема
зато ху в жо....... є